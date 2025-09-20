Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

Marco RossiVarga Barnabásmagyar labdarúgó válogatottvb-selejtezőBöde DánielCsoboth KevinSallai Roland

Marco Rossi szorult helyzetben, visszatér Böde Dániel?

Marco Rossi csatárt keres. Az Örményország elleni vb-selejtezőn Sallai Roland és Varga Barnabás sem játszhat eltiltás miatt. Csoboth Kevin visszatérése a rutintalan támadók mellé a törökországi szerepén múlik, de Marco Rossi korábbi állomáshelyéről, Dunaszerdahelyről is húzhat váratlant, ha Redzic Damir a magyar válogatott keretébe kerül. Böde Dániel visszatérése a kényszerhelyzetben sem tűnik valószínűnek, bár Marco Rossi korábbi szavai alapján tavasszal küldhetett volna neki meghívót.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 6:45
Marco Rossi az örmények ellen sem számíthat Sallai Roland játékára, Varga Barnabás is eltiltott, a magyar válogatott szövetségi kapitánya megoldást keres (Böde Dániel az?)
Marco Rossi az örmények ellen sem számíthat Sallai Roland játékára, Varga Barnabás is eltiltott, a magyar válogatott szövetségi kapitánya megoldást keres Fotó: Mirkó István
Bekövetkezett, amitől Marco Rossi is tartott: Sallai Roland az Írország elleni piros lapja után nem egy, hanem két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, azaz azok után, hogy a Portugália ellen vb-selejtezőt ki kellett hagynia, nem játszhat október 11-én, Örményország ellen sem. A magyar válogatott számára kulcsfontosságú selejtezőn Varga Barnabás is eltiltását tölti majd, azaz Marco Rossi szövetségi kapitánynak mindenképp kényszermegoldáshoz kell nyúlnia csatárposzton. Az első két vb-selejtező alapján Gruber Zsombor (FTC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia) vagy Tóth Barna (Paks) kezdhet Örményország ellen, a kényszerhelyzetben pedig újra előkerül utóbbi gólkirály klubtársa, Böde Dániel neve is.

Pepe és Böde Dániel egy korábbi magyar–portugál vb-selejtezőn: előbbi 41 évesen is Eb-n játszott, Böde legutóbb 32 évesen kapott lehetőséget Marco Rossitól
Pepe és Böde Dániel egy korábbi magyar–portugál vb-selejtezőn: előbbi 41 évesen is Eb-n játszott, Böde legutóbb 32 évesen kapott lehetőséget Marco Rossitól (Fotó: NurPhoto via AFP/Andrew Surma)

A keserves csatárhelyzet azért is kellemetlen, mert az első két forduló alapján a hárompontos Örményország ellen kulcsfontosságú lenne a győzelem, hogy a jelenleg egy ponton álló magyar válogatott saját kezében tartsa sorsát a pótselejtezőt érő második hely megszerzése szempontjából.

A pillanatnyi állás:

  1. Portugália 6 pont
  2. Örményország 3 pont
  3. Magyarország 1 pont
  4. Írország 1 pont

Ki lehet Marco Rossi csatára Varga és Sallai hiányában?

Az első ránézésre kevésbé fontosnak tűnő negyedik fordulós, portugáliai fellépésre már Varga Barnabás és Sallai Roland is visszatérhet, azaz minden bizonnyal bekerülnek majd Rossi októberi keretébe, de úgy, hogy az akkori két vb-selejtező közül az elsőn nem játszhatnak.

A szeptemberi selejtezők alapján csupa NB I-es helyettes jöhet szóba: Tóth Barna (Paks) az írek, Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és Gruber Zsombor (FTC) a portugálok ellen szállt be csereként.

Tóth, Lukács és Gruber összesen kevesebb mint egy félidőnyit (42 percet) töltöttek eddig pályán a válogatottban, azaz a nemzetközi rutin egyikük mellett sem szól, ahogy Molnár Rajmund mellett sem, aki a meghívó után mindkét szeptemberi vb-selejtezőn kimaradt a meccskeretből.

Nem véletlen, hogy Marco Rossi is kissé tanácstalannak tűnik, az önjelölt szakértőktől kért tanácsot, hogy ki legyen a csatár az örmények ellen, pedig akkor még Sallai eltiltása nem is vált hivatalossá.

