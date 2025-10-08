Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Megbüntette az örményeket a FIFA a budapesti indulásuk előtt + videó

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megbírságolta az Örmény Labdarúgó-szövetséget. A 12 ezer svájci frankos pénzbüntetést az örmény szurkolók nem megfelelő viselkedése miatt rótta ki a világszervezet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 10:58
Az örmények kénytelenek voltak gratulálni a fehér mezes portugáloknak Forrás: AFP
A labdarúgó vb-selejtezők F csoportjában az örmény válogatott az első két meccsét otthon játszotta. Szeptember 6-án 5-0-ra kikapott a portugáloktól, három nappal később viszont 2-1-re legyőzte az íreket, így három pontjával a csoport második helyen áll. Szombaton jön a Magyarország–Örményország meccs, számunkra létkérdés, hogy nyerjünk, és ha ez összejön, négy ponttal az örmények elé kerülünk. Miként Szoboszlai Dominikék, az örmény válogatott is nagyon készül az összecsapásra. Jegise Melikjan szövetségi kapitány együttese hétfőn kezdte meg a felkészülést, és a Ferencváros korábbi játékosa, Edgar Szevikjan sérülés miatt az első edzés után kidőlt a keretből. Kedden öt légiós, Vahan Bicsahcsjan, Artur Miranjan, Tigran Barszegjan, Grant-Leon Ranos és Nair Tiknizjan is bekapcsolódott a munkába. Az egyetlen hiányzó az argentin Atlético Belgrano csapatkapitánya, Lucas Zelarajan, aki október 10-én közvetlenül Budapesten csatlakozik a csapathoz.

Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya
Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya. Forrás: Facebook/Football Federation of Armenia 

A vb-selejtező előtt az örmények kaptak egy rossz hírt: a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség megbírságolta az Örmény Labdarúgó-szövetséget. A 12 ezer svájci frankos pénzbüntetést az örmény szurkolók nem megfelelő viselkedése miatt rótta ki a világszervezet. A drukkerek viselkedésével a portugálok elleni meccsen volt gond, a bűnlajstrom: a rend és a biztonság megsértése, a játéktérre való behatolás vagy behatolási kísérlet, valamint petárdák és más pirotechnikai eszközök használata.

A portugálok elleni meccsen gond volt az örmény szurkolókkal
A portugálok elleni meccsen gond volt az örmény szurkolókkal. Forrás: Armenpress
Az örmény szurkolók nem viselték jól a porugálok elleni vereséet
Az örmény szurkolók nem viselték jól a portugálok elleni vereséget. Fotó: AFP

 

Összeállt az örmény keret

  • Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
  • Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alakert)
  • Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
  • Támadók: Lucas Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranos (Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)

Így készül az örmény válogatott:

