Eldőlt, hogy Ronaldo jön-e Budapestre a portugálok szívszorító kerethirdetésén

Több mint 850 millió euró értékű játékoskerettel gazdálkodhat a portugál labdarúgó-válogatott spanyol szövetségi kapitánya. Már egy ideje nem az elnyűhetetlen gólvágó , Cristiano Ronaldo a legértékesebb Roberto Martínez csapatában, de a 12 millióra taksált világsztár még mindig megkerülhetetlen tényező.

Cristiano Ronaldo is tagja Roberto Martínez legfrissebb keretének Forrás: FPF

Cristiano Ronaldo kihagyhatatlan

Kereken 40 esztendősen is ontja a gólokat a szaúdi ligában és az al-Nasszr nemzetközi találkozóin, valamint hazája nemzeti együttesében is Cristiano Ronaldo. A sort folytathatja szeptember 6-án Örményországban, Jerevánban, majd 9-én Budapesten. Reméljük, Magyarországot megkíméli, okozott elég galibát a mieinknek eddig is… Az íreket is magába foglaló világbajnoki selejtezőcsoport egyértelmű és toronymagas favoritja Portugália, amely keretet hirdetett az első két mérkőzésére. Természetesen a 221 meccsen 138 gólt termelő Ronaldo neve is szerepel a listán, amely rendhagyó módon 23 plusz egy főt tartalmaz, utóbbival tisztelegnek az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota előtt.

Mindannyian tudjuk, mennyit jelent ő nekünk, mekkora hatást gyakorolt az életünkre. Minden nap tisztelegni akarunk az emléke előtt. Ott lesz velünk a jövőben is, és erőt sugároz felénk, hogy elérjük a céljainkat

− fogalmazott Roberto Martínez, aki a Jotával együtt tragikus autóbalesetben elhunyt testvéréről, André Silváról is megemlékezett.

Kulcsember hiányzik

Sok újdonságot egyébként nem hozott a portugál kerethirdetés.

A Nemzetek Ligáját a nyár elején megnyert együttes keretéből különböző okok miatt ezúttal hiányzik az AC Milan sérült szélsője, Rafael Leao, illetve Nelson Semedo és Rodrigo Mora sem tagja a most kihirdetett keretnek.

Akkor 26, most 23+1 játékost nevezett meg Roberto Martinez, aki újra meghívta a sérülése után játékra kész jobboldali védőt, Joao Cancelót. Négy játékos (Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Goncalo Ramos) is szerepel a Bajnokok Ligája-címvédő Paris SG-ből, mindössze hat játékos került be a portugál bajnokságból.

A magyar és a portugál válogatott legutóbbi összecsapását 3-0-ra nyerték a dél-európaiak a 2021-es Európa-bajnokság csoportmérkőzésén a Puskás Arénában.

Világbajnoki selejtezőket 2017-ben vívtak a felek: Lisszabonban − a duplázó Ronaldo vezérletével − szintén 3-0-ra nyert Portugália, amely az Üllői úton is kicsikarta a győzelmet (0-1) a 60 percet emberhátrányban játszó Magyarországgal szemben.