Vírusként terjednek a fotók az olasz válogatott edzéséről a félszeműekkel

A 67 éves Silvio Baldini július óta irányítja az olasz U21-es válogatottat, és itt is alkalmazza azokat a módszereket, amelyeket korábban a Catania, a Palermo és a Pescara trénereként is bevetett. Ezek közül az egyik az, hogy az edzéseken a játékosok bizonyos három fázisú gyakorlatok során szemfedőket kapnak, korlátozzák a látásukat. Előbb az egyik, majd a másik szemüket takarják el, a harmadik fázisban pedig – nem, akkor nem mindkettőt! – levehetik a szemfedőt.

Silvio Baldini módszerei az olasz U21-es válogatottál sokakat megdöbbenthetnek (Forrás: X/Football Italia)

Egyes tanulmányok szerint a játékosok látása javulhat, ha hat hónapon keresztül rendszeresen alkalmazzák ezt a módszert. Baldini időszakosan beiktatja ezt az edzésprogramba, mert szerinte a részleges látáskorlátozás arra ösztönzi a játékosokat, hogy jobban túllépjenek saját határaikon, és nagyobb koncentrációval dolgozzanak. Ami elvileg javítja a gyorsaságukat és a reflexeiket is.

Azt akarom, hogy a fiúk ne csak a szemükkel, hanem az elméjükkel és a testükkel is lássák a pályát

– mondja Baldini.

Ez azonban nem az egyetlen újítás, amit Baldini bevezetett az U21-es válogatottnál. A Gazzetta dello Sport szerint például eltörölte az egyágyas szobákat: a hasonló poszton játszó játékosokat párokba osztotta, mi több, a kapusokat háromágyas szobába helyezte el, hogy több időt tölthessenek együtt. Arra is bátorítja játékosait, hogy lépjenek ki a megszokott közegükből: az edzések után éttermekbe viszi őket vacsorázni, és még azt is tervezi, hogy meghívja őket saját otthonába, Carres városába, ahol majd együtt mennek el gombát szedni. Szeptemberben Baldini a csapatot elvitte a Tirrén-tenger partjára is, ahol a játékosok a homokban és a vízben végezték az ugró- és lazítógyakorlatokat, a fürdőzők kíváncsi tekintetei mellett.

Használ-e az olasz válogattnál Baldini módszere?

Az olasz válogatott pénteken a svédekkel, kedden az örményekkel játszik Eb-selejtezőt, a szurkokók kíváncsian várják, mennyire lesz eredményes Silvio Baldini módszere. A csapat mindenesetre az érdeklődés középpontjába került, a Corriere della Sera is megjegyzi, a közösségi médiában vírusként terjednek a fotók a kalóz kinézetű játékosokról.