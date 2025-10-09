Szoboszlai ismét elkápráztatott mindenkit, nem lennénk az örmény kapus helyében + videó

Rendkívüli

Iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

Szoboszlai Dominik csodálatos lövéssel jelezte, készen áll az örmények elleni hazai világbajnoki selejtezőre. A szombaton 18 órakor kezdődő találkozóra és az első győzelmére készülő magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának lövésére mozdulni sem tudott Tóth Balázs kapus, a labda a lécről vágódott a kapuba. Az MLSZ által közétett felvételen ezenkívül is számos bombagól látható, remélhetőleg a Puskás Arénában is hasonlóan eredményesek lesznek Marco Rossi játékosai. Szoboszlaiék önbizalommal telve várják a mérkőzést.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 09. 21:35
Szoboszlai Dominik bűvöli a labdát Telkiben
Szoboszlai Dominik bűvöli a labdát Telkiben Fotó: MICHELLER SZILVIA
Nem először villantotta meg kivételes lövőtechnikáját Szoboszlai Dominik. A Liverpool színeiben például az Arsenal ellen szerzett győztes gólt szabadrúgásból, de a magyar labdarúgó-válogatottban is többször bizonyította képességeit. Most Telkiben tudatta: készen áll az örmények fogadására.

Ez nem az a pillanat: Tóth Balázs ugyanis mozdulni sem tudott Szoboszlai Dominik lövésére
Ez nem az a pillanat: Tóth Balázs ugyanis mozdulni sem tudott Szoboszlai lövésére Fotó: MICHELLER SZILVIA

Szoboszlai Dominik bevarrta

Lazán letette a labdát a tizenhatos előtti körívre, s minden különösebb előkészület nélkül 19 méterről olyan röppályára állította a labdát, hogy bár a kapus látta, merre megy, mozdulni sem tudott a lövésre. A labda végül a kapu közepéhez közel, a lécről vágódott a hálóba úgy, hogy Tóth Balázs még meg is ijedt, hogy fejbe vágja. 

Szoboszlai Dominik ezzel a találattal is jelezte, az önbizalmával és a lövőkedvével minden rendben, várja az Örményország, majd Portugália elleni világbajnoki selejtezőket. 

Csatár, góllövő kerestetik

Az MLSZ által közétett felvételen a gólja mellett számos szép jelenetet látható, Schäfer András például a – Dibusz Dénes sérülése miatt – utólag behívott Demjén Patrik kapujának jobb felső sarkát pókhálózta ki. Ugyanoda csavart, s Szappanos Péter csak beleérni tudott, a szakmai stábot erősítő Szalai Ádám, akinek azonnal a nyakába ugrott Szoboszlai. Úgy, mint amikor még együtt játszottak címeres mezben. A kiváló csatár már visszavonult, de nem csak ő fog hiányozni a pályáról szombaton, ugyanis az első számú támadó, Varga Barnabás két sárga lapja miatt eltiltott. Az esetleges pótlásával a napokban már többször foglalkoztunk, de a keretben nincs olyan kaliberű csatár, mint a Ferencváros kiválósága.

Elnézve a játékosok, például Vitális, Ötvös, Lukács és a védő Osváth lövéseit, akár a távoli próbálkozásokra is bátran építhet Marco Rossi. 

A két forduló után egy ponttal álló Magyarország az íreket meglepetésre legyőző Örményországot fogadja szombaton (Puskás Aréna, 18.00, tv: M4 Sport), október 14-én – már Vargával és Sallai Rolanddal kiegészülve – Portugáliában lép pályára. 

 

