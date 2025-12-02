Dömötör CsabaEurópai ParlamentMagyar Péter

Dömötör Csaba Magyar Péter hűlt helyéről jelentkezett be

A Patrióták Európáért képviselője közösségi oldalán jelentkezett friss videóval. Dömötör Csaba a videóban bemutatta, hogyan kritizálta Magyar Péter a Mercosur-megállapodást és hogyan nem volt ott, amikor erről vitáztak az EP-ben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 11:10
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A Patrióták Európáért képviselője közösségi oldalán jelentkezett be, hogy megmutassa Magyar Péter hűlt helyét. Dömötör Csaba felhívta rá a figyelmet, hogy habár a Tisza Párt vezetője kritizálta a Mercosur-megállapodást, a vitán már nem volt ott. 

Dömötör szerint Magyar Péter érdekes módon sosincs ott amikor fontos kérdésekről kell beszélni
Dömötör szerint Magyar Péter érdekes módon sosincs ott, amikor fontos kérdésekről kell beszélni. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Dömötör Csaba videójában megosztott egy részletet, amelyen Magyar Péter beszél a megállapodásról és arról, hogy az mennyire nem fontos a magyar kormány számára. Ezzel szemben azonban ő volt az, aki ott sem volt az Európai Parlamentben, amikor a kérdést megvitatták. 

Dömötör Csaba a videóban hangsúlyozta, hogy Magyar Péter állításaival szemben a magyar kormány elutasítja a megállapodást – emelte ki.

Amikor ezen a héten vita van róla az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságában, Magyar Péter nincs jelen. Nincs ott a többi vitán és szavazáson sem. Mások szólnak és mások szavaznak helyette – hangsúlyozta Dömötör. A képviselő egyúttal jelezte, hogy az EP liberális-néppárti többsége nagy valószínűséggel jóváhagyja majd a megállapodást, mint ahogy az agrárkassza lefaragását is. 

A politikus kiemelte, hogy az Európai Bizottság miközben leépíti az agrártámogatásokat, aközben elkezdi megnyitni a piacokat Ukrajna és a Dél-Amerikai országok irányába – emelte ki Dömötör. Ezen országoknak pedig nem kell megfelelniük azoknak a szigorú szabályoknak, amiknek az európai gazdáknak viszont kell. 

Magyar Péter azonban soha sincs itt, amikor pedig nincs itt, mások szólalnak fel helyette és szavaznak helyette – nyomatékosította Dömötör. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP)

