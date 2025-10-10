Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

  Szoboszlai csapattársa lenne az örmény futballista? Bejelentkezett a Liverpoolba
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Örményországot fogadja vb-selejtezőn. A kulcsfontosságúnak ígérkező mérkőzés előtt az örmények középpályása, Ugochukwu Iwu elmondta, hogy az írek legyőzése önbizalmat adott a csapatnak, emellett arról is beszélt, hogy nagy álma egyszer a Liverpool együttesében szerepelni, ahol Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is játszik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 9:53
Ugochukwu Iwu (6) szerint jót tett az örmény válogatott önbizalmának az Írország elleni vb-selejtezős győzelem. Fotó: Anadolu/Harun Ozalp
Két meccs, három pont. A portugálok elleni vereség után Írország legyőzésével javított, így két kör után megelőzi a jelenleg egypontos magyar válogatottat a szombati ellenfél, Örményország a világbajnoki selejtezők F csoportjában. Az örmények nigériai születésű középpályása, az orosz Rubin Kazanyt erősítő Ugochukwu Iwu adott helyzetjelentést a Puskás Arénában sorra kerülő találkozó előtt, de azt is elmondta, hogy nagy álma a Liverpool színeiben szerepelni.

Ugochukwu Iwu (fehérben) álomcsapata a Liverpool
Ugochukwu Iwu (fehérben) álomcsapata a Liverpool (Fotó: Anadolu/Evrim Aydin)

– Jelenleg minden nagyszerű a válogatottban. Az edzéseken és az öltözőben is a legmagasabb szinten van a hangulat. Az Írország elleni győzelem önbizalmat adott nekünk. Előtte voltak vereségeink, de ez a három pont mindenkinek segített visszanyerni a motivációt és az önbizalmat – nyilatkozta Iwu az örmény sporthírekkel foglalkozó Sportaran oldalának.

 

Változást hozott az új szövetségi kapitány

Örményország Eghishe Melikyan személyében új szövetségi kapitánnyal kezdte meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát, a 25 éves, 19-szeres válogatott futballista róla is elmondta véleményét.

Eghishe Melikyan kiváló edző és csodálatos ember. Megváltoztatta a csapatot, elsősorban a motiváció és az atmoszféra tekintetében. Igazi vezető, és pontosan erre volt szükségünk. Amikor az Urartu csapatában játszottam, Melikyan volt csapata, a Pyunik mindig megnehezítette a dolgunkat. Már akkor is egyértelmű volt, hogy ő a legmagasabb szintű edző

 – magyarázta a trénernél eddig mindkétszer kezdő Iwu, aki fiatalon érkezett meg Örményországba, és ma már félig örménynek vallja magát.

Eghishe Melikyan érkezése nagy hatással volt az örmény játékosokra
Eghishe Melikyan érkezése nagy hatással volt az örmény játékosokra (Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi)

 

A Liverpool az álma

Iwu 2023 nyarán állt légiósnak, azóta is a Rubin Kazany csapatát erősíti Oroszországban. Eddig 76 tétmérkőzésen játszott a Rubinban, és nem titkolja: egyszer szívesen kipróbálná magát abban a gárdában is, ahol Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hétről-hétre pályára lép.

Minden nagyszerű a Rubinnál, csodálatos a csapat, a város és az emberek. Azonban mint minden futballista, én is arról álmodom, hogy többet érjek el. Ha egyszer lehetőségem nyílik egy topligába igazolni, mindenképpen megragadom. Az álmom, hogy a Liverpoolban játsszak

 – mondta el Ugochukwu Iwu.

A magyar–örmény válogatott meccs szombaton 18.00-kor kezdődik.

