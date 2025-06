Marco Rossi őszintén kimondta, ez a baj a magyar labdarúgó-válogatottal

Az első félidőben kihagyta a nagy helyzeteit Sallai Roland és a magyar csapat, Svédország 2-0-ra győzött a Puskás Arénában. Marco Rossi szövetségi kapitány emiatt és a hátul elkövetett hibákért is bosszús volt.

Marco Rossi a hit megtartásáról beszélt. A pályán Schäfer András próbálta vigasztalni az óriásit hibázó kapust, Dibusz Dénest Fotó: Mirkó István

Jon Dahl Tomasson mindkét csapatot dicsérte

Érthetően elégedetten sétált be a Puskás Aréna sajtótermébe a vendégek híres szövetségi kapitánya, a játékosként az AC Milant is erősítő Jon Dahl Tomasson. Svédország - a magyar származású Gyökeres Viktor és Alexander Isak nélkül is - gólokat lőtt, majd ziccereket alakított ki a hátrányban kinyíló, fellazuló magyar védelemmel szemben.

− Nagyon jól teljesítettünk labda nélkül, kiváló volt a helyzetkialakításunk is. A második félidőben jól kontrolláltuk a mérkőzést, magasan letámadtunk. A mélységi indításaink is bejöttek, Elenga remekül érezte ezeket. Beszéltünk a csapatszellemről, összetartozásról, ami meg is mutatkozott − összegzett mosolyogva Tomasson, aki lapunk kérdésére azt mondta, hogy nagyon jó csapatnak tartja a magyar válogatottat, és nagy győzelem számukra Szoboszlaiék legyőzése.

− Tudtuk, hogy erősen támadni fognak a magyarok a mérkőzés elején 60 ezer szurkolójuk előtt, de sikerült átvészelnünk a kritikus időszakot. Ez egy nagy győzelem Svédország számára!

Füttyszó és közös Himnusz-éneklés is volt péntek este Fotó: Mirkó István

Marco Rossi értékelése

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát nem törte meg a vereség. Marco Rossi szerint ugyanez történt Törökország ellen a Nemzetek Ligája osztályozón osztályozón a csapatával, amely - bár alakított ki lehetőségeket - 3-1-re és 3-0-ra kapott ki, ezúttal 2-0-ra.

− Ugyanolyan arányban teremtettünk gólhelyzeteket, hasonló labdabirtoklással márciusban és ma is. A második kapott gólig működött a játékfelfogásunk, a cserékkel megbomlott a csapat. Hosszú veretlen időszakban is mondtam, sokszor szerencsénk volt. Az Európa-bajnokság után elpártolt tőlünk, nem azt mondom, hogy a balsors tép bennünket.

Elöl és hátul is többet hibáztunk. Kérdés, hogyan tudjuk ezt a negatív flow-t megfordítani, nem tudnék pontos választ adni.

Magukon is dolgozniuk kell a srácoknak mentálisan. El kell fogadni a bírálatokat. Emlékezzünk arra, mennyi pozitív dolog történt velünk az elmúlt években, de most nincs annyi játékosunk, mint mondjuk öt évvel ezelőtt. Nem szabad, hogy hiszterizáljon bennünket a kudarc, nem szabad elveszíteni a hitünket − fogalmazott a szakember, aki vállalta a felelősséget.

Egyetlen probléma van

Lapunk arról kérdezte a szemmel láthatóan optimista kapitányt, hogy sorozatban három vereség után mekkora a baj a válogatottnál.

− A probléma csak az, hogy nem tudunk gólt lőni. Nem látok nagyon mást. Nem látom, hogy ne lennének eszközeink, esetleg tanácstalanok lennénk.

Elöl hibázunk, hátul gólokat engedünk. Kiváló ellenfelekkel néztünk szembe az Eb óta, de azok ellen, akik nem értek fel a mi szintünkre, nem veszítettünk. Jó példa a bosnyákok legyőzése, illetve a döntetlen itthon a németek és a hollandok ellen. Vannak pozitív jelek, de összességében az eredmény számít a futballban − reagált Marco Rossi szövetségi kapitány.

Hogy Szoboszlaiék hogyan reagálnak, kiderül kedden (18.00, tv: M4) Azerbajdzsánban és az őszi világbajnoki selejtezőkön.