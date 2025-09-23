Lecke Sallai Rolandnak és Varga Barnabásnak

A magyar válogatott hősies játékkal győzte le 4-2-re Brazíliát az 1954-es világbajnokság negyeddöntőjében. A brazilokat frusztrálta, hogy a mieink Puskás Ferenc nélkül is kiválóan játszottak, durva szabálytalanságokkal igyekeztek megfékezni a magyarokat. Akkoriban végképp szokatlanul a játékvezető három játékost is kiállított. Előbb, a 65. percben Nilton Santost és Bozsik Józsefet küldte le egyszerre (Santos durván belerúgott Bozsikba, mire ő kihívóan mutogatott neki), majd a hajrában, miután Kocsis gólja végleg szertefoszlatta a brazil álmokat, a bíró Maurinhót is lezavarta a pályáról, amiért rátámadt Buzánszkyra. A meccs lefújása után a küzdelem az öltözőfolyóson folytatódott a két csapat között, de ez most kevésbé lényeges. Az annál inkább, hogy Bozsik a kiállítása dacára játszhatott az Uruguay elleni elődöntőben!

S hogy egy másik fájdalmas magyar vonatkozású esetet is felelevenítsünk

az 1954-es svájci vb-ről: Werner Liebrich még csak sárga lapot sem kapott, amiért még a csoportkörben a Magyarország–NSZK mérkőzésen szétrúgta Puskás lábát (aki csak a döntőre térhetett vissza).

Hogyan történhetett ez? Válasz helyett elevenítsünk fel még egy felejthetetlen világbajnoki mérkőzést. Az 1966-os Anglia–Argentína negyeddöntő több okból is beégett a futball emlékezetébe. A Wembley-ben játszott találkozót végig feszült hangulat övezte, az argentinok sorozatos szabálytalanságokkal igyekeztek megtörni az esélyesebb angolokat. Sir Alf Ramsey eme meccs után jellemezte keresetlenül „állatokként” az argentinokat, azóta presztízscsata minden angol–argentin meccs, s persze az 1982-es Falkland-szigeteki háború olaj volt a tűzre. Az indulatok elszabadulásához az is hozzájárult, hogy a nyugatnémet játékvezető, Rudolf Kreitlein nem volt ura a helyzetnek. Már a 35. percben

kiállította az argentin csapatkapitányt, Antonio Rattínt, csak éppen nem durvaságért, hanem reklamálásért. S ezen többen – nem csak az argentinok – fennakadtak, hiszen Rattín németül, Kreitlein pedig spanyolul nem beszélt, így nem érthették meg egymást.

Rattín éppen ezért hosszasan magyarázott és tiltakozott, s akkor sem akaródzott neki elhagyni a pályát, amikor a bíró a partvonal felé mutatott. Az eset tanulsága, hogy Kreitlein kezében nem volt olyan eszköz, amivel határozottan kifejezhette volna: elég már a dumából! További adalék, hogy a német játékvezető Bobby és Jack Charltont is figyelmeztetésben részesítette, amiről utóbbi csak másnap az újságból értesült.