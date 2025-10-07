Íme, az igazság Dibusz Dénes helyzetével kapcsolatban

Itthon van, keményen dolgozik, végzi a rehabilitációt, hogy minél hamarabb visszatérhessen. Teljesen alaptalan a Dibusz Dénesről költött pletyka. A Fradi kapusa véletlenül sem azért került ki a magyar válogatott keretéből, hogy elutazhasson nyaralni – írta meg az Origo kedden délelőtt, reagálva a „Nyisd ki a szemed” néven futó Facebook-oldal azóta törölt posztjában olvasható állításra, amely szerint a kapuvédő hétfőn családja társaságában elutazott nyaralni.

Dibusz Dénes kiválása után várhatóan újra Tóth Balázs védheti majd a magyar válogatott kapuját (Fotó: Mirkó István)

Kiújult Dibusz Dénes korábbi sérülése

Az előzményekről röviden: a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hétfőn jelentette be, hogy Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik a magyar válogatott keretéhez az október 11-én, szombaton esedékes hazai, Örményország, valamint a három nappal később, idegenben sorra kerülő, Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre. Többen egyből kételkedtek, mondván, a 34 éves, 45-szörös válogatott kapus vasárnap még csúcsformában védett a 2-2-es eredménnyel végződött FTC–Paks NB I-es rangadón, a hosszabbításban például hatalmas bravúrral védte Böde fejesét. A kedélyeket az sem nyugtatta meg, hogy Dibusz Dénes a Fradi.hu-nak nyilatkozva részletesen beszámolt az állapotáról.

Sajnos ugyanarról a sérülésről van szó, ami az ír meccsen jelentkezett, részleges szakadás van a közelítőmben, úgy tűnik, nem pihentem ki kellőképpen a múltkori esetet. Már korábban éreztem, hogy érzékenyebb ez a terület a meccsek után, mindig ráment egy-két nap, hogy ismét védeni tudjak. A Paks ellen a második félidőben rosszabbá vált, ma csináltunk egy MRI-felvételt, ahol ezt a diagnózist állapították meg. Egyeztettünk a válogatottstábbal, nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni, mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban újra százszázalékos legyek. Ehhez persze idő kell, bízom benne, hogy nem túl sok, de a bő egyhetes kihagyás ezek szerint legutóbb nem volt elég

– mondta el Dibusz Dénes a klubhonlapnak nyilatkozva.

Kedden délelőtt is a Népligetben dolgozott a kapus

A helyzetről Dibusz és klubja természetesen az MLSZ-t és a szövetségi kapitányt, Marco Rossit is rögvest tájékoztatta. Akadtak azonban, akik ezzel sem érték be: miután Dibusz Dénes felesége egy jól felismerhetően külföldön készült rövid videót osztott meg az Instagramon, azonnal összeállt az összeesküvés-elmélet, amely szerint Dibusz azért mondta le a válogatottságot, mert Rossi nem neki, hanem Tóth Balázsnak szavazott volna a bizalmat az örmények és a portugálok ellen.

A valóság ezzel szemben az, hogy amikor Dibusz Dénes edzőtáborba vonul, a felesége a két kisgyerekükkel többnyire vagy hazamegy Baranyába a rokonokhoz, vagy elutazik nyaralni. Most is ez történt. Az utat ráadásul jó előre befizették – írta az Origo, hozzátéve: noha a futballkapus nem csatlakozhatott a válogatott keretéhez, helyette mindent elkövet annak érdekében, hogy minél hamarabb visszatérhessen. Kedden délelőtt is az FTC népligeti edzőközpontjában végezte a rehabilitációt.

Később Dibusz Dénes is reagált az FTC Instagram-oldalára feltöltött videóban: