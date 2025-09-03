A magyar válogatott negyvenéves átkot törhet meg a világbajnoki selejtezőkön

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a szokásos helyszínen, Telkiben tartja az edzéseit a szombati, írek elleni idegenbeli és a jövő keddi, Portugália elleni hazai mérkőzésre. A vasárnap az Arsenal ellen győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik is megjelent, de a felvételek alapján az első napon nem edzett a magyar válogatott tagjaival, hanem regenerációt végzett.

A magyar válogatott tagjai már megkezdték a felkészülést a vb-selejtezőkre Telkiben Fotó: MLSZ

Marco Rossi csapata már edzésben

Marco Rossi szövetségi kapitány egyelőre nem tudott a teljes keretnek edzést vezényelni. A szokásoknak megfelelően két csoportban dolgoztak a játékosok, akik vasárnap még mérkőzést játszottak, regenerációs gyakorlatokat végeztek, míg a többieknek már az edzőközpont centerpályáján tartott edzést Marco Rossi szövetségi kapitány. A regenerálódást végzőkhöz tartozott Szoboszlai Dominik is, aki könnyed spinninggel, kerékpározással mozgatta át magát a vasárnap kora este még az Arsenal ellen rangadón nyújtott csúcsteljesítménye után.

Friss hír, hogy Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar válogatott első két vb-selejtezőjét. A magyar szövetség (MLSZ) közösségi oldalának tájékoztatása szerint ugyan az Union Berlin középpályásának sérülése nem súlyos, de még a jövő kedden esedékes második találkozón sem számíthatna rá Marco Rossi szövetségi kapitány.

A magyar válogatott újoncának, a ferencvárosi Ötvös Bencének főleg védekezésben lesz sok feladata a vb-selejtezőkön. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi az újoncokat is szemügyre vette, az időközben Lengyelországba igazolt Molnár Rajmund, valamint az NB I-ből Tóth Barna, Lukács Dániel és a Ferencvárossal a BL-ről csak egy hajszállal lemaradó Ötvös Bence először vesz részt az összetartáson. A magyar válogatott egészen péntekig Telkiben készül, ekkor utazik el Dublinba, az írek elleni szombat esti összecsapás helyszínére. Addigra ütőképes csapatot kell kiállítania Marco Rossinak: a vereség Írországban rögtön nagy hátrányt jelentene, egy dublini győzelem viszont óriási lökést adhatna ahhoz, hogy negyven év után újra kijussunk a labdarúgó-világbajnokságra, amely minden idők egyik legkülönlegesebb tornája lehet.

Szoboszlai Dominikék így juthatnak ki a 2026-os vb-re

Hét évvel ezelőtt dőlt el, hogy 2026-ban az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban kerül sor az első 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságára. Összesen 206 ország pályázik a kiadó 45 helyre, hiszen a három házigazda automatikusan résztvevő. A tizenkét európai selejtezőcsoportból – amelyek közül a hat darab négyfősben csak a héten indul a novemberig tartó küzdelem – az első helyezettek kijutnak a jövő nyári tornára, míg a másodikak a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.