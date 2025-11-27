Hongkongi tűz: keresik a katasztrófa felelőseit + videó

HongkongKínatűztragédia

A hatóságok közlése szerint legalább 55 ember meghalt, további 270 ember holléte pedig továbbra is kérdéses. Hongkongban legutóbb 17 évvel ezelőtt volt hasonló tűzeset, azonban a mostani tragédia sokak szerint példa nélküli. Három cégvezetőt már le is tartóztattak.

2025. 11. 27. 10:37
Fotó: ZHU WEI Forrás: XINHUA
Továbbra sem tisztázott, hogy miért gyulladt ki az a toronyház Hongkong Taj Po negyedének egyik lakóparkjában, amelyről aztán a tűz megállíthatatlanul terjed tovább. A hongkongi tragédiának jelen állás szerint legalább 55 halálos áldozata van, 270 ember hollétéről pedig továbbra sincs információja a hatóságoknak. 

A hongkongi tűz kapcsán a város lakói egyre dühösebbek
A hongkongi tűz kapcsán a város lakói egyre dühösebbek 
Fotó: DALE DE LA REY / AFP

Mint arról lapunk is beszámolt, a város Taj Po körzetében található Wang Fuk Court lakóparkban tegnap kigyulladt egy toronyház, amiről a tűz aztán gyorsan átterjedt a komplexum többi épületére is. A helyszínre érkező katasztrófavédelem előbb négyes, aztán ötös, azaz a legmagasabb fokú riasztást rendelt el. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, azonban annyi biztos, hogy az épületek éppen rekonstrukció alatt álltak. 

A reggeli friss tájékoztatás szerint a tűz áldozatainak száma 55-re emelkedett, akik közül négyen már a kórházban veszítették életüket. 270 ember hollétéről továbbra sincs információja a hatóságoknak. 

A komplexum nagyjából négyezer embernek ad otthont, akiket az éjszaka folyamán kitelepítettek és átmenetileg egy iskolában szállásoltak el. Habár a reggeli órákban már közel sem égtek olyan intenzíven a házak, a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak. 

 

Hongkong dühös 

Habár kezdetben a lakosság első reakciója természetesen a sokk volt, azonban ez hamar átfordult dühbe. A városban hasonló tűzre legutóbb 17 évvel ezelőtt került sor, ám sokak szerint a mostani eset sokkal súlyosabb. A jelenlegi információ kevés ahhoz, hogy meg lehessen állapítani a tűz pontos okát, azonban a feltételezések szerint a felújítás során használt porvédő műanyag takarók kaphattak lángra. 

Az esettel összefüggésben három cégvezetőt már őrizetbe is vettek, akiket gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolnak. 

 

Az eset súlyosságát jól mutatja, hogy a város vezetése felfüggesztette a december 7-i törvényhozó tanácsi választások előtti kampányt, hogy a segélyakciókra összpontosítson. A tűzoltóság közleménye szerint nem adták fel a harcot, továbbra is kutatnak túlélők után a házakban, azonban a siker esélyének a latolgatásába nem akart a hatóság belemenni.

Borítókép: A kigyulladt házak (Fotó: AFP)

