Az angol Messi aprópénzt keres és ki is van tiltva az Arsenal öltözőjéből

A 15 éves Max Dowman ugyan csak múlt hétvégén robbant be a köztudatba, viszont akik rendszeresen követik az Arsenal mindennapjait, azok már egy ideje tudják, hogy van egy felbecsülhetetlen értékű kincs Mikel Arteta együttesében. Az internetes kommentszekcióban Dowmant rendszeresen az angol Messiként emlegetik, hiszen a bal lábas játékos rengeteg gólt lőtt, elképesztően egy az egyezik. Nem véletlen, hogy Dowman az első csapat edzőjének is felkeltette a figyelmét, Arteta pedig komolyan számol Dowmannel, ugyanis a fiatal játékos már az előző szezonban is végig a felnőttcsapattal edzett, az áttörést azonban az Arsenal nyári ázsiai túrája, majd a Leeds United elleni meccs hozta meg.

Max Dowman csereként állt be a Leeds ellen és csodálatosan játszott. Fotó: GLYN KIRK/AFP

Declan Rice a mentora a fiatal tehetségnek

A Leeds United ellen tizenegyest kiharcoló Dowman a Premier League történetének második legfiatalabb debütáló játékosa lett, a rekordot csapattársa, a most 18 éves Ethan Nwaneri tartja, aki 15 évesen és 181 naposan mutatkozott be az angol élvonalban. Dowman ezt a rekordot már nem döntheti meg, arra viszont minden esélye megvan, hogy James Vaughan 2005-ben felállított rekordját megdöntve ő legyen a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője. A rekordok felállítása nem újdonság Dowman számára. Májusban ott volt az angol válogatottban az U17-es Európa-bajnokságon, a csehek elleni meccsen győztes gólt szerzett, ezzel pedig a torna történetének legfiatalabb gólszerzője lett.

Max Dowmant az angol Messiként emlegetik páratlan cselezőkészsége miatt. Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A londoni klubnál nagy hangsúlyt helyeznek Dowman tanulmányaira és arra, hogy a felnőttcsapatban játszó tinédzser megfelelő támogatást kapjon csapattársaitól.

Van is kijelölt mentora, méghozzá a csapat legdrágább játékosa, az angol válogatott Declan Rice személyében.

Hiába a fiatal sztárstátusz, Dowman számára nem minden megengedett az Arsenalnál.

Dowman nem öltözhet együtt az Arsenal sztárjaival

A Leeds elleni debütálása után Arteta elmondta, hogy most információkat gyűjtenek arról, Dowman hogyan reagál bizonyos helyzetekre, legyen az a kispadon ülés, az első csapat edzésein való részvétel vagy az, ha egyáltalán nem nevezik a keretbe.

Az ifjú kora miatt Dowmannek az edzések előtt és a mérkőzések napján külön öltözőben kell átöltöznie csapattársaitól, de a csapatmegbeszélések alatt bemehet az öltözőbe.

Amint arra az Origo rámutatott, Dowman az életkori korlátozások miatt csak az idei szezonban debütálhatott a Premier League-ben. Nem mellesleg a FIFA szabályai szerint 17 éves koráig nem írhat alá profi szerződést a klubjával. Dowman korosztályát a Premier League-ben „ösztöndíjasoknak” nevezik, ennek keretében általában kevesebb mint 10 ezer fontot (4,4 millió forint) keresnek évente.