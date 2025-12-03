Dömötör CsabaukrajnaTisza PártországjárásKósa Lajos

A magyarok áprilisban hangos nemet mondhatnak az adóemelésekre, a megszorításokra és a háborús tervekre

A Tisza brutális megszorítócsomagja a Bokros-csomag és az Európai Bizottság követelési listájának szerelemgyereke.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 20:47
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyarok jövő áprilisban hangos nemet mondhatnak az adóemelésekre, a megszorításokra, az Európa gazdaságát tönkretevő, és biztonságát fenyegető háborús tervekre – jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán Debrecenben, a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a kormánypártok országjárásának debreceni fóruma előtti sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Dömötör Csaba azt mondta, az egész háborús politikának Magyar Péter brüsszeli pártja a motorja, 

mind az uniós, mind a nemzeti költségvetésekben helyet akarnak csinálni a hadi kiadásoknak, ezért csökkentenék az agrártámogatásokat és a kohéziós támogatásokat.

 

Ukrajna további intézményesített támogatására is a tagállami adóemelésekkel akarják előteremteni az ehhez szükséges összegeket – hangsúlyozta Dömötör Csaba, megjegyezve, hogy aki alacsonyabb adókat és mindemellé békét szeretne, a Fideszre számíthat. Hozzátette: jövő áprilisban arról is döntünk, hogy milyen legyen az adózási rendszer Magyarországon. 

Most már a Tisza brutális adóemelési terve is ismert: az a csomag, amit papírra vetettek, az a Bokros-csomag és az Európai Bizottság követelési listájának valóságos szerelemgyereke

– fűzte hozzá megjegyezve, hogy mivel a Tisza-csomag tervein aláírások is szerepelnek, ezért hiába próbálják tagadni a tagadhatatlant: jelentősen emelnék a jövedelemadót, megvágnák a családi adókedvezményeket és vagyonadót is bevezetnének. 

Dömötör Csaba szerint a Tisza tervei teljes fedésben vannak az Európai Bizottság elmúlt években papírra vetett javaslataival, illetve követeléseivel, amelyeket az országspecifikus ajánlásokban és az idei részletes felülvizsgálatban írtak le. A bizottság következetesen progresszív adózást követel, tehát magasabb adókulcsokat is, vagyis a családi adókedvezmények leépítését és mindemellé vagyonadót. Mindezt úgy, hogy a multiknak viszont mérsékelték az adóterheit – magyarázta az európai parlamenti képviselő. Hozzátette:

 a Tisza még túl is teljesít azzal, hogy a befektetéseket is sokkal jobban megadóztatná, csakúgy, mint a baloldali kormányok tették 2010 előtt. 

A politikus felidézte, hogy az Európai Bizottság most további 135 milliárd eurót kér a tagországoktól Ukrajna finanszírozására az eddig elköltött 190 milliárd euró mellé. Ukrajna további intézményesített támogatására is a tagállami adóemelésekkel akarják előteremteni az összegeket, de minősítő körülmény, hogy miközben a háború első három évében Európa és Amerika „együtt dobták össze” a háború számláját, idén Európa már egyedül állja a számlát, ő az egyedüli finanszírozó, ezt akarja intézményesíteni az Európai Bizottság. 

Az egész háborús politikának Magyar Péter brüsszeli pártja a motorja, Ursula von der Leyen minden beszédét a háborús mániának szenteli, (...) és annak szenteli a beszédeit, hogy még nagyobb összegeket kérjen a tagországoktól

– mondta Dömötör Csaba megjegyezve, hogy ennek a lenyomatát látják minden javasolt intézkedésben, és a tisztások hiába akarják ezeket letagadni, minden terv nyilvános: Von der Leyen beszédei, a költségvetési javaslatok, a megszorítási követelések és az Európai Néppárt háborús határozatai is. A magyarok jövő áprilisban mondhatnak hangos nemet ezekre a tervekre – erősítette meg a fideszes politikus. 

Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő, a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke a belügyminiszter meghallgatására utalva megerősítette azt a kormányzati álláspontot, hogy az Európai Unó migrációs paktuma nem működik. 

Az EU nem megállítani, hanem menedzselni akarja a migrációt 

– mondta, megjegyezve, hogy Magyarország nem fogad be migránsokat, a schengeni szabályoknak megfelelően jár el a határvédelemben, és kéri, hogy az EU térítse meg az eddigi mintegy hárommilliárd eurós kiadásokat. Kósa Lajos azt mondta, Magyarország támogatja, hogy az EU tagországai erősítsék védelmi képességeiket, de azt saját védelmi iparuk fejlesztésére és ne Ukrajna felfegyverzésére fordítsák. Utóbbi ugyanis nem az európai védelmi képességeket erősíti – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a magyar védelmi ipar az állami tulajdon mellett a magántulajdon bevonásával bontakozik ki, „ezt az utat kell járni, ez növeli a védelmi kapacitást, a biztonságot”. 

Barcsa Lajos (Fidesz–KDNP), Debrecen gazdasági alpolgármestere, a fórum házigazdája Magyarország jövője szempontjából kulcskérdésnek nevezte, hogy kimaradjunk az ukrajnai háborúból. A háború eszkalációja Debrecen földrajzi közelsége miatt is elbizonytalaníthatja a gazdasági szereplőket, és megakaszthatja azt a dinamikus fejlődést, aminek eredményeként az elmúlt években több mint húszezer új munkahely jött létre a városban, és 12 milliárd eurót meghaladó befektetés történt a térségben – hangsúlyozta. Megerősítette: csak a béke jelenthet biztonságot Debrecennek, Magyarországnak.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a kormánypártok országjárásának debreceni fóruma előtti sajtótájékoztatón 2025. december 3-án. Mellette Kósa Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője, az Országgyűlés honvédelmi bizottságának elnöke (b) és Barcsa Lajos (Fidesz–KDNP) alpolgármester (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


