Az ex-szövetségi kapitány nem megy bele kommentháborúba, saját világnézete van

Meglepetésként hatott, mégsem érdemtelenül „vitte el" az idei Szepesi-díjat a klasszikus sportújságírókat beelőzve a népszerű szakember. Bozsik Péter nyert már magyar bajnokságot a Zalaegerszeg edzőjeként, csapatával verte meg a Manchester Unitedet, irányította a nemzeti csapatot egy nehéz korszakban, szakértőként a kamerák, reflektorok, mikrofonok sűrűjében sem jön zavarba. A díjátadó azért őt is megérintette.

Bozsik Péter meghatódott a díjátadó ünnepségen Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

– Nyilván ez egy megható pillanat. Pláne így, hogy tulajdonképpen egy életutat díjaztak, és ezáltal az édesapám pályafutását is.

Az emberben érzelmi szálakat is felkavar és megindít. Kicsit nehezebben találtam a szavakat. Ez egy kicsit más, mint a kamerák előtt szerepelni a televízióban – „lepleztük le" a Puskás Múzeumban az érthetően izgatott Bozsik Pétert. Az Aranycsapat fiatalon elhunyt fedezete, Bozsik József fia lapunknak elmesélte, hogyan alakult ki a kapcsolata a sportújságírással.

– Humán beállítottságú diák voltam, az irodalom és a történelem állt inkább közel hozzám. Édesanyám nagyon nagy energiákat ölt abba, hogy szépen beszéljek, helyesen írjak, választékos legyen a nyelvhasználatom, gazdag a szókincsem. Sokat játszott velem ilyeneket a hétköznapok során. Talán ennek is köszönhetően már gyerekkoromban összemosódott a sport és az anyanyelv.

Az édesapámmal vívott gombfocicsaták után mindig írtam egy tudósítást, összeállításokkal, taktikai elképzelésekkel, a gólok történetével. Volt egy ilyen előiskolája, legalábbis előzménye az életemben az újságírásnak. Éppen ezért ez egy érdekes találkozása és beteljesülése egy játékos-pályafutásnak, egy edzői karriernek és szakkommentátori tevékenységnek.

Bozsik Péter a stúdióban is önazonos tud maradni Fotó: Zih Zsolt/MTVA-fotóarchívum

Bozsik Péter ars poeticája

Aki látta, hallotta már a televízióban, tapasztalhatta, hogy azonnal magával ragadja a nézőt a higgadtsága, szakértelme, ami a labdarúgás iránt kevésbé fogékonyakat is a képernyő előtt tartja.

– Ez már-már akkora elismerés, mint maga a díj. Örülök, ha így van, mert az a célom, hogy próbáljak közérthető lenni, kellőképpen laza maradni. Mintha beszélgetnénk a nézőkkel, nem lenne közöttünk akár több száz kilométernyi távolság.

Ahhoz, hogy megszólítsuk és megérintsük a nézőt, kell egyfajta könnyed kommunikáció. Ami persze felelősségteljes, nem könnyelmű, de mindenképpen kapcsolatot kialakító, egymáshoz közel kerülő stílusú.

A korábban edzőként is sikeres Bozsik Péter hangsúlyozza, elsősorban szakmai alapon közelít a szakkommentátori szerephez. Megkérdeztük, mennyire kell időnként türtőztetnie magát.

– Igyekszem mindig udvariasan megfogalmazni még a negatív kritikai észrevételeimet is. Persze nem bánom, ha pozitívan tudok megnyilatkozni, dicsérhetek valakit.

Alapvetően az a fontos, hogy nyilván nem érzelemből szólalok meg, hanem a realitásokat, a játékot figyelembe véve.

Rengeteget segítenek nekünk a mai világban nagy szereppel bíró statisztikák. Kézzelfogható számokat tudunk a gondolatmeneteink mögé tenni. Ha az ember normálisan fogalmazza meg az észrevételeit, nem bántó kifejezésekkel és stílussal él, illetve nem hype-ol túl adott esetben egy sikert, megpróbál két lábbal a földön maradni, akkor az célravezetőbb. A középút és az objektivitás sokat segít – vallja a Szepesi-díjas szakértő, aki kései utódjával, az időről időre kifakadó Marco Rossival ellentétben nem foglalkozik a névtelen hozzászólásokkal.