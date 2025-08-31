Joao NevesPSGportugál labdarúgó válogatott

Marco Rossi aggódhat: két ollózós góllal és mesterhármassal üzent a PSG sztárja

A portugál válogatott Joao Neves bombaformában készül a magyarok elleni világbajnoki selejtezőre. A Paris Saint-Germain sztárja pályafutása első mesterhármasával, benne két látványos ollózós góllal hangolt a vb-selejtezőkre. Neves formája miatt Marco Rossi is törheti a fejét.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 10:44
Joao Neves ritka mesterhármast szerzett, a három góljából kettő is ollózós volt a PSG-ben Fotó: LIONEL BONAVENTURE Forrás: AFP
A Bajnokok Ligája-győztes PSG gólzáporos meccsen 6-3-as győzelmet aratott szombat este a Toulouse otthonában a francia bajnokság, a Ligue 1 harmadik fordulójában. A találkozó párizsi hőse Joao Neves volt, aki pályafutása első mesterhármasát igazán különlegessé tette, ugyanis a három góljából kettőt is ollózva szerzett.

Joao Neves, a PSG portugál sztárja mesterhérmassal hangolt a magyra válogatott elleni vb-selejtezőre.
Joao Neves, a PSG portugál sztárja mesterhérmassal hangolt a magyra válogatott elleni vb-selejtezőre (Fotó: AFP/Lionel Bonaventure)

Neves már a 7. percben látványos ollózással vette be a Toulouse kapuját, majd a 14.-ben ismét akrobatikus mozdulattal rezgette meg a hálót. A kettő között Barcola is betalált, majd jött Dembélé gólja, bő félóra után már 4-0 volt a PSG előnye. A vége 6-3 lett a BL-címvédőnek, Neves a 78. percben szerezte a harmadik találatát – azt már nem ollózva.

Joao Neves két ollózós gólja:

 

Marco Rossi csapatának a bombaformában lévő portugál gondot okozhat

A portugál válogatott Joao Neves belső középpályásként nem a góljairól ismert elsősorban, a Ligue 1 előző idényében 29 meccsen összesen volt három gólja. Most egyetlen találkozón ért el ugyanennyit. A húszéves játékosnak ez volt pályafutása első mesterhármasa.

– Nagyon örülök a győzelemnek, ez a legfontosabb – idézte az Origo Neves szavait a PSG TV-re hivatkozva. – Persze, az első mesterhármasom miatt is nagyon boldog vagyok. Nagyszerű érzés, hogy három gólt tudtam szerezni. Úgy érzem, jól játszottunk, de még mindig van hová fejlődnünk. A meccs utolsó részében két gólt is kaptunk, ami elkerülhető lett volna, szóval ebben mindenképp javulnunk kell. Az ollózós góljaim? Edzéseken szoktam gyakorolni őket, és ez meghozta most a gyümölcsét.

Neves nagyszerű formája miatt Marco Rossi is törheti a fejét, ugyanis a PSG középpályása tagja a portugál válogatott bombaerős keretének, így szeptember 9-én Budapesten is pályára léphet a magyarok elleni világbajnoki selejtezőn a Puskás Arénában. A portugálok előtte, 6-án Örményország ellen kezdik meg a vb-selejtezőt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

