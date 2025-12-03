A legfrissebb adatok szerint legkevesebb 159 ember vesztette életét a november 26-i hongkongi tűzvészben, amely Taj Po negyed felújítás alatt álló, kívülről felállványozott egyik lakótömbjében pusztított – közölte szerdán a helyi rendőrség. Eddig 140 holttestet azonosítottak, köztük egy egyéves gyereket, illetve még 30 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
Lángok és gyász: egyre több áldozat Hongkongban
Legalább 159 ember halt meg és több tucatot még mindig keresnek a november 26-i hongkongi tűzvész után, amely egy felújítás alatt álló, felállványozott lakótömbben pusztított Taj Po negyedben, és amely miatt már 21 embert őrizetbe vettek emberölés gyanújával.
A katasztrófa hatalmas felháborodást keltett, miután a tömb lakói tavaly – miután panaszt tettek a felújítások következtében előállt tűzbiztonsági kockázatokra – a hatóságoktól azt a tájékoztatást kapták:
Viszonylag alacsony a tűzveszély.
A nyolc magas épületből álló komplexumban, ahol 4600 ember lakott, a tűz gyors terjedéséért azt a gyenge minőségű műanyag hálót okolják a szakemberek, amellyel a felállványozott épületek homlokzatát beborították, valamint azokat a habtáblákat, amelyekkel a lakásablakokat beborították a zaj és a por ellen. A rendőrség már 21 gyanúsítottat vett őrizetbe emberölés vádjával a tűz okának kivizsgálása során.
Emellett a város korrupcióellenes hatósága lehetséges vesztegetést is vizsgál.
A hatóságok szerint folyamatosan találnak újabb holttesteket, egyebek között a tetőkön és a lépcsőházakban. Néhányan a felismerhetetlenségig megégtek. A kínai kormány adatai szerint több mint 2600 lakót kellett elhelyezni ideiglenes szálláson. A komplexum egyetlen épségben maradt épületének lakói másfél órára visszatérhettek lakásukba, hogy kihozzák legszükségesebb holmijaikat.
Hongkong gyászol: háromnapos csenddel emlékeztek az áldozatokra
Múlt hét szombaton megkezdődött a háromnapos gyász Hongkongban a tűzvész áldozataira emlékezve. November 29. és december 1. között a kormányzati épületeken félárbocra eresztették a zászlókat.
A sűrűn beépített komplexumban a lángok megállíthatatlanul terjedtek, aminek következtében a katasztrófavédelemnek rövid időn belül előbb négyes, majd a legmagasabb, ötös fokozatú riasztást kellett elrendelnie. A mentés során a hatóságok saját soraikból is veszteséget szenvedtek: a 37 éves Ho Wai-ho tűzoltó szolgálatteljesítés közben hunyt el.
Kollégái mintegy fél órával azután találtak rá eszméletlen állapotban az egyik épületben, hogy megszakadt vele a rádiókapcsolat,
és bár azonnal kórházba szállították, életét már nem tudták megmenteni.
Borítókép: Az emberek Hongkongban a lakótelep romjait nézik a 2025. november 26-án történt nagy tűzvész után (Fotó: AFP)
