Szoboszlai csapattársa lenne az örmény futballista? Bejelentkezett a Liverpoolba

Két meccs, három pont. A portugálok elleni vereség után Írország legyőzésével javított, így két kör után megelőzi a jelenleg egypontos magyar válogatottat a szombati ellenfél, Örményország a világbajnoki selejtezők F csoportjában. Az örmények nigériai születésű középpályása, az orosz Rubin Kazanyt erősítő Ugochukwu Iwu adott helyzetjelentést a Puskás Arénában sorra kerülő találkozó előtt, de azt is elmondta, hogy nagy álma a Liverpool színeiben szerepelni.

Ugochukwu Iwu (fehérben) álomcsapata a Liverpool (Fotó: Anadolu/Evrim Aydin)

– Jelenleg minden nagyszerű a válogatottban. Az edzéseken és az öltözőben is a legmagasabb szinten van a hangulat. Az Írország elleni győzelem önbizalmat adott nekünk. Előtte voltak vereségeink, de ez a három pont mindenkinek segített visszanyerni a motivációt és az önbizalmat – nyilatkozta Iwu az örmény sporthírekkel foglalkozó Sportaran oldalának.

Változást hozott az új szövetségi kapitány

Örményország Eghishe Melikyan személyében új szövetségi kapitánnyal kezdte meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, a 25 éves, 19-szeres válogatott futballista róla is elmondta véleményét.

Eghishe Melikyan kiváló edző és csodálatos ember. Megváltoztatta a csapatot, elsősorban a motiváció és az atmoszféra tekintetében. Igazi vezető, és pontosan erre volt szükségünk. Amikor az Urartu csapatában játszottam, Melikyan volt csapata, a Pyunik mindig megnehezítette a dolgunkat. Már akkor is egyértelmű volt, hogy ő a legmagasabb szintű edző

– magyarázta a trénernél eddig mindkétszer kezdő Iwu, aki fiatalon érkezett meg Örményországba, és ma már félig örménynek vallja magát.

Eghishe Melikyan érkezése nagy hatással volt az örmény játékosokra (Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi)

A Liverpool az álma

Iwu 2023 nyarán állt légiósnak, azóta is a Rubin Kazany csapatát erősíti Oroszországban. Eddig 76 tétmérkőzésen játszott a Rubinban, és nem titkolja: egyszer szívesen kipróbálná magát abban a gárdában is, ahol Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hétről-hétre pályára lép.

Minden nagyszerű a Rubinnál, csodálatos a csapat, a város és az emberek. Azonban mint minden futballista, én is arról álmodom, hogy többet érjek el. Ha egyszer lehetőségem nyílik egy topligába igazolni, mindenképpen megragadom. Az álmom, hogy a Liverpoolban játsszak

– mondta el Ugochukwu Iwu.

A magyar–örmény válogatott meccs szombaton 18.00-kor kezdődik.