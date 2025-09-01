Veszélyesek, de borzalmasak is lehetnek az írek a vb-selejtező nyitányán

Azt már a sorsolás pillanatában lehetett tudni, hogy a magyar labdarúgó-válogatott számára mindjárt az első vb-selejtező szinte sorsdöntő lehet. Ezt a meccset szeptember 6-án, Dublinban játssza a magyar csapat Írország ellen. Az ír labdarúgó-válogatott is hétfőn kezdte meg a felkészülést, akárcsak a magyar.

Stephen Kenny, aki Luxemburgot sem tudta az ír labdarúgó-válogatottal legyőzni

Fotó: CLODAGH KILCOYNE/POOL

Négy éve borzalmas pofont kapott az ír labdarúgó-válogatott

Minden csapat számára kulcskérdés, hogyan alakul az első, hazai pályán vívott vb-selejtező. (A magyaroknak ez majd a szeptember 9-i, portugálok elleni mérkőzés lesz a Puskás Arénában.) Az írek ma is borzongva gondolnak vissza arra, mi történt Dublinban 2021. március 27-én. Az, hogy jött Luxemburg és 1-0-ra nyert, azaz elvitte a három pontot az ír fővárosból.

Pont a luxemburgi együttes teljesítménye bizonyítja azt, hogy semmi sem lehetetlen és nem kell betojni a világranglista 60. helyén álló ír csapattól.

Akkor sem, ha a közönség fantasztikus hangulatot képes varázsolni hazai pályán az íreknek. Mondanunk sem kell, hogy a 2022-es, Katarban rendezett vb-re nem jutottak ki az írek, de mit kerestek volna ott, ha otthon nem bírtak az utóbbi években sokat fejlődő, de azért nem túl acélos Luxemburggal.

Nem véletlen, hogy négy évvel ezelőtt az ír sajtó történelmi kudarcként emlegette ezt a meccset. Bármennyire is hihetetlen, ez a vereség nem sodorta el Stephen Kenny szövetségi kapitányt. Csak 2023 novemberében távozott, az Eb-selejtezők kudarca után. A jelenlegi szövetségi kapitány az izlandi Heimir Hallgrímsson, most vele próbálnak kijutni a 2026-os vb-re az írek

Volt, amikor a spanyolokat is legyőzték

Az ír labdarúgó-válogatott története során az 1990-es olaszországi vb-n szerepelt először. Nem véletlen idézik fel párás szemmel ezt az időszakot, mert az első hazai vb-selejtezőn, 1989. április 26-án az írek 1-0-ra nyertek a spanyolok ellen. Ez akkor óriási szenzációnak számított. Ez volt az írek első győzelme a hispán válogatott ellen tétmérkőzésen.

Ennek értékéből az sem von le semmit, hogy a meccs egyetlen gólját a spanyol Michel González szerezte: egy ír beadás után rosszul ért a labdába és ebből született meg az öngól.

A dublini közönség felállva ünnepelte az írek szövetségi kapitányát, Jackie Charltont. A Zsiráf becenevet kapó egykori kiváló játékos új játékrendszert vezetett be, ez a spanyolok elleni diadal pedig jelentősen közrejátszott abban, hogy az ír csapat kijutott a világbajnokságra.