Dömötör Csaba Magyar Péter hűlt helyéről jelentkezett be

A Patrióták Európáért képviselője közösségi oldalán jelentkezett be, hogy megmutassa Magyar Péter hűlt helyét. Dömötör Csaba felhívta rá a figyelmet, hogy habár a Tisza Párt vezetője kritizálta a Mercosur-megállapodást, a vitán már nem volt ott.

Dömötör szerint Magyar Péter érdekes módon sosincs ott, amikor fontos kérdésekről kell beszélni. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Dömötör Csaba videójában megosztott egy részletet, amelyen Magyar Péter beszél a megállapodásról és arról, hogy az mennyire nem fontos a magyar kormány számára. Ezzel szemben azonban ő volt az, aki ott sem volt az Európai Parlamentben, amikor a kérdést megvitatták.

Dömötör Csaba a videóban hangsúlyozta, hogy Magyar Péter állításaival szemben a magyar kormány elutasítja a megállapodást – emelte ki.

Amikor ezen a héten vita van róla az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságában, Magyar Péter nincs jelen. Nincs ott a többi vitán és szavazáson sem. Mások szólnak és mások szavaznak helyette – hangsúlyozta Dömötör. A képviselő egyúttal jelezte, hogy az EP liberális-néppárti többsége nagy valószínűséggel jóváhagyja majd a megállapodást, mint ahogy az agrárkassza lefaragását is.