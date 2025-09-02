Rendkívüli

Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

Varga Barnabásvb-selejtezőcsatárMarco Rossimagyar válogatott

Varga Barnabás lehet Rossi ásza az írek elleni pakliban

Amikor kihírdette a magyar labdarúgó-válogatott keretét az írek és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőre Marco Rossi, nyugodtan dönthetett a támadókról, hiszen a kiválasztottjai elképesztő formában vannak. A Fradi gólvágója, Varga Barnabás végre visszatalált égi önmagához, zsákszámra lövi a gólokat a hazai bajnokságban és a nemzetközi kupában, így a szövetségi kapitány joggal reménykedik abban, hogy a zöld-fehérek csatára szombat este az íreknek is betalál.

Molnár László
2025. 09. 02. 5:15
Varga Barnabás lehet az ász Marco Rocci dublini paklijában
Varga Barnabás lehet az ász Marco Rocci dublini paklijában Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eljött az idő, a magyar labdarúgó-válogatott szombaton Írországban elindul azon az úton, hogy 40 év várakozása után kijusson a 2026-os világbajnokságra, és ehhez már Dublinban, az első vb-selejtezőn gólt, gólokat kell lőni. Marco Rossi keretében ott van a megoldás Varga Barnabás, ugyanis a Fradi csatára elképesztő formában futballozik az új idényben, hogy lassan csodaszámba megy, hogy a 30 éves támadót még nem vitte el egy tehetős nyugati klub. Esetében a Transfermarkt szerinti 2,2 millió eurós érték sem lehetne akadály, hiszen a góljaival alaposan megszolgálná a vételárát.

Varga Barnabás remek fejjátékára nagy szükség lesz Dublinban az írek ellen
Varga Barnabás remek fejjátékára nagy szükség lesz Dublinban az írek ellen     Fotó: Ladóczki Balázs

Varga Barnabás a BL-selejtezők gólkirálya lett, most jöhet a válogatott

Szeptember 6-án Írország vendégeként, majd 9-én, Portugália ellen, a Puskás Arénában kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát a nemzeti tizenegy. Marco Rossi ezúttal bátran hozzányúlt a támadósorhoz , és a következő csatárokat hívta be a keretbe: Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC) és Varga Barnabás (Ferencváros). 

A meghívott játékosok közül egyébként Sallai a kakukktojás, ugyanis klubjában – Szoboszlai Dominikhez hasonlóan – jobbhátvédként szerepel, 

míg a többiek igencsak eredményesek a hazai bajnokságban és a nemzetközi kupákban. A legjobb formában kétségkívül Varga Barnabás van, aki a tavalyi, kisebb hullámvölgy után visszatalált a régi formájához és rendkívül hatékony csatárposzton.

Varga Barnabás statisztikája (a Transfermarkt adatai alapján)

  • NB I: 118 meccs, 75 gól, 17 gólpassz
  • Magyar Kupa: 13 meccs, 5 gól, 3 gólpassz
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 8 meccs, 6 gól, 1 gólpassz
  • Európa-liga: 8 meccs, 6 gól, 1 gólpassz
  • Európa-liga selejtező: 2 meccs, 1 gól
  • Konferencialiga: 5 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Konferencialiga-selejtező: 6 meccs, 7 gól, 4 gólpassz

A pályafutása során játszott még Ausztriában különböző osztályokban, így összesítésben 348 találkozón 214 gól és 42 gólpassz fűződik a nevéhez. Varga a nemzetközi kupákban 28 meccsen 21 gólt lőtt, ami egészen elképesztő hatékonyság egy magyar támadótól. Főleg, ha hozzátesszük, a mostani szezonban 11 alkalommal lépett pályára, lőtt 10 gólt és adott 2 gólpasszt. Ahogy tavaly az Európa-liga alapszakaszának göllövőlistáján harmadik lett 6 találatával, addig most a BL-selejtezők legeredményesebb támadójaként ért el szintén hat gólt.

A Debrecen ellen legutóbb Varga Barnabás duplázott és Gruber Zsombor is betalált:

Ha Varga nincs, a helyettesei is ismerik a góllövés fortélyát

A két rutinos támadón, Sallai Rolandon és Varga Barnabáson kívül a kapitány lényegében újoncokat hívott a keretbe. Ám azzal nem lehet megvádolni Marco Rossit, hogy az általa kiszemelt csatárok csak elvétve rúgnak gólt a most futó idényben.

  • Gruber Zsombor (Ferencváros): 9 meccs (5 NB I, 4 BL-selejtező), 4 gól, 3 gólpassz
  • Tóth Barna (Paksi FC): 11 meccs (5 NB I, 2 El-selejtező, 4 Kl-selejtező) 4 gól, 5 gólpassz
  • Molnár Rajmund (MTK, Pogon Szczecin): 5 meccs (NB I) 5 gól
  • Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC): 6 meccs (5 NB I, 1 Kl-selejtező) 4 gól, 1 gólpassz

Jól látható, a szövetségi kapitány számára fontos a győzelem Dublinban, hiszen 

az általa meghívott 4 csatár a fenti adatok alapján 31 meccsen 17 alkalommal talált be az ellenfeleknek, míg 9 gólpassz fűződik a nevükhöz. 

Ugyanakkor Varga Barnabás igazi helyettese a paksi erőcsatár, Tóth Barna lehet, akinek szintén remek a fejjátéka, míg a testalkatát kihasználva remekül fedezi a labdát.

Tóth Barna a legutóbbi bajnokin a Kazincbarcika ellen is betalált:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.