Marco Rossi szorult helyzetben, visszatér Böde Dániel?

Bekövetkezett, amitől Marco Rossi is tartott: Sallai Roland az Írország elleni piros lapja után nem egy, hanem két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, azaz azok után, hogy a Portugália ellen vb-selejtezőt ki kellett hagynia, nem játszhat október 11-én, Örményország ellen sem. A magyar válogatott számára kulcsfontosságú selejtezőn Varga Barnabás is eltiltását tölti majd, azaz Marco Rossi szövetségi kapitánynak mindenképp kényszermegoldáshoz kell nyúlnia csatárposzton. Az első két vb-selejtező alapján Gruber Zsombor (FTC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia) vagy Tóth Barna (Paks) kezdhet Örményország ellen, a kényszerhelyzetben pedig újra előkerül utóbbi gólkirály klubtársa, Böde Dániel neve is.

Pepe és Böde Dániel egy korábbi magyar–portugál vb-selejtezőn: előbbi 41 évesen is Eb-n játszott, Böde legutóbb 32 évesen kapott lehetőséget Marco Rossitól (Fotó: NurPhoto via AFP/Andrew Surma)

A keserves csatárhelyzet azért is kellemetlen, mert az első két forduló alapján a hárompontos Örményország ellen kulcsfontosságú lenne a győzelem, hogy a jelenleg egy ponton álló magyar válogatott saját kezében tartsa sorsát a pótselejtezőt érő második hely megszerzése szempontjából.

A pillanatnyi állás:

Portugália 6 pont Örményország 3 pont Magyarország 1 pont Írország 1 pont

Ki lehet Marco Rossi csatára Varga és Sallai hiányában?

Az első ránézésre kevésbé fontosnak tűnő negyedik fordulós, portugáliai fellépésre már Varga Barnabás és Sallai Roland is visszatérhet, azaz minden bizonnyal bekerülnek majd Rossi októberi keretébe, de úgy, hogy az akkori két vb-selejtező közül az elsőn nem játszhatnak.