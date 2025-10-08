A labdarúgó vb-selejtezők F csoportjában az örmény válogatott az első két meccsét otthon játszotta. Szeptember 6-án 5-0-ra kikapott a portugáloktól, három nappal később viszont 2-1-re legyőzte az íreket, így három pontjával a csoport második helyen áll. Szombaton jön a Magyarország–Örményország meccs, számunkra létkérdés, hogy nyerjünk, és ha ez összejön, négy ponttal az örmények elé kerülünk. Miként Szoboszlai Dominikék, az örmény válogatott is nagyon készül az összecsapásra. Jegise Melikjan szövetségi kapitány együttese hétfőn kezdte meg a felkészülést, és a Ferencváros korábbi játékosa, Edgar Szevikjan sérülés miatt az első edzés után kidőlt a keretből. Kedden öt légiós, Vahan Bicsahcsjan, Artur Miranjan, Tigran Barszegjan, Grant-Leon Ranos és Nair Tiknizjan is bekapcsolódott a munkába. Az egyetlen hiányzó az argentin Atlético Belgrano csapatkapitánya, Lucas Zelarajan, aki október 10-én közvetlenül Budapesten csatlakozik a csapathoz.
Megbüntette az örményeket a FIFA a budapesti indulásuk előtt + videó
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megbírságolta az Örmény Labdarúgó-szövetséget. A 12 ezer svájci frankos pénzbüntetést az örmény szurkolók nem megfelelő viselkedése miatt rótta ki a világszervezet.
A vb-selejtező előtt az örmények kaptak egy rossz hírt: a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megbírságolta az Örmény Labdarúgó-szövetséget. A 12 ezer svájci frankos pénzbüntetést az örmény szurkolók nem megfelelő viselkedése miatt rótta ki a világszervezet. A drukkerek viselkedésével a portugálok elleni meccsen volt gond, a bűnlajstrom: a rend és a biztonság megsértése, a játéktérre való behatolás vagy behatolási kísérlet, valamint petárdák és más pirotechnikai eszközök használata.
Összeállt az örmény keret
- Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
- Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alakert)
- Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
- Támadók: Lucas Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranos (Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)
Így készül az örmény válogatott:
Vírusként terjednek a fotók az olasz válogatott edzéséről a félszeműekkel
A szövetségi edző, Silvio Baldini nem először élt a módszerével.
A Liverpool legendájának befejezetlen ügye van, Keane és a Fradi ellen fordulhat
Steven Gerrardnak megvannak a feltételei, hogy hol vállalna edzői munkát.
Megosztó, de korszakos egyéniség távozott közülünk
A legutóbb Mezey György vezette fel a csúcsra a magyar válogatottat, ma már negyven éve ennek.
Mezey György utolsó kívánságát Marco Rossiék válthatják valóra
A legutóbbi vb-részvevő magyar válogatott szövetségi kapitányára a könyvbemutatójával emlékezünk.
