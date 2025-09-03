Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

magyar labdarúgó–válogatottportugál labdarúgó válogatottlabdarúgó vb-selejtezőMarco RossiKerkez MilosSzoboszlai Dominik

A magyar válogatott negyvenéves átkot törhet meg a világbajnoki selejtezőkön

A nemzeti tizenegy az Írország elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdi el a világbajnoki selejtezősorozatot szeptember 6-án, majd három nappal később a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában. A magyar válogatott már megkezdte a felkészülést Telkiben, ahol Marco Rossi négy újonca is izgatottan várja az előttük álló kihívást. Szoboszlai Dominik vezérletével magyar csapatnak nem is lehet más a célja, minthogy az 1986-os mexikói torna után újra kijusson a futball-vb-re.

A magyar válogatott megkezdi a világbajnoki selejtezőket.
A magyar válogatott megkezdi a világbajnoki selejtezőket. Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a szokásos helyszínen, Telkiben tartja az edzéseit a szombati, írek elleni idegenbeli és a jövő keddi, Portugália elleni hazai mérkőzésre. A vasárnap az Arsenal ellen győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik is megjelent, de a felvételek alapján az első napon nem edzett a magyar válogatott tagjaival, hanem regenerációt végzett.

A magyar válogatott tagjai már megkezdték a felkészülést a vb-selejtezőkre Telkiben.
A magyar válogatott tagjai már megkezdték a felkészülést a vb-selejtezőkre Telkiben Fotó: MLSZ

Marco Rossi csapata már edzésben

Marco Rossi szövetségi kapitány egyelőre nem tudott a teljes keretnek edzést vezényelni. A szokásoknak megfelelően két csoportban dolgoztak a játékosok, akik vasárnap még mérkőzést játszottak, regenerációs gyakorlatokat végeztek, míg a többieknek már az edzőközpont centerpályáján tartott edzést Marco Rossi szövetségi kapitány. A regenerálódást végzőkhöz tartozott Szoboszlai Dominik is, aki könnyed spinninggel, kerékpározással mozgatta át magát a vasárnap kora este még az Arsenal ellen rangadón nyújtott csúcsteljesítménye után. 

Friss hír, hogy Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar válogatott első két vb-selejtezőjét. A magyar szövetség (MLSZ) közösségi oldalának tájékoztatása szerint ugyan az Union Berlin középpályásának sérülése nem súlyos, de még a jövő kedden esedékes második találkozón sem számíthatna rá Marco Rossi szövetségi kapitány. 

A magyar labdarúgó-válogatott újoncának a ferencvárosi Ötvös Bencének főleg védekezésben lesz sok feladata a vb-selejtezőkön.
A magyar válogatott újoncának, a ferencvárosi Ötvös Bencének főleg védekezésben lesz sok feladata a vb-selejtezőkön. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi az újoncokat is szemügyre vette, az időközben Lengyelországba igazolt Molnár Rajmund, valamint az NB I-ből Tóth Barna, Lukács Dániel és a Ferencvárossal a BL-ről csak egy hajszállal lemaradó Ötvös Bence először vesz részt az összetartáson. A magyar válogatott egészen péntekig Telkiben készül, ekkor utazik el Dublinba, az írek elleni szombat esti összecsapás helyszínére. Addigra ütőképes csapatot kell kiállítania Marco Rossinak: a vereség Írországban rögtön nagy hátrányt jelentene, egy dublini győzelem viszont óriási lökést adhatna ahhoz, hogy negyven év után újra kijussunk a labdarúgó-világbajnokságra, amely minden idők egyik legkülönlegesebb tornája lehet.

Szoboszlai Dominikék így juthatnak ki a 2026-os vb-re

Hét évvel ezelőtt dőlt el, hogy 2026-ban az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban kerül sor az első 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságára. Összesen 206 ország pályázik a kiadó 45 helyre, hiszen a három házigazda automatikusan résztvevő. A tizenkét európai selejtezőcsoportból – amelyek közül a hat darab négyfősben csak a héten indul a novemberig tartó küzdelem – az első helyezettek kijutnak a jövő nyári tornára, míg a másodikak a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért. 

A magyar labdarúgó-válogatott előtt nehéz feladat áll a vb-selejtezőkön, de meg kell szereznie az első két hely valamelyikét.
A magyar labdarúgó-válogatott előtt nehéz feladat áll a vb-selejtezőkön, de meg kell szereznie az első két hely valamelyikét. Fotó: Illyés Tibor /MTI Fotószerkesztőség

Az ötfős csoportokban jelenleg a norvégok és az angolok állnak nagyon jól, de még nekik is bőven kell pontokat gyűjteni a kijutáshoz. A pótselejtezőn a tizenkét csoportmásodik mellett további négy csapat vehet majd részt, amely nem végzett a csoportja első két helyén – ők a tavaly őszi Nemzetek Ligája-rangsor alapján kapnak lehetőséget. 

