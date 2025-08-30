Cristiano Ronaldoportugál labdarúgó válogatottMarco Rossi

Őrültség lenne Cristiano Ronaldóra külön embert állítani Marco Rossinak

Szinte hihetetlen, de Portugália ellen még soha nem sikerült nyerni. Mármint a magyar labdarúgó-válogatottnak, s ez akkor is így volt, amikor még Puskás Ferenc a magyar nemzeti csapatban focizott. A szeptember 6-án kezdődő vb-selejtezők második mérkőzésén Budapestre érkezik a luzitán csapat, benne az elnyűhetetlen Cristiano Ronaldóval.

Lantos Gábor
2025. 08. 30. 6:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Felszisszent minden magyar focikedvelő, amikor a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra kvalifikáló selejtezőcsoportba a magyarok mellé odakerültek a portugálok. Már megint itt van Cristiano Ronaldo, már megint jönnek a portugálok. Ez az a csapat, amelyet a magyar labdarúgó-válogatott még soha nem győzött le. Sem tétmeccsen, sem barátságos találkozón.

magyar labdarúgó-válogatott
Cristiano Ronaldo a földön, a magyar labdarúgó-válogatott 3-3-as döntetlent játszott a portugálokkal a 2016-os Eb-n (Fotó: Anadolu Agency/Evren Atalay)

A magyar labdarúgó-válogatott a vb-re szeretne kijutni

Vajon mekkora teher a magyar játékosokon, hogy 39 éve nem jutottunk ki labdarúgó-világbajnokságra? Kell-e egyáltalán ezzel a mieinknek foglalkozniuk? Ezt is megbeszéljük a Rapid sport legújabb adásában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekAmerika

Valami Amerika?

Szájer József avatarja

Ha a bírói hatalmi ág belekeveredik a politikába, akkor elveszíti szakmai hitelét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.