Rutte üzenete: Ukrajnának erőből kell bizonyítania

A NATO-tagországok külügyminisztereinek találkozójára érkezve Mark Rutte közölte: annak érdekében, hogy Ukrajna a lehető legjobb pozícióban legyen akkor, amikor a béketárgyalások valóban elkezdődnek, az országot a lehető legerősebbé kell tenni katonai szempontból. – Biztosítanunk kell, hogy amíg a tárgyalások zajlanak, Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen a harc folytatásához, az oroszok elleni küzdelemhez és az ellenálláshoz – fogalmazott.

Mark Rutte NATO-főtitkár. Fotó: AFP

Rutte az ukrán hadsereg megerősítése érdekében a létfontosságú amerikai felszerelések beszerzését sürgette, amelyek közül az elfogó vadászgépeket és a légvédelmi rendszereket emelte ki, hangsúlyozva, hogy ezek létfontosságúak az ukrán civilek és a polgári infrastruktúra biztonságának megőrzése érdekében.

A NATO-főtitkár a Kremlben kedden kezdődött, az ukrajnai rendezésről szóló amerikai–orosz tárgyalásokkal kapcsolatban örömét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok elnöke – megtörve a jeget – elindította a békefolyamatot.