Megbüntette az örményeket a FIFA a budapesti indulásuk előtt + videó

A labdarúgó vb-selejtezők F csoportjában az örmény válogatott az első két meccsét otthon játszotta. Szeptember 6-án 5-0-ra kikapott a portugáloktól, három nappal később viszont 2-1-re legyőzte az íreket, így három pontjával a csoport második helyen áll. Szombaton jön a Magyarország–Örményország meccs, számunkra létkérdés, hogy nyerjünk, és ha ez összejön, négy ponttal az örmények elé kerülünk. Miként Szoboszlai Dominikék, az örmény válogatott is nagyon készül az összecsapásra. Jegise Melikjan szövetségi kapitány együttese hétfőn kezdte meg a felkészülést, és a Ferencváros korábbi játékosa, Edgar Szevikjan sérülés miatt az első edzés után kidőlt a keretből. Kedden öt légiós, Vahan Bicsahcsjan, Artur Miranjan, Tigran Barszegjan, Grant-Leon Ranos és Nair Tiknizjan is bekapcsolódott a munkába. Az egyetlen hiányzó az argentin Atlético Belgrano csapatkapitánya, Lucas Zelarajan, aki október 10-én közvetlenül Budapesten csatlakozik a csapathoz.

Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya. Forrás: Facebook/Football Federation of Armenia