Kínai egyterűvel akarja megtörni a SUV-hegemóniát az USA-ban a Faraday Future

Még a mostani, a hazai gyártást előnyben részesítő politika előtt is életben voltak már olyan piacvédő intézkedések az USA-ban, amelyek ellehetetlenítették a kínai autók piacra lépését. Azonban a kínai alapítású, kaliforniai központtal működő Faraday Future nevű startup ezt az apróságot figyelmen kívül hagyta, amikor megalkotta a szerinte az egész USA autópiacát a feje tetejére állító járművét, az FX Super One nevű egyterűt.

De szaladjunk egy kicsit előrébb. A Faraday Future négy év fejlesztőmunkát követően 2023-ban dobta piacra az FF 91 elnevezésű villanyautóját, amelyből eddig mindössze 16 példányt értékesítettek. Ennek ellenére úgy érzik, ideje egy almárkát alapítani, hogy kellőképpen megkülönböztessék az új járművüket az eddigitől. Ez az almárka FX névre hallgat, első autójával pedig fenekestül akarják felforgatni az Egyesült Államok autópiacát. Szentül hisznek benne, hogy az emberek fogják a nagyságrendileg 70–100 000 dollár körüli pénzüket, és szó szerint megrohamozzák majd őket, hogy elektrifizált Super One egyterűeket vásároljanak a nagy méretű SUV-k helyett.

Maga az autó egyébként nem új fejlesztés, épp csak annyi történt, hogy fogták a Great Wall Motorshoz tartozó Wey prémiummárka Gaoshan egyterűjét, annak orrára hűtőrács helyett óriási monitort szereltek, a karosszériadíszeket lefényezték a karosszéria színére, és ennyi. Persze az óriási monitor feláras lesz, a F.A.C.E., vagyis Front AI Communication Ecosystem lényegében egy olyan digitális rendszer, amelyen keresztül a leparkolt autó tud például emberekkel kommunikálni – kamera és mikrofon figyeli a környezetet, és tud válaszolni kérdésekre a rendszer. Tudják, mint az ember zsebében lévő okostelefon, csak ez sokkal drágább rendszer, amelyet az autó egyik legjobban sérülésnek kitett részére helyeztek.

Ahogy azt az ázsiai tárgyalóbuszoktól megszokta az ember, van hátul két fotelos szuperkényelmes belső, de van hat- és hétüléses változat is. A fedélzeti digitális segéd jóvoltából azt ígérik, az utasok egyszerűen beszédvezérléssel tudják majd egyszerűen kezelni a számtalan kényelmi és kommunikációs rendszert. A Faraday Future FX Super One a nyújtott karosszériát veszi át a Wey Gaoshan egyterűből, tehát 5,4 méter hosszú 3275 mm-es tengelytávolság mellett. A hajtás akkumulátoros-elektromos vagy hatótávnövelős-elektromos, utóbbiban 1,5-ös turbómotor hajtja a generátort. A Faraday Future 2026-ban akarja elkezdeni az autó sorozatgyártását Kaliforniában, 50 százalékos helyi (USA-beli) alkatrészeket felhasználva, azonban a fennmaradó 50 százalékra rárakódó vámok és egyéb tarifák miatt nagyon még jósolni se lehet a vételárat. Az FF egyébként Cadillac Escalade-hez hasonlította az FX Super One egyterűt, mondván annál azért olcsóbb lesz, miközben tágasabb utasteret kínál. Kérdés, hogy hányan gondolják majd úgy, hogy nem egy V8-as benzinmotorral (a 3,0 literes soros hathengeres turbódízel érdektelenség miatt kikerült a választékból) szerelt óriás SUV-ba ülnek bele, hanem egy, az orrán monitort hordozó kínai egyterűbe.