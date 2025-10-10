Marco Rossi elárult egy titkot a magyar válogatott örmények elleni összeállításáról

Két forduló után egy ponttal áll a magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság F jelű európai selejtezőcsoportjában. A szombati, Örményország elleni hazai meccsen egy győzelemmel Marco Rossi együttese megelőzné a jelenleg hárompontos kaukázusi riválist. Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal nem is köntörfalazott: kötelező győzelemről beszélt a meccs előtti hivatalos sajtótájékoztatón, amelyen Callum Styles is válaszolt az újságírói kérdésekre.

Callum Styles bízik benne, hogy hamarosan megszerzi első gólját a magyar válogatott színeiben, bár hangsúlyozta: Marco Rossi irányítása alatt nem ez a fő feladata (Fotó: Polyák Attila)

Rossi szeptemberben még bánkódott azon, hogy Írország ellen a győzelmet, Portugália ellen a döntetlent a hajrában kapott góllal nem sikerült megszerezni, de az örmények elleni találkozó előtt már ő is hangsúlyozta: nem szabad a múlttal foglalkozni.