Dömötör Csaba: Mindenki felelős, aki ezt a brüsszeli háborús őrületet támogatja

– Az Economist pár hete bankjegyekkel és katonai sisakkal hirdette a címlapján: Európa nagy lehetősége. Mármint az, hogy költsünk még többet a háborúra. Ukrajnának elfogyott a pénze, Amerikai kiszáll a finanszírozásból, ezért Európának kellene állnia a számlát. Egyedül – emlékeztetett európai parlamenti felszólalásában Dömötör Csaba. A Fidesz EP-képviselője szerint a brüsszeli háborúpárti többség teljesíti ezt az elvárást.

Dömötör Csaba. Forrás: Facebook

– Elment eddig a háborúra 190 milliárd euró, de azért még beleraknak egy ennél is nagyobb összeget a hétéves költségvetésbe. Addig meg hitelt akarnak felvenni – fejtette ki a politikus, és úgy fogalmazott:

Mindent elmond a háborús mániájukról, hogy nem tudnak mit kezdeni a béketárgyalások esélyével. A mostani vita címéből a terv szó elől még a béke szót is kiszedették.

Dömötör Csaba ugyanakkor hozzátette, ennek a háborúnak egyszer vége lesz, és ha vége lesz, akkor Európa sokkal gyengébb állapotban találja majd magát, mint előtte. Gazdaságában és önbecsülésében.

És ha valaki majd felteszi a kérdést: ki a felelős ezért? Tudjuk majd a választ. Ursula von der Leyen és mindenki, aki ebben a házban ezt az őrületet támogatta. Mi csak egyet kérünk: ne hívják magukat pro-Európa erőknek. Európát épp tönkreteszik ugyanis

– zárta a felszólalását.

Borítókép: Az EP ülése (Fotó: AFP)