A magyarok áprilisban hangos nemet mondhatnak az adóemelésekre, a megszorításokra és a háborús tervekre

A magyarok jövő áprilisban hangos nemet mondhatnak az adóemelésekre, a megszorításokra, az Európa gazdaságát tönkretevő, és biztonságát fenyegető háborús tervekre – jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán Debrecenben, a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a kormánypártok országjárásának debreceni fóruma előtti sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

mind az uniós, mind a nemzeti költségvetésekben helyet akarnak csinálni a hadi kiadásoknak, ezért csökkentenék az agrártámogatásokat és a kohéziós támogatásokat.

Ukrajna további intézményesített támogatására is a tagállami adóemelésekkel akarják előteremteni az ehhez szükséges összegeket – hangsúlyozta Dömötör Csaba, megjegyezve, hogy aki alacsonyabb adókat és mindemellé békét szeretne, a Fideszre számíthat. Hozzátette: jövő áprilisban arról is döntünk, hogy milyen legyen az adózási rendszer Magyarországon.

Most már a Tisza brutális adóemelési terve is ismert: az a csomag, amit papírra vetettek, az a Bokros-csomag és az Európai Bizottság követelési listájának valóságos szerelemgyereke

– fűzte hozzá megjegyezve, hogy mivel a Tisza-csomag tervein aláírások is szerepelnek, ezért hiába próbálják tagadni a tagadhatatlant: jelentősen emelnék a jövedelemadót, megvágnák a családi adókedvezményeket és vagyonadót is bevezetnének.

Dömötör Csaba szerint a Tisza tervei teljes fedésben vannak az Európai Bizottság elmúlt években papírra vetett javaslataival, illetve követeléseivel, amelyeket az országspecifikus ajánlásokban és az idei részletes felülvizsgálatban írtak le. A bizottság következetesen progresszív adózást követel, tehát magasabb adókulcsokat is, vagyis a családi adókedvezmények leépítését és mindemellé vagyonadót. Mindezt úgy, hogy a multiknak viszont mérsékelték az adóterheit – magyarázta az európai parlamenti képviselő. Hozzátette:

a Tisza még túl is teljesít azzal, hogy a befektetéseket is sokkal jobban megadóztatná, csakúgy, mint a baloldali kormányok tették 2010 előtt.

A politikus felidézte, hogy az Európai Bizottság most további 135 milliárd eurót kér a tagországoktól Ukrajna finanszírozására az eddig elköltött 190 milliárd euró mellé. Ukrajna további intézményesített támogatására is a tagállami adóemelésekkel akarják előteremteni az összegeket, de minősítő körülmény, hogy miközben a háború első három évében Európa és Amerika „együtt dobták össze” a háború számláját, idén Európa már egyedül állja a számlát, ő az egyedüli finanszírozó, ezt akarja intézményesíteni az Európai Bizottság.

Az egész háborús politikának Magyar Péter brüsszeli pártja a motorja, Ursula von der Leyen minden beszédét a háborús mániának szenteli, (...) és annak szenteli a beszédeit, hogy még nagyobb összegeket kérjen a tagországoktól

– mondta Dömötör Csaba megjegyezve, hogy ennek a lenyomatát látják minden javasolt intézkedésben, és a tisztások hiába akarják ezeket letagadni, minden terv nyilvános: Von der Leyen beszédei, a költségvetési javaslatok, a megszorítási követelések és az Európai Néppárt háborús határozatai is. A magyarok jövő áprilisban mondhatnak hangos nemet ezekre a tervekre – erősítette meg a fideszes politikus.