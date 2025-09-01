Vajon ki volt Szoboszlai mögött a Liverpool legjobbja? Érdemes odafigyelni az angol sajtóra

Vasárnap este rangadót nyert a Liverpool a Premier League-ben. A bajnokság másik nagy esélyese, az Arsenal látogatott az Anfieldre, a brusztos, kevés helyzetet hozó találkozón egy szabadrúgás döntött. Ki ne tudná, hogy a labda mögé Szoboszlai Dominik állt, és óriási gólt lőtt? Az angol sajtó az egekig magasztalja a magyar válogatott csapatkapitányát, de nem szabad elmenni Kerkez Milos mellett sem. A nyáron érkező balhátvéd első igazán jó meccsét játszotta a Vörösök színeiben.

Kerkez Milos az első perctől az utolsóig a pályán volt Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Kerkez Milostól ezt a teljesítményt várták Liverpoolban

A 21 éves hátvédnek nem volt egyszerű dolga, a jobb oldalon folyamatosan egy az egyezett Noni Maduekével. Az Arsenal szélsője rendkívül gyors, a jó cselezőkészség is az erősségei közé tartozik. Noha a franciának volt három lövése, de ezek rendre rossz minőségűek voltak, ebben pedig Kerkeznek nagy érdeme volt. Mikel Arteta a második félidő hajrájában Maduekét le is cserélte, de a helyére beálló Max Dowman sem jutott sokra ellene. Kerkeznek ez volt az első bajnokija a Liverpool színeiben, amikor a támadójátékba is be tudott lépni, köszönhetően Ryan Gravenberchnek, aki sokszor harmadik védőnek lépett vissza. Íme, Kerkez Milos legfontosabb statisztikái az Ágyúsok elleni PL-rangadón:

3/3 szerelés (legtöbb a csapatból, és ebből egy utolsó emberként)

5 tisztázás

2 blokkolt beadás

5/5 földön megnyert párharc

Milos Kerkez vs Arsenal



Sublime performance pic.twitter.com/B5XuamxRkx — 🎴 (@sbzcomps) August 31, 2025

A lefújás után Kerkez Milos is értékelt az angol tévének. Az első kérdés természetesen Szoboszlai Dominik góljához kapcsolódott.

Gyakran látunk tőle ilyen lövéseket az edzésen, rengeteg gyakorol.

A hátvéd ezután beszélt arról is, hogy 90 percig kemény meccs volt, Maduekével is megküzdött, de ő csak tette a dolgát. A végén Kerkez kiemelte, Andy Robertsont, a Liverpool másik balhátvédjét, aki rengeteg segített neki. A magyar játékos legendaként beszélt a skótról, ami nem véletlen, Arne Slot a mostani idénytől éppen őt nevezte meg a csapatkapitány-helyettesnek.

Csupa dicsérő szavak a kivirágzó Kerkeznek

A magyar játékos egy hete, a Newcastle United ellen megnyert meccsen komoly kritikákat kapott, most viszont ez nem így volt. A This is Anfield külön cikkben foglalkozott Kerkez teljesítményével, ami jól jelzi, milyen jó meccse volt.

A szerző kiemeli, a legtöbb angol lapnál Szoboszlai Dominik után Kerkez Milos volt a Liverpool legjobbja – ezt emésztgessük: az angol bajnok legjobbja két magyar a szezon egyik legfontosabb meccsén.

Az oldalon egy másik írás kiemeli, a vasárnapi teljesítményével megnyugtatott mindenkit, hogy Arne Slot rendszerében tökéletes lesz. Majd a cikk hozzáteszi, hogy Jürgen Klopp alatt az új igazolások egyből nagy ritkán kaptak ennyi játékpercet az elején – Szoboszlai kivétel volt –, Slot viszont „nem fél a kormány mögé ültetni őket” – olvasható az írásban.