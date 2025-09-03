Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

vb-selejtezőHeimir Hallgrímssonír fociválogatott

Az írek kapitányát saját kollégája támadta le, reagálnia kellett a provokációra

Az ír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya higgadt tudott maradni, amikor a keddi sajtótájékoztatón nekiszegeztek egy provokatív kérdést. Az izlandi Heimir Hallgrímsson a szombati Írország–Magyarország világbajnoki selejtezővel kapcsolatban is kapott kérdéseket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 8:53
Heimir Hallgrímsson a fizetésével kapcsolatban is kapott kérdést (Fotó: AFP/Paul Faith)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Heimir Hallgrímsson tavaly júliusban vette át az ír válogatott irányítását, azóta tíz mérkőzésen négy győzelem és két döntetlen mellett négyszer szenvedett vereséget a csapattal. A következő ellenfél Magyarország lesz, a Dublinba kerülő szombati mérkőzés mindkét együttesnek az első vb-selejtezője lesz, és kulcsfontosságúnak ígérkezik abból a szempontból, hogy ki kerül közelebb a 2026-os világbajnokságra történő kijutáshoz. Az 58 éves izlandi szövetségi kapitány nemrég még aggódott az ír labdarúgás jövőjéért, kedden újabb sajtótájékoztatón beszélt a várakozásairól.

Amikor 2024-ben Írország legyőzte a magyar válogatottat, még nem Heimir Hallgrímsson volt a szövetségi kapitány
Amikor 2024-ben Írország legyőzte a magyar válogatottat, még nem Heimir Hallgrímsson volt a szövetségi kapitány (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Heimir Hallgrímsson ezt várja az ír–magyar vb-selejtezőtől

– Ez egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés nekünk, ha ki akarunk jutni a világbajnokságra. 

Nem számított volna, ki volt az első ellenfél, de a magyar valószínűleg a legnagyobb riválisunk a csoportban, így kötelezőnek tűnik a győzelem, ha tovább akarunk jutni.

Fontos, hogy hazai pályán játsszunk velük, szerintem ez kedvez nekünk – nyilatkozta Hallgrímsson. – Tudom, hogy már csak néhány száz eladatlan jegy van, szóval telt házas mérkőzés lesz, így remélem, hogy a közönség támogatni fogja a csapatot. Ez fantasztikus, és ahogy korábban is mondtam, ha megnyerjük ezeket a meccseket és jó eredményeket érünk el, mindenki szeretni fog minket, de ha kikapunk Magyarországtól, akkor a vb-selejtezők végéig kényszerhelyzetben leszünk.

Provokálták az izlandi szövetségi kapitányt

A sajtótájékoztatón az izlandi szakember megerősítette, hogy a megsérült Troy Parrott helyett a Celtic cserecsatára, Johnny Kenny kerül be az ír keretbe. Mégsem ez keltette az esemény legnagyobb visszhangját, hanem az, amikor egy ír újságíró provokatív kérdést tett fel neki. Ez arra vonatkozott, hogy Hallgrímsson mit szól ahhoz, hogy 

az ír női válogatott előző szövetségi kapitánya, Eileen Gleeson őt is támadva nehezményezte, hogy izlandi kollégája több mint hatszor akkora fizetést kapott a férficsapat élén – nem sokkal nagyobb sikert elérve. 

Hallgrímssont azonban nem sikerült felingerelni a nemek közötti béregyenlőtlenség kérdésével.

– Nem az én dolgom eldönteni. Csak a saját nézőpontomból tudok beszélni. Felajánlottak nekem egy állást, és az én döntésem volt, hogy az adott feltételek mellett elfogadom-e vagy sem. 

Sok edző ugyanezt a munkát sokkal több pénzért végezné, mint én. Sok olyan edző is van, akik ugyanazt csinálják, mint én, de kevesebb fizetést kapnak nálam.

Elfogadhatok egy állásajánlatot, vagy visszautasíthatom azt, ez az én döntésem, és ennek semmi köze a nemhez – mondta az írek szakvezetője.

Az írek a magyarok elleni nyitány után jövő kedden Örményországban lépnek pályára.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr Zoltán

Amit a zebra sem képes lelegelni…

Bayer Zsolt avatarja

Tarr Zoltán tényleg elszabadult – szerinte a hagyományos család már lejárt lemez!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu