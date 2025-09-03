Az írek kapitányát saját kollégája támadta le, reagálnia kellett a provokációra

Heimir Hallgrímsson tavaly júliusban vette át az ír válogatott irányítását, azóta tíz mérkőzésen négy győzelem és két döntetlen mellett négyszer szenvedett vereséget a csapattal. A következő ellenfél Magyarország lesz, a Dublinba kerülő szombati mérkőzés mindkét együttesnek az első vb-selejtezője lesz, és kulcsfontosságúnak ígérkezik abból a szempontból, hogy ki kerül közelebb a 2026-os világbajnokságra történő kijutáshoz. Az 58 éves izlandi szövetségi kapitány nemrég még aggódott az ír labdarúgás jövőjéért, kedden újabb sajtótájékoztatón beszélt a várakozásairól.

Amikor 2024-ben Írország legyőzte a magyar válogatottat, még nem Heimir Hallgrímsson volt a szövetségi kapitány (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Heimir Hallgrímsson ezt várja az ír–magyar vb-selejtezőtől

– Ez egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés nekünk, ha ki akarunk jutni a világbajnokságra.

Nem számított volna, ki volt az első ellenfél, de a magyar valószínűleg a legnagyobb riválisunk a csoportban, így kötelezőnek tűnik a győzelem, ha tovább akarunk jutni.

Fontos, hogy hazai pályán játsszunk velük, szerintem ez kedvez nekünk – nyilatkozta Hallgrímsson. – Tudom, hogy már csak néhány száz eladatlan jegy van, szóval telt házas mérkőzés lesz, így remélem, hogy a közönség támogatni fogja a csapatot. Ez fantasztikus, és ahogy korábban is mondtam, ha megnyerjük ezeket a meccseket és jó eredményeket érünk el, mindenki szeretni fog minket, de ha kikapunk Magyarországtól, akkor a vb-selejtezők végéig kényszerhelyzetben leszünk.

Provokálták az izlandi szövetségi kapitányt

A sajtótájékoztatón az izlandi szakember megerősítette, hogy a megsérült Troy Parrott helyett a Celtic cserecsatára, Johnny Kenny kerül be az ír keretbe. Mégsem ez keltette az esemény legnagyobb visszhangját, hanem az, amikor egy ír újságíró provokatív kérdést tett fel neki. Ez arra vonatkozott, hogy Hallgrímsson mit szól ahhoz, hogy

az ír női válogatott előző szövetségi kapitánya, Eileen Gleeson őt is támadva nehezményezte, hogy izlandi kollégája több mint hatszor akkora fizetést kapott a férficsapat élén – nem sokkal nagyobb sikert elérve.

Hallgrímssont azonban nem sikerült felingerelni a nemek közötti béregyenlőtlenség kérdésével.