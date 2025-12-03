Az ukrán tévében támadja Orbán Viktort Magyar Péter barátja

Miközben a magyar miniszterelnök néhány héten belül az Egyesült Államok és Oroszország elnökével is tárgyalt a tűzszünetről és a békéről, akadnak olyan szereplők, akik kifejezetten nem örülnek a közelgő megállapodásnak – derül ki az Ellenpont cikkéből. A portál arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyar Péter ukrán kapcsolatai – Tseber Roland Ivanovics és Skirják Krisztián – szinte egy időben, összehangoltan támadták Orbán Viktor békepárti álláspontját.

Magyar Péter és Tseber Roland. Fotó: MW-archívum

Tseber Roland Ivanovicsot a magyar hatóságok illegális ügynökként azonosították, az Európai Unió területéről pedig már korábban ki is tiltották. Mindez azonban nem akadályozza meg abban, hogy politikai tartalmú videók sorát készítse a közösségi médiában, amelyekben a magyar kormányt és személyesen Orbán Viktort támadja. Legutóbb a TikTokon közzétett üzenetében éppen a miniszterelnök békemisszióját bírálta.

Ebben így fogalmazott:

Orbán Viktor úr! Ön megengedi magának, hogy kijelentse: Ukrajna nem szuverén állam. Azt mondja, ha Európa nem támogat bennünket, mi elpusztulunk. De az igazság más: éppen Európa egységének köszönhetően Ukrajna harcol, és ki is fog tartani. És ez az egység nem engedi, hogy minket megtörjenek.

Tseber videóiban rendre az ukrán politikai kommunikáció visszatérő elemei jelennek meg: Ukrajna állítja, hogy Európát védi, és minden kompromisszumos béketerv az agresszor érdekeinek kedvez.

Nem véletlen, hogy az Ellenpont szerint az ukrán központi média is felkapta Tsebert. A férfi többször szerepelt a Zelenszkijhez köthető televíziós csatornákon, ahol Magyar Pétert méltatja, miközben Magyarország kormányát támadja. Legutóbb a Zelenszkij-közeli Novyny.Live műsorában jelent meg, ahol ismét úgy tett, mintha a magyar kisebbség képviseletében szólalna meg – pedig erre semmilyen felhatalmazást nem kapott.

A műsorban a béketervet is bírálta, kijelentve, hogy annak az igazságosságról kell szólnia, nem az agresszorral kötött kompromisszumokról.

Mint mondta: – A béketervet az USA dolgozta ki Oroszország képviselőinek részvételével – és Ukrajna részvétele nélkül. Majd hozzátette: – Világosan ki kell mondanunk: a sorsunkról szóló tárgyalások nem folyhatnak az ukrán nép nélkül.