Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

LiverpoolKerkez MilosArsenalSzoboszlai Dominik

Vajon ki volt Szoboszlai mögött a Liverpool legjobbja? Érdemes odafigyelni az angol sajtóra

Kerkez Milos remek meccset játszott az Arsenal ellen. A Liverpool balhátvédje Szoboszlai Dominik mellett sok helyen a második legjobb osztályzatokat kapta a sajtótól, de ami ennél is fontosabb, hogy a rangadón abszolút helytállt, és a kezdőcsapatban a helye továbbra is megkérdőjelezhetetlen. Kerkez Milos beszélt Szoboszlai hatalmas góljáról is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 9:54
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos voltak a Liverpool legjobbjai a szezon eddigi legfontosabb meccsén
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos voltak a Liverpool legjobbjai a szezon eddigi legfontosabb meccsén Fotó: Europress/AFP/Darren Staples
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap este rangadót nyert a Liverpool a Premier League-ben. A bajnokság másik nagy esélyese, az Arsenal látogatott az Anfieldre, a brusztos, kevés helyzetet hozó találkozón egy szabadrúgás döntött. Ki ne tudná, hogy a labda mögé Szoboszlai Dominik állt, és óriási gólt lőtt? Az angol sajtó az egekig magasztalja a magyar válogatott csapatkapitányát, de nem szabad elmenni Kerkez Milos mellett sem. A nyáron érkező balhátvéd első igazán jó meccsét játszotta a Vörösök színeiben.

Kerkez Milos az első perctől az utolsóig a pályán volt
Kerkez Milos az első perctől az utolsóig a pályán volt  Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Kerkez Milostól ezt a teljesítményt várták Liverpoolban

A 21 éves hátvédnek nem volt egyszerű dolga, a jobb oldalon folyamatosan egy az egyezett Noni Maduekével. Az Arsenal szélsője rendkívül gyors, a jó cselezőkészség is az erősségei közé tartozik. Noha a franciának volt három lövése, de ezek rendre rossz minőségűek voltak, ebben pedig Kerkeznek nagy érdeme volt. Mikel Arteta a második félidő hajrájában Maduekét le is cserélte, de a helyére beálló Max Dowman sem jutott sokra ellene. Kerkeznek ez volt az első bajnokija a Liverpool színeiben, amikor a támadójátékba is be tudott lépni, köszönhetően Ryan Gravenberchnek, aki sokszor harmadik védőnek lépett vissza. Íme, Kerkez Milos legfontosabb statisztikái az Ágyúsok elleni PL-rangadón:

  • 3/3 szerelés (legtöbb a csapatból, és ebből egy utolsó emberként)
  • 5 tisztázás
  • 2 blokkolt beadás
  • 5/5 földön megnyert párharc

A lefújás után Kerkez Milos is értékelt az angol tévének. Az első kérdés természetesen Szoboszlai Dominik góljához kapcsolódott.

Gyakran látunk tőle ilyen lövéseket az edzésen, rengeteg gyakorol. 

A hátvéd ezután beszélt arról is, hogy 90 percig kemény meccs volt, Maduekével is megküzdött, de ő csak tette a dolgát. A végén Kerkez kiemelte, Andy Robertsont, a Liverpool másik balhátvédjét, aki rengeteg segített neki. A magyar játékos legendaként beszélt a skótról, ami nem véletlen, Arne Slot a mostani idénytől éppen őt nevezte meg a csapatkapitány-helyettesnek.

Csupa dicsérő szavak a kivirágzó Kerkeznek

A magyar játékos egy hete, a Newcastle United ellen megnyert meccsen komoly kritikákat kapott, most viszont ez nem így volt. A This is Anfield külön cikkben foglalkozott Kerkez teljesítményével, ami jól jelzi, milyen jó meccse volt. 

A szerző kiemeli, a legtöbb angol lapnál Szoboszlai Dominik után Kerkez Milos volt a Liverpool legjobbja – ezt emésztgessük: az angol bajnok legjobbja két magyar a szezon egyik legfontosabb meccsén.

Az oldalon egy másik írás kiemeli, a vasárnapi teljesítményével megnyugtatott mindenkit, hogy Arne Slot rendszerében tökéletes lesz. Majd a cikk hozzáteszi, hogy Jürgen Klopp alatt az új igazolások egyből nagy ritkán kaptak ennyi játékpercet az elején – Szoboszlai kivétel volt –, Slot viszont „nem fél a kormány mögé ültetni őket” – olvasható az írásban.

Szoboszlai Dominik bombagólja után Kerkez Milos is csak gratulálni tudott
Szoboszlai Dominik bombagólja után Kerkez Milos is csak gratulálni tudott  (Fotó: X)

A mérkőzés utolsó percei is sokatmondóak voltak. Kerkez Milosnak volt még ereje egy hatalmas becsúszásra a 15 éves Max Dowman ellen, majd ahelyett, hogy kibikázta volna a labdát, megindult, majd Fedrico Chiesának passzolt, az olasz pedig egy szögletet is kiharcolt. 

„Nemcsak túlélte ezt a mérkőzést, hanem elkezdett kivirágozni. Nagy szükség volt tőle erre a teljesítményre” – zárta a cikk.

Egy riválissal kevesebb már Kerkeznek

Vasárnapi hír, hogy a görög Kosztasz Cimikasz kölcsönben egy évre az olasz AS Romában folytatja, a két klub hivatalosan is bejelentette a klubváltást. Cimikasz is balhátvéd, de Kerkez érkezésével esélye sem volt már a kezdőcsapat közelébe kerülni. Így tehát a magyar játékos mellett maradt a már említett Robertson. Ugyanakkor Arne Slot ha idáig is bizalmat szavazott Kerkeznek, akkor ez a vasárnapi teljesítménye után hatványozottan igaz lesz.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu