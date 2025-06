Pécsi Ármin érkezése után elmenekülne a Liverpool cseh válogatott kapusa

A mögöttünk hagyott szezonban a Liverpool első számú kapusa a brazil Alisson volt, aki mögött az ír Caoimhín Kelleher, utána pedig a cseh Vitezslav Jaros következett a rangsorban. Kelleher most távozott, érkezett viszont a grúz Giorgi Mamardashvili, és egyértelmű, hogy Szoboszlai Dominikéknál immár ő a második számú kapus. A harmadik számú pedig Pécsi Ármin is lehet, a mai hírek szerint Jaros ugyanis az Ajaxhoz tart.

Vitezslav Jaros lehet, hogy nem lesz Pécsi Ármin vetélytársa Fotó: NurPhoto

Pécsi Ármin riválisa az Ajaxhoz igazolhat

Az Ajax vezetőedzője a holland John Heitinga, aki az előző szezonban a Liverpool másodedzője volt honfitársa, Arne Slot mellett, így egy évig együtt dolgozott Jarossal, és a nagy múltú holland csapatnál első számú kapusként számítana a 23 éves hálórre. A holland média szerint azonban a Liverpool „túl sokat” kérne a hollandoktól azért is, hogy Jarost kölcsönadják. Slot azért vélhetően a kölcsönadásra szavaz, és Jaros is menekülne, mert az elmúlt szezonban csupán két meccsen, összesen 101 percet állhatott a Liverpool kapujában. S mivel már a cseh válogatottban is bemutatkozott, aligha elégedett a helyzetével Liverpoolban.