A tizenhat résztvevő közül egyenes kieséses rendszerben négy jut ki a vb-re.

Az említett NL-sorrend: spanyol, német, portugál, francia, angol, norvég, walesi, cseh, román, svéd, északmacedón, északír, moldáv, San Marinó-i, olasz, holland, dán, horvát, skót, szerb, magyar. Azaz ha a magyar labdarúgó-válogatott nem zár a portugálokkal, írekkel és örményekkel közös vb-selejtezős kvartettben az első két hely valamelyikén, akkor abban az esetben vív pótselejtezőt, ha a sorrendben előtte álló húsz nemzet közül legfeljebb három jár hasonlóan a maga csoportjában.

Kijuthatunk végre? A magyar válogatott esélyei

Nyár elején a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi a törökök és a svédek elleni vesztes mérkőzések után hangsúlyozta, hogy nem kell temetni Szoboszlai Dominikéket. A magyar csapat szövetségi kapitánya szerint a rossz emlékű Európa-bajnokság után elpártolt a szerencse tőlük, elöl és hátul is többet hibáztak, így az őszi selejtezők előtt a legfontosabb kérdés az maradt, hogyan tudják megfordítani ezt a sorozatot.

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossu szerint fontos, hogy a csapat ne veszítse el a hitét.
Marco Rossi szerint fontos, hogy a csapat ne veszítse el a hitét. Fotó: MLSZ

− Magukon is dolgozniuk kell a srácoknak mentálisan. El kell fogadni a bírálatokat. Emlékezzünk arra, mennyi pozitív dolog történt velünk az elmúlt években, de most nincs annyi játékosunk, mint mondjuk öt évvel ezelőtt. 

Nem szabad, hogy elkeserítsen bennünket a kudarc, nem szabad elveszíteni a hitünket

 − fogalmazott a szakember, aki a legfőbb problémának a gólszerzést tartja a nemzeti csapatnál. Marco Rossi eredményei a magyar válogatottal az utóbbi esztendőkben önmagukért beszéltek, de a szövetségi kapitány szerint a hatékonyságon mindenképpen javítani kell a vb-selejtezők előtt, mert a magyar csapatnak sokkal kevesebb helyzetből kell jól sáfárkodnia, mint mondjuk a világ más, jobb támadójátékosokból álló futballnemzeteinek. Azért a nemzeti tizenegynek is vannak olyan játékosai, akik képesek lehetnek eldönteni egy mérkőzést. Így nem mondhatni, hogy az írek elleni vb-selejtezőn a magyar válogatott esélyei ne lennének legalább egy döntetlenre kecsegtetőek.

Szoboszlai Dominik a válogatottban

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik az utóbbi időben kirobbanó formában futballozik, a székesfehérvári születésű játékos a Liverpool–Arsenal mérkőzés hajrájában egy pazar szabadrúgásból volt eredményes, így 1-0-ra győzött az angol bajnoki címvédő. A Vörösöknél mostanság szokatlan poszton játszó Szoboszlai bevallása szerint kockáztatott az Arsenal elleni győztes szabadrúgásgóljánál, a magyar válogatott is bízhat a sokoldalú és jó rúgótechnikával megáldott magyar játékos pontrúgásaiban.

Szoboszlai Dominikkal egy gond van: csak egy van belőle.
Szoboszlai Dominikkal egy gond van: csak egy van belőle. Fotó: MLSZ

Marco Rossi együttese egyébként is ebben hisz, igyekszik kihasználni minden rögzített játékszituációt. A kockázatkerüléséért és pragmatizmusáért a magyar szurkolók által sokszor kritizált edzőnek elsődleges fontosságú a védelem, azaz hogy gyorsan vissza tudjanak rendeződni labdavesztés után, s ezt egy pontrúgás után könnyebb megtenni, mint egy lecsorgó labdából induló kontratámadás esetén. A gólszerzésre is akad megoldás a magyar válogatottban. A Fradi csatára, Varga Barnabás elképesztő formában futballozik az új idényben. A zöld-fehérek támadója a mostani szezonban 11 alkalommal lépett pályára, lőtt 10 gólt és adott 2 gólpasszt. 

Ahogy tavaly az Európa-liga alapszakaszának góllövőlistáján harmadik lett 6 találatával, addig most a BL-selejtezők legeredményesebb támadójaként ért el szintén hat gólt.