Ismét eljön Böde Dániel ideje a magyar válogatottban?

Ha Rossi valóban szurkolói véleményeket venne figyelembe, akkor alighanem Böde Dániel visszatérne a válogatottba. A Paks népszerű támadója huszonöt válogatott meccsel rendelkezik, játszott a 2016-os Eb-n is, ám Rossi csak kapitánysága legelején, 2018-ban, egyetlen meccsen adott neki lehetőséget.

Az azóta eltelt években ritkán követelték a nemzeti csapatba Bödét, ám idén tavasszal felerősödtek ezek a hangok, miután a Paks támadója 38 évesen az NB I gólkirálya lett. Rossi elismerése kifejezése mellett rendre visszautasította Böde visszatérésének lehetőségét, annak ellenére, amit 2018-ban mondott a robosztus csatárról.

Tudom, hogy sokan mondják, hogy Böde ilyen meg olyan, hogy elhízott, hogy hogyan fut, stb. De engem az érdekel, hogy rugdossa a gólokat és látszik rajta a minden áron való győzni akarás

– akkor Rossi úgy érezte, hogy meg kell védenie Böde behívását. Az akkor említett két feltétel, a gólok rugdosása és a győzni akarás nem hiányzott idén tavasszal sem Böde játékából, a szövetségi kapitány mégsem számított rá.

Böde Dániel világosan kijelentette, hogy ha hívják, jön, ugyanakkor bármilyen romantikusnak is hangzik a visszatérése, az új idényben csupán három gólnál jár, s abból kettőt a megye I-es Szajol ellen a Magyar Kupában szerzett: ez a mérleg még a kényszerhelyzetben sem fogja meggyőzni Rossit.

Ki térhet vissza Marco Rossi korábbi játékosai közül a válogatottba?

A szövetségi kapitány vélhetően sokkal inkább abban bízik, hogy kevésbé régre kell visszanyúlnia visszatérőért. Opciót jelenthetne az MLS-ben évek óta jól teljesítő duó, de a szeptemberi keret alapján úgy tűnik, hogy Rossi Sallói Dániel után Gazdag Dániel szerepeltetéséről is lemondott. Ádám Martin sérülése miatt biztosan nem jöhet szóba.

Sallai helyén adná magát a tavalyi Eb egyik hőse, Csoboth Kevin, aki már bemutatkozott új klubjában, s ha rendszeres játéklehetőséget kap a török Genclerbirligiben, minden bizonnyal gyorsan visszakerül a keretbe a szeptemberi mellőzés után.

Szabó Levente rendszeresen játszik, de csak csereként a német másodosztályban, s ez szeptemberben nem volt elég ahhoz, hogy a középcsatár meghívót kapjon Rossitól, aki korábban két Nemzetek Ligája-meccsen bevetette a hiányposzton Szabót, az ő visszatérése ez alapján nem várható.

Mit mond a Transfermarkt a magyar támadókról?

Noha gyakori hivatkozási alap, a Transfermarktot is fenntartásokkal kezelni, különösen abban a dimenzióban, amelyből Rossi most a megoldást keresheti. Ugyanakkor Rossi segélykiáltása után talán érdemes az ottani listát is megnézni.

A Transfermarkt jelenleg Sallait és Gazdagot nem a támadók között jegyzi, csatárként mindössze Sallói és Varga Barnabás értékét állapítja meg egymillió euró fölött. A negyedik helyen viszont olyan támadót hoz, aki eddig szóba sem került: Redzic Damir már négy gólnál jár a szlovák bajnokságban a dunaszerdahelyi DAC színeiben, s rendszeresen játékban van a Rossinál korábban már bemutatkozott Vancsa Zalánnal ellentétben.

A Transfermarkt alapján a legértékesebb magyar csatárok

  1. Sallói Dániel (Sporting KC) 3 millió euró
  2. Varga Barnabás (FTC) 2,2 millió euró
  3. Csoboth Kevin (Genclerbirligi) 900 ezer euró
  4. Redzic Damir (DAC) 800 ezer euró
  5. Vancsa Zalán (Lommel) 800 ezer euró
  6. Molnár Rajmund (Pogon) 700 ezer euró

 

