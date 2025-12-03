Most már tiszta, hogy miről nem beszélhet a Tisza + videó

Mint ahogy azt a Magyar Nemzet is többször megírta, a Tisza Párt el akarta titkolni választói elől a baloldali megszorítócsomagját.

Magyar Péter és Tarr Zoltán (Forrás: Facebook)

A brutális megszorítócsomag a magyar közélet egyik legfontosabb témája lett. A tervezet egy valódi baloldali program, amely súlyos pluszterhet jelentene a társadalomnak és annál is súlyosabbat a vállalkozói szférának. A dokumentum hitelességét elsősorban az támasztja alá, hogy a fontosabb részeket a készítők aláírásukkal is ellátták.

Nem véletlenül tiltotta meg Magyar Péter politikusainak, hogy érdemben bármiről nyilatkozzanak, nehogy idő előtt napvilágra kerüljenek a dokumentumok.

Így már érthető, mivégre a nagy nyilatkozatstop, amelyről Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is közzétett közösségi oldalán egy kisebb csokorra valót.

A videó címébe ezt írta: