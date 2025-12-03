Az év legnépszerűbb gondolatai, legtöbbet idézett mondatai és legváratlanabb fordulatai egy helyen

Orbán Viktor miniszterelnök az Instagramon tette közzé legnépszerűbb interjúinak listáját. A kormányfő az idén számtalan interjút adott, érdekes számba venni, hogy melyek voltak ezek közül a legnézettebbek.

Fotó: Öt.hu

Megérkezett az idei Orbán Viktor Wrapped! – írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.

„Az év legnépszerűbb gondolatai, legtöbbet idézett mondatai és legváratlanabb fordulatai – mind egy helyen.

Jövőre is tartsatok velem, lesz miről beszélni” – üzente a kormányfő.

Az Orbán Viktor által közzétett lista:

1. Mérleg Rónai Egonnal – ennek a műsornak 1 132 123 nézője volt;

2. Orbán, Bayer, Ambrózy – ezt az adást 668 328-an látták;

3. Hotel Lentulai – ennek a beszélgetésnek 636 903 nézője volt;

4.Patrióta – Orbán vs Nógrádi – az adás 597 204 nézőt regisztrált;

5. Öt – Hont vs Orbán – a nagy port felvert műsornak 535 183 megtekintése volt.