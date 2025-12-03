Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Mark RutteOroszországUkrajnaEgyesült Államokorosz-ukrán háború

Rutte üzenete: Ukrajnának erőből kell bizonyítania

Az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalások jó úton haladnak, de biztosítani kell, hogy a tárgyalóasztalnál Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 11:03
Mark Rutte NATO-főtitkár Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
A NATO-tagországok külügyminisztereinek találkozójára érkezve Mark Rutte közölte: annak érdekében, hogy Ukrajna a lehető legjobb pozícióban legyen akkor, amikor a béketárgyalások valóban elkezdődnek, az országot a lehető legerősebbé kell tenni katonai szempontból. – Biztosítanunk kell, hogy amíg a tárgyalások zajlanak, Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen a harc folytatásához, az oroszok elleni küzdelemhez és az ellenálláshoz – fogalmazott.

Mark Rutte NATO-főtitkár
Mark Rutte NATO-főtitkár. Fotó: AFP

Rutte az ukrán hadsereg megerősítése érdekében a létfontosságú amerikai felszerelések beszerzését sürgette, amelyek közül az elfogó vadászgépeket és a légvédelmi rendszereket emelte ki, hangsúlyozva, hogy ezek létfontosságúak az ukrán civilek és a polgári infrastruktúra biztonságának megőrzése érdekében.

A NATO-főtitkár a Kremlben kedden kezdődött, az ukrajnai rendezésről szóló amerikai–orosz tárgyalásokkal kapcsolatban örömét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok elnöke – megtörve a jeget – elindította a békefolyamatot. 

Csak az Egyesült Államok volt képes erre Trump elnök vezetésével

 – jelentette ki. Hangsúlyozta: a békefolyamat immár zajlik, és remélhetőleg eredményekhez vezet. 

Ha a folyamat túl sokáig tart vagy mégsem vezet eredményre, akkor biztosítani kell, hogy Oroszország megértse: Ukrajna támogatása folytatódni fog, valamint szavatolni kell, hogy az Egyesült Államok és Európa együttműködésében megvalósuló szankciók a lehető legnagyobb hatást gyakorolják az orosz gazdaságra.

Ez a legjobb módja annak, hogy megváltoztassuk Vlagyimir Putyin orosz elnök számításait

 – fogalmazott a NATO-főtitkár.

 

Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

