Marco Rossi aggódhat: két ollózós góllal és mesterhármassal üzent a PSG sztárja

A Bajnokok Ligája-győztes PSG gólzáporos meccsen 6-3-as győzelmet aratott szombat este a Toulouse otthonában a francia bajnokság, a Ligue 1 harmadik fordulójában. A találkozó párizsi hőse Joao Neves volt, aki pályafutása első mesterhármasát igazán különlegessé tette, ugyanis a három góljából kettőt is ollózva szerzett.

Joao Neves, a PSG portugál sztárja mesterhérmassal hangolt a magyra válogatott elleni vb-selejtezőre (Fotó: AFP/Lionel Bonaventure)

Neves már a 7. percben látványos ollózással vette be a Toulouse kapuját, majd a 14.-ben ismét akrobatikus mozdulattal rezgette meg a hálót. A kettő között Barcola is betalált, majd jött Dembélé gólja, bő félóra után már 4-0 volt a PSG előnye. A vége 6-3 lett a BL-címvédőnek, Neves a 78. percben szerezte a harmadik találatát – azt már nem ollózva.

Joao Neves két ollózós gólja:

Stop that Joao!!!!!!!!!!!



Take a look at João Neves' TWO first-half overhead kicks for Paris Saint-Germain 🤯 pic.twitter.com/RAbjZMIHla — Saz Saint-Germain (@Saznime) August 30, 2025

Marco Rossi csapatának a bombaformában lévő portugál gondot okozhat

A portugál válogatott Joao Neves belső középpályásként nem a góljairól ismert elsősorban, a Ligue 1 előző idényében 29 meccsen összesen volt három gólja. Most egyetlen találkozón ért el ugyanennyit. A húszéves játékosnak ez volt pályafutása első mesterhármasa.

– Nagyon örülök a győzelemnek, ez a legfontosabb – idézte az Origo Neves szavait a PSG TV-re hivatkozva. – Persze, az első mesterhármasom miatt is nagyon boldog vagyok. Nagyszerű érzés, hogy három gólt tudtam szerezni. Úgy érzem, jól játszottunk, de még mindig van hová fejlődnünk. A meccs utolsó részében két gólt is kaptunk, ami elkerülhető lett volna, szóval ebben mindenképp javulnunk kell. Az ollózós góljaim? Edzéseken szoktam gyakorolni őket, és ez meghozta most a gyümölcsét.

Neves nagyszerű formája miatt Marco Rossi is törheti a fejét, ugyanis a PSG középpályása tagja a portugál válogatott bombaerős keretének, így szeptember 9-én Budapesten is pályára léphet a magyarok elleni világbajnoki selejtezőn a Puskás Arénában. A portugálok előtte, 6-án Örményország ellen kezdik meg a vb-selejtezőt.