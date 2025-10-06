Dibusz DéneskapitányDemjén PatriksérülésMarco Rossi

Újabb kulcsemberét veszítette el Marco Rossi

Ha eddig nem mélyültek a ráncok Marco Rossi homlokán, akkor mostantól biztosan. Ugyanis a Paks elleni rangadón megsérült Dibusz Dénes, így a kapitány az MTK hálóőrét, Demjén Patrikot hívta be a keretbe.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 13:11
Marco Rossi gondjai nőttek
Marco Rossi gondjai nőttek Fotó: MTI/Purger Tamás
Ha nem lenne elég Marco Rossinak, hogy Varga Barnabás és Sallai Roland helyettesét meg kell találnia, most újabb alapemberét kénytelen nélkülözni az örmények elleni hazai és a portugálok elleni, idegenbeli vb-selejtezőkön. Ugyanis Dibusz Dénes megsérült a Paks elleni rangadón, így a Fradi kapusa nem tud a válogatott rendelkezésére állni.

Dibusz Dénes megint lesérült
Dibusz Dénes megint lesérült     Fotó: Mirkó István

Kapuscsere, Dibusz helyett Demjén

A Fradi 35 éves kapusa a vasárnapi meccsen egy kirúgást követően kapott a lábához. A Paks elleni rangadót végigvédte – az utolsó percben az ő bravúrján múlt csapata pontszerzése –, ám láthatóan húzta a lábát. Mostanra kiderült, a sérülése súlyosabb, így Marco Rossinak új kapus után kellett néznie. A kapitány végül az MTK hálóőrére, Demjén Patrikra esett.

