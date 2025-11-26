Európai ParlamentDömötör Csabaorosz-ukrán háború

Dömötör Csaba: Mindenki felelős, aki ezt a brüsszeli háborús őrületet támogatja

A háború után Európa sokkal gyengébb lesz, és erről Ursula von der Leyen tehet, továbbá mindazok, akik a brüsszeli háborús őrületet támogatják. Erről Dömötör Csaba beszélt európai parlamenti felszólalásában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 14:34
Az EP ülése Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
– Az Economist pár hete bankjegyekkel és katonai sisakkal hirdette a címlapján: Európa nagy lehetősége. Mármint az, hogy költsünk még többet a háborúra. Ukrajnának elfogyott a pénze, Amerikai kiszáll a finanszírozásból, ezért Európának kellene állnia a számlát. Egyedül – emlékeztetett európai parlamenti felszólalásában Dömötör Csaba. A Fidesz EP-képviselője szerint a brüsszeli háborúpárti többség teljesíti ezt az elvárást. 

A háború után Európa sokkal gyengébb lesz, és erről Ursula von der Leyen tehet, és mindazok, akik a brüsszeli háborús őrületet támogatják – jelentette ki Dömötör Csaba Forrás: Facebook
Dömötör Csaba. Forrás: Facebook

– Elment eddig a háborúra 190 milliárd euró, de azért még beleraknak egy ennél is nagyobb összeget a hétéves költségvetésbe. Addig meg hitelt akarnak felvenni – fejtette ki a politikus, és úgy fogalmazott:

Mindent elmond a háborús mániájukról, hogy nem tudnak mit kezdeni a béketárgyalások esélyével. A mostani vita címéből a terv szó elől még a béke szót is kiszedették.

Dömötör Csaba ugyanakkor hozzátette, ennek a háborúnak egyszer vége lesz, és ha vége lesz, akkor Európa sokkal gyengébb állapotban találja majd magát, mint előtte. Gazdaságában és önbecsülésében.

És ha valaki majd felteszi a kérdést: ki a felelős ezért? Tudjuk majd a választ. Ursula von der Leyen és mindenki, aki ebben a házban ezt az őrületet támogatta. Mi csak egyet kérünk: ne hívják magukat pro-Európa erőknek. Európát épp tönkreteszik ugyanis

– zárta a felszólalását. 

 

Borítókép: Az EP ülése (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

