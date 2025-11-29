Rendkívüli

A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

hongkongfélárbóctűzvésztűzesetgyászkatasztrófavédelem

Hongkong gyászol: háromnapos csenddel emlékeznek a tűzvész áldozataira + videó

Hongkongban szombattól háromnapos gyász kezdődött a szerdai tűzvész 128 áldozatára emlékezve. A kormányzati épületeken félárbocra eresztették a zászlókat, a tisztviselők pedig nem vesznek részt nyilvános rendezvényeken, miközben a lakosság részvétét 18 ponton elhelyezett részvétnyilvánító könyvekben róhatja le.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 12:59
Hongkong gyászol: háromnapos csenddel emlékeznek a tűzvész áldozataira + videó Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megkezdődött a szombattól meghirdetett háromnapos gyász Hongkongban a szerdai tűzvész 128 áldozatára emlékezve. November 29. és december 1. között a kormányzati épületeken félárbocra eresztik a zászlókat.

Megkezdődött a szombattól meghirdetett háromnapos gyász Hongkongban
Megkezdődött a szombattól meghirdetett háromnapos gyász Hongkongban (Fotó: AFP)

Az esemény azzal vette kezdetét, hogy háromperces néma csenddel emlékezett meg az áldozatokra John Lee kormányzó és számos magas rangú tisztviselő.

A háromnapos gyászidőszak alatt a tisztviselők nem vesznek részt nyilvános rendezvényeken. Az összes kormány által szervezett vagy támogatott szórakoztató rendezvényt lemondták vagy elhalasztották.

A hatóságok közlése szerint Hongkong 18 pontján helyeztek el részvétnyilvánító könyveket, hogy a lakosság leróhassa kegyeletét.

Lángtengerbe borultak a hongkongi toronyházak

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, Hongkongban szerdán gyulladt ki egy felújítás alatt álló, kívülről felállványozott, 4600 embernek otthont adó lakótömb. Jelenleg 128 áldozatról tudni, de számuk akár jelentősen emelkedhet, mivel 

mintegy kétszáz embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.

A sűrűn beépített komplexumban a lángok megállíthatatlanul terjedtek, aminek következtében a katasztrófavédelemnek rövid időn belül előbb négyes, majd a legmagasabb, ötös fokozatú riasztást kellett elrendelnie. 

ANKARA, TURKIYE - NOVEMBER 28: An infographic titled "Hong Kong's deadliest fire in decades" created in Ankara, Turkiye on November 28, 2025. Mehmet Yaren Bozgun / Anadolu (Photo by Mehmet Yaren Bozgun / Anadolu via AFP)
A sűrűn beépített, mintegy négyezer embernek otthont adó komplexumban a lángok megállíthatatlanul terjedtek (Fotó: AFP)

A mentés során a hatóságok saját soraikból is veszteséget szenvedtek: a 37 éves Ho Wai-ho tűzoltó szolgálatteljesítés közben hunyt el. Kollégái mintegy fél órával azután találtak rá eszméletlen állapotban az egyik épületben, hogy megszakadt vele a rádiókapcsolat, és bár azonnal kórházba szállították, életét már nem tudták megmenteni.

A hatóságok szerint ez Hongkong legtragikusabb tűzesete 1948 óta, amikor egy raktártűzben 176 ember vesztette életét.

Borítókép: Az emberek Hongkongban a lakótelep romjait nézik a 2025. november 28-án történt nagy tűzvész után (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu