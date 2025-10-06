Újabb kulcsemberét veszítette el Marco Rossi

Ha nem lenne elég Marco Rossinak, hogy Varga Barnabás és Sallai Roland helyettesét meg kell találnia, most újabb alapemberét kénytelen nélkülözni az örmények elleni hazai és a portugálok elleni, idegenbeli vb-selejtezőkön. Ugyanis Dibusz Dénes megsérült a Paks elleni rangadón, így a Fradi kapusa nem tud a válogatott rendelkezésére állni.

Dibusz Dénes megint lesérült Fotó: Mirkó István

Kapuscsere, Dibusz helyett Demjén

A Fradi 35 éves kapusa a vasárnapi meccsen egy kirúgást követően kapott a lábához. A Paks elleni rangadót végigvédte – az utolsó percben az ő bravúrján múlt csapata pontszerzése –, ám láthatóan húzta a lábát. Mostanra kiderült, a sérülése súlyosabb, így Marco Rossinak új kapus után kellett néznie. A kapitány végül az MTK hálóőrére, Demjén Patrikra esett.