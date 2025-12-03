Fideszkormányprogramtervezet

Most már tiszta, hogy miről nem beszélhet a Tisza + videó

Kocsis Máté megfejtette a „titkot”.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 23:11
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz Forrás: Facebook
Mint ahogy azt a Magyar Nemzet is többször megírta,  a Tisza Párt el akarta titkolni választói elől a baloldali megszorítócsomagját. 

Peter Magyar and Zoltan Tarr, president and vice-president of the Tisza Party (Photo: MTI/Tamas Purger)
Magyar Péter és Tarr Zoltán (Forrás: Facebook)

A brutális megszorítócsomag a magyar közélet egyik legfontosabb témája lett. A tervezet egy valódi baloldali program, amely súlyos pluszterhet jelentene a társadalomnak és annál is súlyosabbat a vállalkozói szférának. A dokumentum hitelességét elsősorban az támasztja alá, hogy a fontosabb részeket a készítők aláírásukkal is ellátták.

Nem véletlenül tiltotta meg Magyar Péter politikusainak, hogy érdemben bármiről nyilatkozzanak, nehogy idő előtt napvilágra kerüljenek a dokumentumok.

Így már érthető, mivégre a nagy nyilatkozatstop, amelyről Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is közzétett közösségi oldalán egy kisebb csokorra valót.

A videó címébe ezt írta:

Most már tiszta, miről nem beszélhet a Tisza.

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facbook) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

