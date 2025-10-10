  • Magyar Nemzet
Marco Rossi elárult egy titkot a magyar válogatott örmények elleni összeállításáról

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában világbajnoki selejtezőn (18.00, tv.: M4 Sport). A találkozót megelőző napon Marco Rossi szövetségi kapitány hangsúlyozta: csak a győzelem elfogadható ezen a mérkőzésen. A magyar futballisták közül Callum Styles nyilatkozott a hivatalos sajtótájékoztatón, akit a két szeptemberi selejtezőn, Írország és Portugália ellen egyaránt a kezdők közé jelölt Marco Rossi.

Koczó Dávid
2025. 10. 10. 12:55
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya Telkiben kijelentette: kötelező a győzelem az Örményország elleni vb-selejtezőn Fotó: Polyák Attila
Két forduló után egy ponttal áll a magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság F jelű európai selejtezőcsoportjában. A szombati, Örményország elleni hazai meccsen egy győzelemmel Marco Rossi együttese megelőzné a jelenleg hárompontos kaukázusi riválist. Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal nem is köntörfalazott: kötelező győzelemről beszélt a meccs előtti hivatalos sajtótájékoztatón, amelyen Callum Styles is válaszolt az újságírói kérdésekre.

Callum Styles bízik benne, hogy hamarosan megszerzi első gólját a magyar válogatott színeiben, bár hangsúlyozta: Marco Rossi irányítása alatt nem ez a fő feladata
Callum Styles bízik benne, hogy hamarosan megszerzi első gólját a magyar válogatott színeiben, bár hangsúlyozta: Marco Rossi irányítása alatt nem ez a fő feladata (Fotó: Polyák Attila)

Rossi szeptemberben még bánkódott azon, hogy Írország ellen a győzelmet, Portugália ellen a döntetlent a hajrában kapott góllal nem sikerült megszerezni, de az örmények elleni találkozó előtt már ő is hangsúlyozta: nem szabad a múlttal foglalkozni.

– Előre kell tekintenünk, s tudjuk:

Az Örményország elleni hazai mérkőzést kötelező megnyerni, ha el akarunk jutni a pótselejtezőig.

Tudjuk, hogy ezen a meccsen nekünk kell diktálni a tempót, nekünk kell birtokolni a labdát. Nem szabad elkapkodnunk semmit, türelmesen tartanunk kell magunkat az eltervezettekhez, csapatként támadnunk és csapatként védekeznünk. Ha ez meglesz, akkor a játékosaink kvalitása előjön, és meg fogjuk nyerni a mérkőzést – jelentette ki határozottan Rossi.

Mi lesz Varga Barnabás és Sallai Roland nélkül? Még Rossi se tudja

A szövetségi kapitánynak a legnagyobb fejtörést az okozza, hogy a selejtezősorozat eddigi magyar gólszerzői közül az örmények ellen egyikre sem számíthat: a háromgólos Varga Barnabás és az írek ellen eredményes Sallai Roland is eltiltását tölti.

– A három legjobb gólszerzőnkből kettő hiányzik, Szoboszlai Dominik a harmadik. Voltunk hasonló helyzetben a legutóbbi Eb-selejtezők alatt is, akkor Bulgária és Montenegró ellen ezt megoldottuk, és kijutottunk az Európa-bajnokságra. Varga és Sallai hiánya nem lehet kifogás, ahogy semmi más sem. Nincs más megoldás, meg kell nyernünk ezt a meccset – mondta a szövetségi kapitány.

Marco Rossi azt is elárulta, hogy az egyik támadó pozícióban még nem döntötte el, hogy ki kerül be a kezdőcsapatba.

A másik tíz névről már döntött.

Callum Styles: első válogatott gólra várva

Azt biztosra vehetjük, hogy nem Callum Styles játszik majd a csatársorban, habár ő is sokoldalú játékos. Rossi a válogatottban a középpályán számít rá, klubjában, az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albionban viszont Styles rendre balhátvédként kap lehetőséget.

– Rugalmas vagyok. Pályafutásom nagy részében középpályást játszottam, könnyen megy nekem a váltás a két pozíciót között – mondta Styles, aki a 2024-es Európa-bajnokság után tavaly ősszel kiszorult a magyar válogatottból, idén szeptemberben, Írország ellen viszont remek teljesítménnyel tért vissza Marco Rossi kezdőcsapatába. Dublinban Styles a magyar csapat legjobbja volt, de a portugálok ellen sem lehetett panasz a teljesítményére, gólt viszont huszonhat fellépése alatt még nem ért el a nemzeti csapatban.

– Kiváló játékosaink vannak, akik a gólszerzésben jeleskednek. Nekem általában más a felelősségem, de ne értsenek félre, én is nagyon szeretnék gólt lőni. Remélhetőleg inkább előbb, mint utóbb el is jön ez a pillanat – hangsúlyozta a futballista, aki Rossihoz hasonló képet vár a meccstől. – Örményország az írek legyőzésével megmutatta, hogy veszélyt jelent. De itthon rájuk kell erőltetnünk az akaratunkat, egyértelműen a győzelemre hajtunk.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

