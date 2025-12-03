Lángok és gyász: egyre több áldozat Hongkongban

Emellett a város korrupcióellenes hatósága lehetséges vesztegetést is vizsgál.

A hatóságok szerint folyamatosan találnak újabb holttesteket, egyebek között a tetőkön és a lépcsőházakban. Néhányan a felismerhetetlenségig megégtek. A kínai kormány adatai szerint több mint 2600 lakót kellett elhelyezni ideiglenes szálláson. A komplexum egyetlen épségben maradt épületének lakói másfél órára visszatérhettek lakásukba, hogy kihozzák legszükségesebb holmijaikat.

Hongkong gyászol: háromnapos csenddel emlékeztek az áldozatokra

Múlt hét szombaton megkezdődött a háromnapos gyász Hongkongban a tűzvész áldozataira emlékezve. November 29. és december 1. között a kormányzati épületeken félárbocra eresztették a zászlókat.

Hongkong gyászol: háromnapos csenddel emlékeztek az áldozatokra (Fotó: AFP)

A sűrűn beépített komplexumban a lángok megállíthatatlanul terjedtek, aminek következtében a katasztrófavédelemnek rövid időn belül előbb négyes, majd a legmagasabb, ötös fokozatú riasztást kellett elrendelnie. A mentés során a hatóságok saját soraikból is veszteséget szenvedtek: a 37 éves Ho Wai-ho tűzoltó szolgálatteljesítés közben hunyt el.

Kollégái mintegy fél órával azután találtak rá eszméletlen állapotban az egyik épületben, hogy megszakadt vele a rádiókapcsolat,

és bár azonnal kórházba szállították, életét már nem tudták megmenteni.