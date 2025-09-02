Varga Barnabás lehet Rossi ásza az írek elleni pakliban

Eljött az idő, a magyar labdarúgó-válogatott szombaton Írországban elindul azon az úton, hogy 40 év várakozása után kijusson a 2026-os világbajnokságra, és ehhez már Dublinban, az első vb-selejtezőn gólt, gólokat kell lőni. Marco Rossi keretében ott van a megoldás Varga Barnabás, ugyanis a Fradi csatára elképesztő formában futballozik az új idényben, hogy lassan csodaszámba megy, hogy a 30 éves támadót még nem vitte el egy tehetős nyugati klub. Esetében a Transfermarkt szerinti 2,2 millió eurós érték sem lehetne akadály, hiszen a góljaival alaposan megszolgálná a vételárát.

Varga Barnabás remek fejjátékára nagy szükség lesz Dublinban az írek ellen Fotó: Ladóczki Balázs

Varga Barnabás a BL-selejtezők gólkirálya lett, most jöhet a válogatott

Szeptember 6-án Írország vendégeként, majd 9-én, Portugália ellen, a Puskás Arénában kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát a nemzeti tizenegy. Marco Rossi ezúttal bátran hozzányúlt a támadósorhoz , és a következő csatárokat hívta be a keretbe: Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC) és Varga Barnabás (Ferencváros).

A meghívott játékosok közül egyébként Sallai a kakukktojás, ugyanis klubjában – Szoboszlai Dominikhez hasonlóan – jobbhátvédként szerepel,

míg a többiek igencsak eredményesek a hazai bajnokságban és a nemzetközi kupákban. A legjobb formában kétségkívül Varga Barnabás van, aki a tavalyi, kisebb hullámvölgy után visszatalált a régi formájához és rendkívül hatékony csatárposzton.

Varga Barnabás statisztikája (a Transfermarkt adatai alapján)

NB I: 118 meccs, 75 gól, 17 gólpassz

Magyar Kupa: 13 meccs, 5 gól, 3 gólpassz

Bajnokok Ligája-selejtező: 8 meccs, 6 gól, 1 gólpassz

Európa-liga: 8 meccs, 6 gól, 1 gólpassz

Európa-liga selejtező: 2 meccs, 1 gól

Konferencialiga: 5 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

Konferencialiga-selejtező: 6 meccs, 7 gól, 4 gólpassz

A pályafutása során játszott még Ausztriában különböző osztályokban, így összesítésben 348 találkozón 214 gól és 42 gólpassz fűződik a nevéhez. Varga a nemzetközi kupákban 28 meccsen 21 gólt lőtt, ami egészen elképesztő hatékonyság egy magyar támadótól. Főleg, ha hozzátesszük, a mostani szezonban 11 alkalommal lépett pályára, lőtt 10 gólt és adott 2 gólpasszt. Ahogy tavaly az Európa-liga alapszakaszának göllövőlistáján harmadik lett 6 találatával, addig most a BL-selejtezők legeredményesebb támadójaként ért el szintén hat gólt.