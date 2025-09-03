Böde Dániel szerepét emelte ki a magyar válogatott játékosa a vb-selejtezők előtt

Az NB I legutóbbi idényének legjobb mezőnyjátékosának megválasztott Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) már 31-szeres magyar válogatottnak mondhatja magát. A Paks csatára, Tóth Barna ugyanakkor először kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A szombat esti, Írország elleni idegenbeli világbajnoki selejtező előtt a két játékos sajtótájékoztató keretein belül nyilatkozott a várakozásairól.

Tóth Barna 30 évesen mutatkozhat be a magyar válogatottban, Nagy Zsolt mellett ő beszélt az Írország elleni vb-selejtezőről (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Nagy Zsolt szerint a védekezésre kell figyelni

– Jelenleg az írországi első meccs van fókuszban, mindenki átérzi a vb-selejtezős nyitány fontosságát. Ismerjük az íreket, tavaly játszottunk ellenük, az a találkozó nem úgy sikerült, ahogy elterveztük: hiába domináltunk, és birtokoltuk többet a labdát, végül kikaptunk egy rendkívül fizikális összecsapáson.

A legfontosabb, hogy a védekezésünk rendben legyen, erre fogunk elsősorban fókuszálni,

és persze el akarjuk kerülni azokat a hibákat, amiket legutóbb elkövettünk ellenük – utalt a Puskás Akadémia balszélsője a tavaly júniusi felkészülési mérkőzésen elszenvedett 2-1-es vereségre.

Tóth Barna barátságos légkörben csatlakozott

A válogatott egyik újonca elmondta, amikor tavaly Paksra szerződött, akkor fogalmazódott meg benne először, hogy lehet esélye bekerülni a nemzeti csapatba, idén nyáron pedig már úgy érezte, realitása is lehet a meghívónak. Megjegyezte, a válogatottnál hasonlóan barátságos légkör uralkodik, mint a tolnaiaknál, azok a játékosok is pozitívan fogadták, akiket korábban nem ismert személyesen.

– Későn érő típus vagyok, ezt magamon és a karrieremen is érzem – mondta Tóth Barna. – Nagyon boldog vagyok, és nagyon jól érzem magam a válogatottnál, sokakat ismertem már a kerettagok közül, de akikkel nem volt személyes kapcsolatom, azok is pozitívan fogadtak, remek a légkör Telkiben.

A 30 éves támadó hozzátette,

el tudja képzelni, hogy akár Varga Barnabással is együtt legyen a pályán, hiszen a Ferencváros támadója is jól működött együtt korábban Pakson Böde Dániellel.

Kiemelte, a veterán gólkirállyal ő is jól megérti magát, azaz tudja, milyen, ha két, fizikálisabb csatár együtt futballozik.