Varga Barnabás helyettese a paksi erőcsatár, Tóth Barna lehet, akinek szintén remek a fejjátéka, míg a testalkatát kihasználva remekül fedezi a labdát, ez az írek elleni első vb-selejtezőn már sokat hozhat a konyhára, feltéve, ha a nógrádiak támadója is szerepet kap majd a mérkőzésen. Az írek ellen kemény csata után következik Portugália, a Puskás Arénában nem egyedül Cristiano Ronaldo okozhat gondokat a magyar válogatott tagjainak.

BL-győztesekkel érkezik Portugália

Szinte hihetetlen, de Portugália ellen még soha nem sikerült nyernie a magyar válogatottnak. A luzitánok nemhogy meggyengültek volna a Nemzetek Ligája-győzelmük óta, hanem több játékosuk is kirobbanó formában futballozik. Bár jövő hét kedden több hiányzójuk is lesz a Puskás Arénában, a selejtezőcsoport legnagyobb esélyesei ők lesznek. 

A Nemzetek Ligáját a nyár elején megnyert együttes keretéből különböző okok miatt ezúttal hiányzik az AC Milan sérült cselgépe, Rafael Leao, illetve Nelson Semedo és Rodrigo Mora sem tagja a most kihirdetett keretnek. 

A szövetségi kapitány, Roberto Martinez újra meghívta a sérülése után játékra kész jobboldali védőt, Joao Cancelót. Mindössze hat játékos került be a portugál bajnokságból, de négy játékos is szerepel a Bajnokok Ligája-címvédő Paris SG-ből:

  • Nuno Mendes
  • Vitinha
  • Joao Neves
  • Goncalo Ramos

Budapesten ott lesz az a Cristiano Ronaldo is, aki 40 évesen is ontja a gólokat a szaúdi ligában és az al-Nasszr nemzetközi találkozóin, valamint hazája nemzeti együttesében. A magyar válogatott a labdaszerzések után ugyanakkor akár ki is használhatja, hogy a mindig gólra éhes Ronaldo már nem mindig ér vissza védekezni. 

Joao Neves (jobbra), a PSG sztárja a portugál válogatottban is fontos játékos.
Joao Neves (jobbra), a PSG sztárja a portugál válogatottban is fontos játékos.  Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Persze ez nem lesz könnyű feladat úgy, hogy a középpályán Vitinha mellett az a Joao Neves adja a stabilitást, aki pályafutása első mesterhármasával, benne két látványos ollózós góllal hangolt a vb-selejtezőkre. Neves belső középpályásként nem a góljairól ismert elsősorban, a Ligue 1 előző idényében 29 meccsen összesen volt három gólja. Most egyetlen találkozón ért el ugyanennyit. A portugál középpályán a tengernyi rutinnal rendelkező játékmesterek, Bernardo Silva (Manchester City) és Bruno Fernandes (Manchester United) diktálják majd a tempót, a támadósorban pedig sok gondot okozhat a Juventus jobboldali támadója, Chico Conceicao és a Chelsea csatára, Pedro Neto is.

A magyar és a portugál válogatott legutóbbi összecsapását 3-0-ra nyerték a dél-európaiak a 2021-es Európa-bajnokság csoportmérkőzésén a Puskás Arénában. 

Világbajnoki selejtezőket 2017-ben vívtak a felek: Lisszabonban − a duplázó Ronaldo vezérletével − szintén 3-0-ra nyert Portugália, amely az Üllői úton is kicsikarta a győzelmet (0-1) a 60 percet emberhátrányban játszó Magyarországgal szemben. 

A 2026-os vb selejtezőin november végére már 42 csapat világbajnoki részvétele lesz biztos, hogy aztán március 31-én az utolsó hat résztvevő kilétére is fény derüljön. Bízzunk benne, hogy a magyar labdarúgó-válogatott is köztük lesz, ehhez viszont mindképpen jól kell rajtolni Írország ellen szombaton.

 

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

  • Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

  • Védők:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

  • Középpályások:

Csongvai Áron (AIK Stockholm), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

  • Támadók:

Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

 

A magyar vb-selejtezős program:
 

F csoport
Szeptember 6., szombat
18.00: Örményország–Portugália
20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd
18.00: Örményország–Írország
20.45: Magyarország–Portugália 

Október 11., szombat
18.00: Magyarország–Örményország 
20.45: Portugália–Írország

Október 14., kedd
20.45: Portugália–Magyarország
20.45: Írország–Örményország

November 13., csütörtök
18.00: Örményország–Magyarország
20.45: Írország–Portugália

November 16., vasárnap
15.00: Magyarország–Írország
15.00: Portugália–Örményország 

 

