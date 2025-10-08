Mezey György utolsó kívánságát Marco Rossiék válthatják valóra

A 96. Ünnepi könyvhéten egy egyedülálló monográfia jelent meg Mezey György életéről, amely végigköveti a nemzetközi hírnévre szert tett tréner életútját szülőhelyétől a hazai és a külföldi állomásokon át a búcsújáig a futballtól. A szakember sokáig – talán a szerénysége, a visszafogottsága okán – nemet mondott egy ilyen könyvre, végül azonban Benedek Szabolcs író abban a megtiszteltetésben részesült, hogy megírhatta Mezey György monográfiáját.

Mezey György az életéről készült könyv bemutatóján. Fotó: Perje Sándor

A könyvet egy ünnepélyes sajtóeseményen mutatták be a budapesti Rózsavölgyi Szalonban, a rendezvény házigazdája Gulyás László sportkommentátor volt, akinek első kérdésére, miszerint elégedett-e a pályafutásával, a volt szövetségi kapitány kendőzetlen őszinteséggel válaszolt. – Nem vagyok elégedett, soha nem is voltam. Azt gondolom, hogy olyan múltja van a magyar labdarúgásnak, hogy a jelenje többet érdemelne – reagált Mezey, viszont nem akart belemenni összehasonlításokba a korábbi és jelenlegi magyar válogatottakat illetően.

Mezey György kívánsága

A korábbi mesteredző és az MLSZ életműdíjasa ezután már csak Andor Évának adott interjút. Még a könyvbemutatón utalt rá, mi a leghőbb vágya a nemzeti együttes kapcsán.