Őrültség lenne Cristiano Ronaldóra külön embert állítani Marco Rossinak

Felszisszent minden magyar focikedvelő, amikor a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra kvalifikáló selejtezőcsoportba a magyarok mellé odakerültek a portugálok. Már megint itt van Cristiano Ronaldo, már megint jönnek a portugálok. Ez az a csapat, amelyet a magyar labdarúgó-válogatott még soha nem győzött le. Sem tétmeccsen, sem barátságos találkozón.

Cristiano Ronaldo a földön, a magyar labdarúgó-válogatott 3-3-as döntetlent játszott a portugálokkal a 2016-os Eb-n (Fotó: Anadolu Agency/Evren Atalay)

A magyar labdarúgó-válogatott a vb-re szeretne kijutni

Vajon mekkora teher a magyar játékosokon, hogy 39 éve nem jutottunk ki labdarúgó-világbajnokságra? Kell-e egyáltalán ezzel a mieinknek foglalkozniuk? Ezt is megbeszéljük a Rapid sport legújabb adásában.