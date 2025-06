Alisson megszólalt, miután magyar kapust igazolt mellé a Liverpool

Alisson szavaiból kiindulva, és tekintettel arra, hogy ha 2027-ig marad Liverpoolban, akkor már csaknem 35 éves lesz, jó eséllyel nem fogja már meghosszabbítani az angliai szerződését. Ez azt is jelenti, hogy a következő két év Pécsi Ármin karrierjében is kulcsfontosságú lesz, mert 2027-től új kezdő kapusa lehet a csapatnak, és most ő is ezért indulhat harcba.