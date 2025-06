Ronaldo a Nemzetek Ligája döntőjében is főszereplő lett, Yamalnak is beinthetett

A Nemzetek Ligájában a vasárnap délutáni bronzmeccs nem igazán hozta lázba a futballvilágot. Az elődöntők csalódott veszteseinek összecsapásán Stuttgartban a házigazda németek kaptak egy második pofont is, mert a meccset franciák nyerték meg 2-0-ra. Kylian Mbappé szerezte az első gólt, majd önzetlenül gólpasszt adott Michael Olisének. Mondni sem kell, az esti, müncheni döntőt Spanyolország és Portugália között azonban nagy várakozás előzte meg. A spanyoloknál a 17 éves Lamine Yamal volt a fókuszban, aki a franciák ellen 5-4-re megnyert elődöntőben duplázott, a portugáloknál pedig ki más, a 40 éves Cristiano Ronaldo, aki a németek ellen csapata győztes gólját szerezte (2-1).

Pedro Neto, Lamine Yamal és Cristiano Ronaldo a döntőben Fotó: AFP

A csapatok így álltak fel:

Spanyolország: Unai Simon – Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella – Pedri, Zubimendi, Fabián Ruiz – Lamine Yamal, Oyarzabal, N. Williams

Portugália: Diogo Costa – Joao Neves, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes – Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes – Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto

A spanyolok kezdtek veszélyesebben, és a 21. percben meg is szerezték a vezetést. Yamal jobb oldali beadása után portugál védelemben nem volt meg az összhang, a nagy zűrzavarban Joao Nevestől a labda Zubimendi elé került, aki az üres kapuba lőtt, mert Diogo Costa is kijött felszabadítani (1-0). Ám gyorsan érkezett válasz, a 26. percben Nuno Mendes egy csel után 13 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-1). A félidő végén, a 45. percben a spanyolok újra megszerezték a vezetést. Pedri labdájával Oyarzabal lépett ki a védők közül, és finoman elpörgette a labdát Diogo Costa mellett (2-1). A kérdés az volt, az akció elején a spanyolok szabálytalankodtak-e Bernardo Silvával, de a VAR is azon a véleményen volt, hogy nem.

Az biztos, hogy Bernardo Silva elesett, így indult a spanyook akciója a második góljuk előtt

Ronaldo a válogatottban a 138. gólját szerezte

Fordulás után a 48. percben a kilépő Bruno Fernandes a spanyol kapu jobb alsó sarkába lőtt, de előtte lesen kapta a labdát. A 61. percben azonban összejött az egyenlítés a portugáloknak. Nuno Mendes a bal szélen elhúzott Yamal mellett, a középre tett labdája Minguezán felperdült, de Ronaldo lecsapott rá Cucurella mellett, és közelről a kapuba juttatta a labdát (2-2). Ronaldo a válogatottban a 138. gólját szerezte, 221. fellépésén. S Yamalnak is beinthetett – sokak szerint ez történt, ha nem is látványosan.

A 88. percben Ronaldo megsérült, el is fáradt, lecserélték, Goncalo Ramos váltotta. A rendes játékidőben nem született újabb gól, így 2-2 után jött a 2x15 perces hosszabbítás. A 100. percben Nuno Mendes elesett a 16-osan belül, de ezért nem járt 11-es. Az eset után némi dulakodás alakult ki a pályán. A 106. percben Yamalt is lecserélték, nem volt boldog.

El momento en que Lamine Yamal se entera que no seguirá en el campo...



No parece muy contento con el cambio#NationsLeague pic.twitter.com/2KWIPDZhFC — MARCA (@marca) June 8, 2025

Maradt a 2-2, így jöttek a 11-esek, és ebben 5-3-ra a portugálok kerekedtek felül, ők nyerték meg a Nemzetek Ligáját. (A negyedik körben a spanyoloktól Álvaro Morata állt a labda mögé, de a jobb alsóba tartó lövését Diogo Costa védeni tudta, utána pedig Rúben Neves nem hibázott.)