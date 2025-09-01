Marco RossifelkészülésTelkilabdarúgó-válogatott

Ki nem találná, mivel töltötte a hétfőt Marco Rossi csapata

Megkezdte a felkészülést az első két világbajnoki selejtezőjére a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a szokásos helyszínen, Telkiben tartja az edzéseit a szombati, írek elleni idegenbeli és a jövő keddi, portugálokkal szembeni hazai mérkőzésre. A vasárnap az Arsenal ellen győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik is megjelent, de a felvételek alapján nem edzett a társakkal. Marco Rossinak és stábjának rövid idő alatt kell jó állapotba hozni a játékosokat.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 01. 21:21
Marco Rossi
Marco Rossi (középen) és stábja nehéz feladat előtt áll Fotó: MLSZ
Péntekig marad a Magyar Labdarúgó Szövetség bázisán, Telkiben a felnőttválogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány egyelőre nem tudott a teljes keretnek edzést vezényelni.

Marco Rossi
Marco Rossi két részre osztotta a keretet hétfőn Fotó: MLSZ

– A hétfői nap során a keret tagjai megérkeztek az MLSZ edzőközpontjába, és el is kezdték a közös munkát, de az első gyakorláson még nem volt hiánytalan a létszám. 

A szokásoknak megfelelően két csoportban dolgoztak a játékosok, akik tegnap mérkőzést játszottak, regenerációs gyakorlatokat végeztek, míg a többieknek már az edzőközpont centerpályáján tartott edzést Marco Rossi szövetségi kapitány

 – adott helyzetjelentést a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos oldala. Az MLSZ képgalériájából kivehető, hogy a rehabilitációt végzőkhöz tartozott Szoboszlai Dominik, aki könnyed spinninggel, kerékpározással mozgatta át a vasárnap kora este még az Arsenal ellen kőkeményen igénybe vett lábizomzatát. 

Marco Rossi
Szoboszlai Dominik (elöl, balról a második) regenerációs foglalkozással hangolódott Fotó: MLSZ

Marco Rossi figyel

Arról nincs információ, hogy bárki is sérüléssel, betegséggel küszködne. A labdás és erőnléti gyakorlatokat – mint az alábbi videón is látható – árgus szemekkel figyelte a szövetségi kapitány. 

Szombatra már ütőképes csapatot kell kiállítania: kimondva, kimondatlanul nem fér bele egy vereség Írországban, egy dublini győzelem viszont óriási lökést adhatna.

 Marco Rossi az újoncokat is szemügyre vette, az időközben Lengyelországba igazolt Molnár Rajmund, Tóth Barna, Lukács Dániel és Ötvös Bence először vesz részt összetartáson.

Itthon készülnek

A magyar labdarúgó-válogatott programja kedden és szerdán is egy-egy edzéssel folytatódik, a csapat egészen péntekig Telkiben készül, ekkor utazik el Dublinba, az írek elleni szombat esti összecsapás helyszínére. Az Írország-Magyarország világbajnoki selejtezőt szombaton (20.45, M4) játsszák. Szeptember 9-én, kedden (20.45, M4) a Puskás Arénában – a Cristiano Ronaldót is a keretében tudó – Portugália lesz az ellenfél.

 

