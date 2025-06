Mezey György nem kertelt: Bognár Györgynek szövetségi kapitánynak kellene lennie

Mezey György nevét gyakorlatilag minden hazai futballkedvelő ismeri. A legalább tíz meccsen kispadon ülő magyar kapitányok közül övé a harmadik legjobb mérleg – mondhatjuk, hogy a rutinos futballszakember több évtizeden keresztül volt megkerülhetetlen szereplője a magyar labdarúgásnak. Ennek ellenére nem született olyan könyv, amely az edzőlegendaként is emlegetett, nemzetközileg elismert szakember életét és életművét dolgozta volna fel. Eddig.

Mezey György dedikálja az életéről készült könyvet (Fotó: Kibédi Péter)

Mezey György sosem volt elégedett

Talán a szerénysége, a visszafogottsága volt az, amely okán a különböző felkérések ellenére sokáig nemet mondott egy ilyen könyvre, végül azonban Benedek Szabolcs író abban a megtiszteltetésben részesült, hogy megírhatta Mezey György monográfiáját. A könyvet egy ünnepélyes sajtóesemény keretében mutatták be a budapesti Rózsavölgyi Szalonban szombat este. A rendezvény házigazdája Gulyás László sportkommentátor volt, aki már 54 éve megkerülhetetlen alakja a magyar sportmédiának. A Magyar Sportújságírók Szövetségének alelnöke először felidézte Mezey György páratlan karrierútját, amely bővelkedett kiemelkedő eredményekben.

Mezey volt az utolsó világbajnoki szereplő (1986) magyar válogatott szövetségi kapitánya, emellett mesteredző, az MLSZ életműdíjasa, 1985-ben az év szövetségi kapitányának választották Európában. Ő az UEFA-rendszerű magyar edzőképzés megalkotója, volt a FIFA technikai bizottságnak instruktora, szakkönyvek és publikációk szerzője. Volt az MLSZ alelnöke, elnökségi tagja, edzőként kétszeres magyar bajnok, Székesfehérvár díszpolgára. Gulyás ezután azt is megemlítette, hogy első közös sörözésük alatt barátkoztak össze Mezey Györggyel, még 1982-ben. A sportújságíró első kérdésére, miszerint elégedett-e a pályafutásával, a volt szövetségi kapitány kendőzetlen őszinteséggel válaszolt.

– Nem vagyok elégedett, soha nem is voltam. Azt gondolom, hogy olyan múltja van a magyar labdarúgásnak, hogy a jelenje többet érdemelne – mondta el a 83 éves futballszakember, viszont nem akart belemenni összehasonlításokba a korábbi és jelenlegi magyar válogatottakat illetően. Gulyás László ezt követően bemutatta a vendégeket: az 1986-os mexikói vb-n részt vett magyar csapat hátvédjét, a 32-szeres válogatott Nagy Antalt és a Magyar Kupa-győztes Paks edzőjét, Bognár Györgyöt.

Gyurinak szövetségi kapitánynak kellene lennie, Antalnak pedig az MLSZ-elnökének

– mondta el Mezey György a két egykori játékosának felkonferálása után, majd a kiadványról és annak szerzőjéről ejtett el pár gondolatot.

Egykori játékosa elfogult Mezey Györggyel

A szerző, Benedek Szabolcs is annak a generációnak a tagja, amely számára az első futballélmények közé tartozott az 1986-os világbajnokság, a József Attila-díjas író 13 éves volt a mexikói Mundial idején, és megrögzött futballrajongóként kísérhette végig Mezey György pályafutását.

Mezey viccelődött picit, miszerint annak ellenére is együtt tudtak dolgozni, hogy Benedek Szabolcs Honvéd-szurkoló.

A magyar edző köszönetet mondott az írónak, hogy időt és energiát szánt rá, s ezáltal picit újra a labdarúgás közelébe hozta őt. Benedek Szabolcs, aki 2020-ban Ballada egy csapatról címmel írt könyvet az 1986-os válogatottról, elárulta, hogy kedvenc játékosa Détári Lajos volt. Gulyás László ezt követően Nagy Antalnak adta át a mikrofont, aki mondandóját azzal kezdte, hogy a magyar futball nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy egy Mezey György parkolópályán legyen.

A civilben építőmérnökként dolgozó korábbi válogatott hátvéd felidézte a magyar válogatottban a legendás támadótriót (Kiprich József, Nyilasi Tibor, Esterházy Márton), majd hozzátette, hogy a nemzeti csapat elmúlt három évtizedében ilyen minőségű támadókat esélytelen volt összerakni. Nagy nem tagadta, elfogult Mezeyvel, akinek futballtudása mellett az emberi tulajdonságai is sokat lendítettek a csapatainak eredményességén.

Bognár György legyen a szövetségi kapitány? Hűha!

Bognár György felkonferálása előtt Gulyás László a paksiak edzőjével kapcsolatban felhozta Mezey dicséretét, miszerint a tolnaiak mesterének kellene lennie a szövetségi kapitánynak.

Bognár meglepődött ezen, és csak annyit tudott mondani, hogy „Hűha”, a közönségből némi derültséget kiváltva ezzel.

Gulyás ezt követően rögtön a fiáról, az MTK-ban játszó Bognár Istvánról kezdte faggatni a magyar edzőt, pontosabban hogy a fiából miért nem lett még jobb labdarúgó.

– Dinamika. Ennyi kellett volna a nemzetközi szinthez – árulta el Bognár, majd az MTK-ban töltött időszakáról kezdett beszélni, ahol Mezey György alatt játszott 1979-ben.

Elmondhatom, hogy kijártam a Mezey-iskolát. Az edzői szakma 75-80 százalékát tőle tanultam

– mondta el a Paks edzője, és felidézte azokat a pillanatokat, amiket Mezey tréningjein élt át. Bognár szerint mindent gyorsan kellett csinálniuk az edzéseken, nem volt idő és hely lassú döntéshozatalokra.

Bognár György több emléket is felelevenített a könyvbemutatón Mezey Györgyről (Fotó: Perje Sándor)

A magyar edző hozzátette, hogy nagy hiba volt elengedni Mezeyt és a csapatot a ’86-os rossz emlékű vb után, szerinte az Eb-re és azt azt követő vébére biztosan kijutottak volna.

– Ha én lennék a szövetség elnöke, nálam ő lenne a szövetségi kapitány. Tehetség van bőven, csak jól kellene gazdálkodni velük.

A futball titkos kapuit csak hozzáértő emberek tudják kinyitni, s akkor ezekre a játékosokra rá lehet találni. Bognár Gyuri meglátja ezt a labdarúgókban. A jó edző nemcsak a játékrendszert ismeri, hanem olyan légkört is teremt, ahol a játékosok szó nélkül megcsinálják, amit mondanak nekik

– dicsérte egykori játékosát Mezey György.

– Lenne miről beszélni, egyhangú világban élünk, de ennek nem most van itt az ideje. Fontos lenne, hogy kijusson a világbajnokságra a magyar válogatott, mert ez megilletné a nemzeti tizenegyet – zárta gondolatait Mezey, aki az este végén dedikálta a könyvét és közös fotókat is készített a közönség tagjaival. A Mezey Györgyről szóló könyv a napokban jelent meg és amezey.hu oldalon keresztül már meg is rendelhető.