Eldőlt, hogy Ronaldo jön-e Budapestre a portugálok szívszorító kerethirdetésén

Roberto Martinez, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a keretét csapata első két világbajnoki selejtezőjére. Cristiano Ronaldo neve is rajta van a 23 játékost tartalmazó listán, azaz az ötszörös aranylabdás ismét pályára léphet Budapesten. A friss Nemzetek Ligája-győztes keretében négy játékos is szerepel a Bajnokok Ligája-címvédő PSG-ből, mindössze hat játékos került be a portugál bajnokságból. Roberto Martínez szép gesztust gyakorolva plusz egy főt is megjelölt, ezzel is tisztelegve az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota előtt. Cristiano Ronaldóék szeptember 9-én lépnek pályára Magyarország ellen a Puskás Arénában.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 29. 18:20
Cristiano Ronaldo Lisszabon, 2024. szeptember 5.
Cristiano Ronaldo 138 gólt szerzett eddig a portugál válogatottban Fotó: Jose Sena Goulao Forrás: MTI/EPA-LUSA
Több mint 850 millió euró értékű játékoskerettel gazdálkodhat a portugál labdarúgó-válogatott spanyol szövetségi kapitánya. Már egy ideje nem az elnyűhetetlen gólvágó , Cristiano Ronaldo a legértékesebb Roberto Martínez csapatában, de a 12 millióra taksált világsztár még mindig megkerülhetetlen tényező. 

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo is tagja Roberto Martínez legfrissebb keretének Forrás: FPF

Cristiano Ronaldo kihagyhatatlan

Kereken 40 esztendősen is ontja a gólokat a szaúdi ligában és az al-Nasszr nemzetközi találkozóin, valamint hazája nemzeti együttesében is Cristiano Ronaldo. A sort folytathatja szeptember 6-án Örményországban, Jerevánban, majd 9-én Budapesten. Reméljük, Magyarországot megkíméli, okozott elég galibát a mieinknek eddig is… Az íreket is magába foglaló világbajnoki selejtezőcsoport egyértelmű és toronymagas favoritja Portugália, amely keretet hirdetett az első két mérkőzésére. Természetesen a 221 meccsen 138 gólt termelő Ronaldo neve is szerepel a listán, amely rendhagyó módon 23 plusz egy főt tartalmaz, utóbbival tisztelegnek az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota előtt. 

Mindannyian tudjuk, mennyit jelent ő nekünk, mekkora hatást gyakorolt az életünkre. Minden nap tisztelegni akarunk az emléke előtt. Ott lesz velünk a jövőben is, és erőt sugároz felénk, hogy elérjük a céljainkat

 − fogalmazott Roberto Martínez, aki a Jotával együtt tragikus autóbalesetben elhunyt testvéréről, André Silváról is megemlékezett.

Kulcsember hiányzik

Sok újdonságot egyébként nem hozott a portugál kerethirdetés. 

A Nemzetek Ligáját a nyár elején megnyert együttes keretéből különböző okok miatt ezúttal hiányzik az AC Milan sérült szélsője, Rafael Leao, illetve Nelson Semedo és Rodrigo Mora sem tagja a most kihirdetett keretnek.

Akkor 26, most 23+1 játékost nevezett meg Roberto Martinez, aki újra meghívta a sérülése után játékra kész jobboldali védőt, Joao Cancelót. Négy játékos (Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Goncalo Ramos) is szerepel a Bajnokok Ligája-címvédő Paris SG-ből, mindössze hat játékos került be a portugál bajnokságból. 

A magyar és a portugál válogatott legutóbbi összecsapását 3-0-ra nyerték a dél-európaiak a 2021-es Európa-bajnokság csoportmérkőzésén a Puskás Arénában.

Világbajnoki selejtezőket 2017-ben vívtak a felek: Lisszabonban − a duplázó Ronaldo vezérletével − szintén 3-0-ra nyert Portugália, amely az Üllői úton is kicsikarta a győzelmet (0-1) a 60 percet emberhátrányban játszó Magyarországgal szemben. 

 

 

 

 

