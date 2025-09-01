Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

ír labdarúgásmagyar labdarúgó válogatottdublin

Veszélyesek, de borzalmasak is lehetnek az írek a vb-selejtező nyitányán

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton este Dublinban Írország ellen kezdi meg a vb-selejezőket. Az ír labdarúgó-válogatott hazai pályán mindig veszélyes ellenfél, bár a legutóbbi vb-selejtezők első dublini meccsén akkora pofont kapott, hogy abba az egész ország beleremegett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 17:58
ír labdarúgó-válogatott
Nem kell betojni az írektől, de elbizakodottan sem lehet pályára lépni ellenük Fotó: CLODAGH KILCOYNE Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azt már a sorsolás pillanatában lehetett tudni, hogy a magyar labdarúgó-válogatott számára mindjárt az első vb-selejtező szinte sorsdöntő lehet. Ezt a meccset szeptember 6-án, Dublinban játssza a magyar csapat Írország ellen. Az ír labdarúgó-válogatott is hétfőn kezdte meg a felkészülést, akárcsak a magyar.

ír labdarúgó-válogatott
Stephen Kenny, aki Luxemburgot sem tudta az ír labdarúgó-válogatottal legyőzni
Fotó: CLODAGH KILCOYNE/POOL

Négy éve borzalmas pofont kapott az ír labdarúgó-válogatott

Minden csapat számára kulcskérdés, hogyan alakul az első, hazai pályán vívott vb-selejtező. (A magyaroknak ez majd a szeptember 9-i, portugálok elleni mérkőzés lesz a Puskás Arénában.) Az írek ma is borzongva gondolnak vissza arra, mi történt Dublinban 2021. március 27-én. Az, hogy jött Luxemburg és 1-0-ra nyert, azaz elvitte a három pontot az ír fővárosból. 

Pont a luxemburgi együttes teljesítménye bizonyítja azt, hogy semmi sem lehetetlen és nem kell betojni a világranglista 60. helyén álló ír csapattól.

Akkor sem, ha a közönség fantasztikus hangulatot képes varázsolni hazai pályán az íreknek. Mondanunk sem kell, hogy a 2022-es, Katarban rendezett vb-re nem jutottak ki az írek, de mit kerestek volna ott, ha otthon nem bírtak az utóbbi években sokat fejlődő, de azért nem túl acélos Luxemburggal.

Nem véletlen, hogy négy évvel ezelőtt az ír sajtó történelmi kudarcként emlegette ezt a meccset. Bármennyire is hihetetlen, ez a vereség nem sodorta el Stephen Kenny szövetségi kapitányt. Csak 2023 novemberében távozott, az Eb-selejtezők kudarca után. A jelenlegi szövetségi kapitány az izlandi Heimir Hallgrímsson, most vele próbálnak kijutni a 2026-os vb-re az írek

Volt, amikor a spanyolokat is legyőzték

Az ír labdarúgó-válogatott története során az 1990-es olaszországi vb-n szerepelt először. Nem véletlen idézik fel párás szemmel ezt az időszakot, mert az első hazai vb-selejtezőn, 1989. április 26-án az írek 1-0-ra nyertek a spanyolok ellen. Ez akkor óriási szenzációnak számított. Ez volt az írek első győzelme a hispán válogatott ellen tétmérkőzésen. 

Ennek értékéből az sem von le semmit, hogy a meccs egyetlen gólját a spanyol Michel González szerezte: egy ír beadás után rosszul ért a labdába és ebből született meg az öngól. 

A dublini közönség felállva ünnepelte az írek szövetségi kapitányát, Jackie Charltont. A Zsiráf becenevet kapó egykori kiváló játékos új játékrendszert vezetett be, ez a spanyolok elleni diadal pedig jelentősen közrejátszott abban, hogy az ír csapat kijutott a világbajnokságra.

Jack Charlton before the Friendly Game football match between Republic of Ireland and England on June 7, 2015 at Aviva Stadium in Dublin, Republic of Ireland. Photo Matt West / Backpage Images / DPPI (Photo by MATT WEST / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP)
Jack Charlton, a Zsiráf, aki az 1990-es vb-re kivezette az íreket
Fotó: MATT WEST/BACKPAGE IMAGES Ltd

Mint ahogyan kijutottak az 1994-es vb-re is. Ennek a selejtezőjében az írek az első hazai meccsen 2-0-ra legyőzték az akkor gyenge Albániát. Amúgy is, az elmúlt 35 évben az első hazai ír vb-selejtezőkön sokszor olyan csapat látogatott Dublinba, amely az írek számára kellemes ellenfél volt. Az 1998-as vb-re zajló sorozat első írországi meccsén Macedóniát verték meg 3-0-ra, négy évvel később az észteket 2-0-ra. Kétszer játszottak Ciprus ellen (4-0, 1-0), egyszer pedig a grúzokat is bedarálták (1-0).

2012: a németek lesöpörték az íreket

A 2014-es vb-re sem jutottak ki az írek, az első hazai vb-selejtezőjük maga volt a borzalom. A 2012. október 12-én lejátszott kvalifikációs mérkőzésen az írek hazai pályán 6-1-re kaptak ki a németektől. 

Ekkor az olasz Giovanni Trapattoni volt az írek szövetségi kapitánya. Őt is imádták arrafelé, már csak azért is, mert a 2012-es Európa-bajnokságra kivezette az íreket,

igaz, ott már nem szerepeltek fényesen, hiszen három vereséggel estek ki. De ez az Eb-kijutás elhitette az írekkel, hogy ott lehetnek a 2014-es világbajnokságon is.

The stadium display with the result of 6-1 is seen after the FIFA World Cup 2014 qualifier match Republic of Ireland vs Germany on October12, 2012 in Dublin, Ireland . Germany won 6-1. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ (Photo by PATRIK STOLLARZ / AFP)
Minden ott van a táblán, borzalmas vereségbe szaladtak bele az írek
Fotó: PATRIK STOLLARZ/AFP

A német válogatott ezen a selejtezőn csúcsformában játszott, s akkor még nem lehetett sejteni, hogy 2014-ben ők nyerik meg a világbajnokságot. Az ír média és a szurkolók is történelmi megalázásról beszéltek, de Trapattoni a borzalmas vereség után is a helyén maradhatott.

Mi vár a magyarokra?

Írország ezúttal hazai pályán kezdi meg a vb-selejtezőket, s ott is nagyon jól tudják, hogy egy esetleges magyar győzelem máris azt eredményezheti, hogy az írek lemondhatnak a vb-szereplésről. 

Éppen ezért az ír szurkolók és a média is sorsdöntő meccsről beszél,

csakúgy, mint a magyar. Ez sem véletlen: az a csapat, amelyik itt vereséget szenved, a csoport első helyéről és a közvetlen kijutásról alighanem lemondhat.

Az írek 2002-ben szerepeltek legutóbb világbajnokságon, a magyarok 1986-ban. Mindkét ország szurkolói nagyon várják már az áttörést és ennek a negatív szériának a megszakadását.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektv2

Sebestyén Balázs páros lábbal szállt a TV2 nézőibe, vérig sértette őket

Csépányi Balázs avatarja

„Jó, ez egy kicsit gennyes volt.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.