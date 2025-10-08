Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Mezey György utolsó kívánságát Marco Rossiék válthatják valóra

Mezey György utolsó nagy nyilvános szereplése az életéről megjelent könyv ünnepélyes díszbemutatója volt. A nagy tiszteletnek örvendő szakemberre az utolsó vb-részvevő magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként emlékeznek sokan, Mezey György története azonban sokkal többről szól.

2025. 10. 08. 10:10
Mezey György, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint a nemzeti együttesnek a vb-n a helye
A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Mezey György a nyáron kijelentette: a nemzeti együttesnek a vb-n a helye Fotó: MTI/Földi Imre
A 96. Ünnepi könyvhéten egy egyedülálló monográfia jelent meg Mezey György életéről, amely végigköveti a nemzetközi hírnévre szert tett tréner életútját szülőhelyétől a hazai és a külföldi állomásokon át a búcsújáig a futballtól. A szakember sokáig – talán a szerénysége, a visszafogottsága okán – nemet mondott egy ilyen könyvre, végül azonban Benedek Szabolcs író abban a megtiszteltetésben részesült, hogy megírhatta Mezey György monográfiáját.

Mezey György az életéről készült könyv bemutatóján
Mezey György az életéről készült könyv bemutatóján. Fotó: Perje Sándor

A könyvet egy ünnepélyes sajtóeseményen mutatták be a budapesti Rózsavölgyi Szalonban, a rendezvény házigazdája Gulyás László sportkommentátor volt, akinek első kérdésére, miszerint elégedett-e a pályafutásával, a volt szövetségi kapitány kendőzetlen őszinteséggel válaszolt. – Nem vagyok elégedett, soha nem is voltam. Azt gondolom, hogy olyan múltja van a magyar labdarúgásnak, hogy a jelenje többet érdemelne – reagált Mezey, viszont nem akart belemenni összehasonlításokba a korábbi és jelenlegi magyar válogatottakat illetően.

Mezey György kívánsága

A korábbi mesteredző és az MLSZ életműdíjasa ezután már csak Andor Évának adott interjút. Még a könyvbemutatón utalt rá, mi a leghőbb vágya a nemzeti együttes kapcsán.

1/25 Meghalt a magyar labdarúgás ikonja – Mezey György élete képekben

– Lenne miről beszélni, egyhangú világban élünk, de ennek nem most van itt az ideje. Fontos lenne, hogy kijusson a világbajnokságra a magyar válogatott, mert ez megilletné a nemzeti tizenegyet – mondta Mezey, aki sajnálatos módon a világbajnoki szereplést már nem élheti meg, Marco Rossi csapata azonban sokat tehet érte, hogy a kívánsága valóra váljon.

 

