A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Az ukrán tévében támadja Orbán Viktort Magyar Péter barátja

Miután Orbán Viktor az amerikai és az orosz elnökkel is tárgyalt a tűzszünet és a béke érdekében, úgy tűnik, vannak, akik nem nézik jó szemmel a közeledő megállapodást. Magyar Péter ukrán szövetségesei, a kémként azonosított Tseber Roland Ivanovics és a zavaros hátterű Skirják Krisztián egyszerre indítottak támadást a magyar miniszterelnök ellen: előbb a közösségi oldalakon, majd az ukrán állami médiában jelentek meg olyan videók, amelyekben a két férfi a magyar kormányt és személyesen Orbán Viktort bírálja. Tsebert ráadásul már az EU-ból is kitiltották, mégis befolyásos ukrán csatornákon szólalhat meg.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 8:58
Miközben a magyar miniszterelnök néhány héten belül az Egyesült Államok és Oroszország elnökével is tárgyalt a tűzszünetről és a békéről, akadnak olyan szereplők, akik kifejezetten nem örülnek a közelgő megállapodásnak – derül ki az Ellenpont cikkéből. A portál arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter ukrán kapcsolatai – Tseber Roland Ivanovics és Skirják Krisztián – szinte egy időben, összehangoltan támadták Orbán Viktor békepárti álláspontját.

Fotó: MW-archívum

Tseber Roland Ivanovicsot a magyar hatóságok illegális ügynökként azonosították, az Európai Unió területéről pedig már korábban ki is tiltották. Mindez azonban nem akadályozza meg abban, hogy politikai tartalmú videók sorát készítse a közösségi médiában, amelyekben a magyar kormányt és személyesen Orbán Viktort támadja. Legutóbb a TikTokon közzétett üzenetében éppen a miniszterelnök békemisszióját bírálta.

Ebben így fogalmazott:

Orbán Viktor úr! Ön megengedi magának, hogy kijelentse: Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondja, ha Európa nem támogat bennünket, mi elpusztulunk. De az igazság más: éppen Európa egységének köszönhetően Ukrajna harcol, és ki is fog tartani. És ez az egység nem engedi, hogy minket megtörjenek.

Tseber videóiban rendre az ukrán politikai kommunikáció visszatérő elemei jelennek meg: Ukrajna állítja, hogy Európát védi, és minden kompromisszumos béketerv az agresszor érdekeinek kedvez.

Nem véletlen, hogy az Ellenpont szerint az ukrán központi média is felkapta Tsebert. A férfi többször szerepelt a Zelenszkijhez köthető televíziós csatornákon, ahol Magyar Pétert méltatja, miközben Magyarország kormányát támadja. Legutóbb a Zelenszkij-közeli Novyny.Live műsorában jelent meg, ahol ismét úgy tett, mintha a magyar kisebbség képviseletében szólalna meg – pedig erre semmilyen felhatalmazást nem kapott.

A műsorban a béketervet is bírálta, kijelentve, hogy annak az igazságosságról kell szólnia, nem az agresszorral kötött kompromisszumokról.

 Mint mondta: – A béketervet az USA dolgozta ki Oroszország képviselőinek részvételével – és Ukrajna részvétele nélkül. Majd hozzátette: – Világosan ki kell mondanunk: a sorsunkról szóló tárgyalások nem folyhatnak az ukrán nép nélkül.

Ezután felsorolta, mely elveket tart megváltoztathatatlannak: Ukrajna területi integritása sérthetetlen, tilos nyereségessé tenni az agressziót, és nem születhet olyan döntés, amely jelzést adna a totalitárius rezsimeknek a határok erővel történő átírására.

Az Ellenpont arra is emlékeztet, hogy ezek a szlogenek hosszú évek óta nem hoztak közelebb a békéhez.

A portál felidézi: 

a bucsai Skirják Krisztián korábban Magyar Péter másik ukrajnai vendéglátója volt. Kapcsolatai legalább olyan zavarosak, mint Tseberé, és videói egyre radikálisabb hangnemet ütnek meg. Legutóbb egy bizarr jelmezben, tört magyarsággal adott elő egy dalt, amelyben Orbán Viktor kijelentéseit gúnyolja.

Skirják így fogalmaz: – Már annyira belezavarodtam a magyar miniszterelnök nyilatkozataiba, hogy kénytelen voltam dalt írni erről. Mert a zene, akárhogy is, a nehéz időkben tartja a lelket, stabilizálja az érzelmeket és segít nem elveszíteni a józan eszünket.

Majd sérelmezi, hogy Orbán Viktor szerint Ukrajnának nincs esélye, és összetett hasonlatokkal él: – Furcsa hallani, hogy az a személy, aki nemrég még hitt a csodákban, ma már azt állítja, hogy Ukrajnának nincs esélye, és alkoholistához hasonlítja, az EU-t pedig ahhoz a pálinkaszállítóhoz, aki ellátja ezt az alkoholistát.

A videó – ahogy az Ellenpont fogalmaz – inkább nevetséges, mint komolyan vehető, ugyanakkor arra is rámutat: két, ukrajnai kapcsolatokkal rendelkező szereplő összehangolt támadása nem sok jót sejtet, különösen akkor, amikor a magyar miniszterelnök a nemzetközi diplomácia élvonalában dolgozik a háború lezárásáért.

A portál szerint mindez messze nem tűnik véletlennek, hanem egy olyan kommunikációs művelet részének, amely épp akkor próbálja gyengíteni a magyar békepárti álláspontot, amikor annak a legnagyobb a nemzetközi jelentősége.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

