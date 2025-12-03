hongkongemberöléstűzvészgyászhomlokzat

Lángok és gyász: egyre több áldozat Hongkongban

Legalább 159 ember halt meg és több tucatot még mindig keresnek a november 26-i hongkongi tűzvész után, amely egy felújítás alatt álló, felállványozott lakótömbben pusztított Taj Po negyedben, és amely miatt már 21 embert őrizetbe vettek emberölés gyanújával.

A legfrissebb adatok szerint legkevesebb 159 ember vesztette életét Forrás: AFP
A legfrissebb adatok szerint legkevesebb 159 ember vesztette életét a november 26-i hongkongi tűzvészben, amely Taj Po negyed felújítás alatt álló, kívülről felállványozott egyik lakótömbjében pusztított – közölte szerdán a helyi rendőrség. Eddig 140 holttestet azonosítottak, köztük egy egyéves gyereket, illetve még 30 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Legalább 159 ember halt meg a hongkongi tűzvészben
Legalább 159 ember halt meg a hongkongi tűzvészben (Fotó: AFP)

A katasztrófa hatalmas felháborodást keltett, miután a tömb lakói tavaly – miután panaszt tettek a felújítások következtében előállt tűzbiztonsági kockázatokra – a hatóságoktól azt a tájékoztatást kapták: 

Viszonylag alacsony a tűzveszély.

A nyolc magas épületből álló komplexumban, ahol 4600 ember lakott, a tűz gyors terjedéséért azt a gyenge minőségű műanyag hálót okolják a szakemberek, amellyel a felállványozott épületek homlokzatát beborították, valamint azokat a habtáblákat, amelyekkel a lakásablakokat beborították a zaj és a por ellen. A rendőrség már 21 gyanúsítottat vett őrizetbe emberölés vádjával a tűz okának kivizsgálása során. 

Emellett a város korrupcióellenes hatósága lehetséges vesztegetést is vizsgál.

A hatóságok szerint folyamatosan találnak újabb holttesteket, egyebek között a tetőkön és a lépcsőházakban. Néhányan a felismerhetetlenségig megégtek. A kínai kormány adatai szerint több mint 2600 lakót kellett elhelyezni ideiglenes szálláson. A komplexum egyetlen épségben maradt épületének lakói másfél órára visszatérhettek lakásukba, hogy kihozzák legszükségesebb holmijaikat.

Hongkong gyászol: háromnapos csenddel emlékeztek az áldozatokra

Múlt hét szombaton megkezdődött a háromnapos gyász Hongkongban a tűzvész áldozataira emlékezve. November 29. és december 1. között a kormányzati épületeken félárbocra eresztették a zászlókat.

Hongkong gyászol: háromnapos csenddel emlékeztek az áldozatokra (Fotó: AFP)

A sűrűn beépített komplexumban a lángok megállíthatatlanul terjedtek, aminek következtében a katasztrófavédelemnek rövid időn belül előbb négyes, majd a legmagasabb, ötös fokozatú riasztást kellett elrendelnie. A mentés során a hatóságok saját soraikból is veszteséget szenvedtek: a 37 éves Ho Wai-ho tűzoltó szolgálatteljesítés közben hunyt el

Kollégái mintegy fél órával azután találtak rá eszméletlen állapotban az egyik épületben, hogy megszakadt vele a rádiókapcsolat, 

és bár azonnal kórházba szállították, életét már nem tudták megmenteni.

Borítókép: Az emberek Hongkongban a lakótelep romjait nézik a 2025. november 26-án történt nagy tűzvész után (Fotó: AFP)

