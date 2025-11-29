Hongkong gyászol: háromnapos csenddel emlékeznek a tűzvész áldozataira + videó

Megkezdődött a szombattól meghirdetett háromnapos gyász Hongkongban a szerdai tűzvész 128 áldozatára emlékezve. November 29. és december 1. között a kormányzati épületeken félárbocra eresztik a zászlókat.

Megkezdődött a szombattól meghirdetett háromnapos gyász Hongkongban (Fotó: AFP)

Az esemény azzal vette kezdetét, hogy háromperces néma csenddel emlékezett meg az áldozatokra John Lee kormányzó és számos magas rangú tisztviselő.

A háromnapos gyászidőszak alatt a tisztviselők nem vesznek részt nyilvános rendezvényeken. Az összes kormány által szervezett vagy támogatott szórakoztató rendezvényt lemondták vagy elhalasztották.

A hatóságok közlése szerint Hongkong 18 pontján helyeztek el részvétnyilvánító könyveket, hogy a lakosság leróhassa kegyeletét.

Lángtengerbe borultak a hongkongi toronyházak

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, Hongkongban szerdán gyulladt ki egy felújítás alatt álló, kívülről felállványozott, 4600 embernek otthont adó lakótömb. Jelenleg 128 áldozatról tudni, de számuk akár jelentősen emelkedhet, mivel

mintegy kétszáz embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.

A sűrűn beépített komplexumban a lángok megállíthatatlanul terjedtek, aminek következtében a katasztrófavédelemnek rövid időn belül előbb négyes, majd a legmagasabb, ötös fokozatú riasztást kellett elrendelnie.