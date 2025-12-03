Orbán ViktorTop5miniszterelnök

Az év legnépszerűbb gondolatai, legtöbbet idézett mondatai és legváratlanabb fordulatai egy helyen

Ezek voltak Orbán Viktor legnépszerűbb videói az idén.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 22:38
Orbán Viktor Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor miniszterelnök az Instagramon tette közzé legnépszerűbb interjúinak listáját. A kormányfő az idén számtalan interjút adott, érdekes számba venni, hogy melyek voltak ezek közül a legnézettebbek.

Fotó: Öt.hu

Megérkezett az idei Orbán Viktor Wrapped! – írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.

„Az év legnépszerűbb gondolatai, legtöbbet idézett mondatai és legváratlanabb fordulatai – mind egy helyen.

Jövőre is tartsatok velem, lesz miről beszélni” – üzente a kormányfő. 

Az Orbán Viktor által közzétett lista:

1. Mérleg Rónai Egonnal – ennek a műsornak 1 132 123 nézője volt; 

2. Orbán, Bayer, Ambrózy – ezt az adást 668 328-an látták;

3. Hotel Lentulai – ennek a beszélgetésnek 636 903 nézője volt;

4.Patrióta – Orbán vs Nógrádi – az adás 597 204 nézőt regisztrált;

5. Öt – Hont vs Orbán  – a nagy port felvert műsornak 535 183 megtekintése volt.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Ladóczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu