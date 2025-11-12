Orbán ViktorYouTubeatvinterjúMagyar Péter

Orbán Viktor tarolt az interneten, Magyar Péter ki fog készülni

Óriási érdeklődés kísérte Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi, ATV-ben adott interjúját a YouTube-on, amelynek nézettsége messze felülmúlta Magyar Péter ATV-s nézettségi eredményeit. A miniszterelnök interjúját az internetes videócsatornán szerda estig már több mint 648 ezren tekintették meg, ami több mint duplája annak a nézettségnek, amit a Tisza Párt elnöke produkált a szintén ATV-s beszélgetésével.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 21:51
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök ATV-nek adott keddi interjúja kapcsán ismét beigazolódott, hogy a magyar közéletben az ő szavának van a legnagyobb súlya, és az általa képviselt irány iránt mutatkozik a legmélyebb érdeklődés. Míg az ellenzéki oldal hosszas hozsannázással tálalta Magyar Péter három héttel ezelőtti ATV-s interjúját, az még az online megosztó platformokon sem tudott áttörő nézettséget hozni. 

Ezzel szemben a kormányfő beszélgetése elsöprő sikert aratott:

  • Orbán Viktor interjúját szerda estig 648 ezer alkalommal tekintették meg az internetes videócsatornán.
  • Magyar Péter jóval korábbi interjúja ezzel szemben mindössze 268 ezer nézőt ért el.
     

Ez a különbség azt jelenti, hogy:

a miniszterelnök interjúja több mint kétszer annyi érdeklődőt vonzott, mint a Tisza Párt elnökének szereplése. 

Fontos hozzátenni, a miniszterelnök nyíltan, egyenesen válaszolt a Mérleg című műsorban Rónai Egon minden kérdésére, míg a Tisza elnöke rendre botrányosan viselkedik a kamerák előtt.

Orbán Viktor tehát a megosztó platformokon is győzedelmeskedett a baloldal Brüsszelből felépített reménysége felett. Mint Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője nemrég megállapította

Míg a miniszterelnök egy megfontolt és a nemzeti érdekeket követő higgadt államférfi, aki minden külpolitikai és belpolitikai kérdésre választ tud adni, addig Magyar Péter csak egy brüsszeli érdekeket képviselő, ideggyenge ember, aki túl nagy kockázat az országnak, hiszen senkit és semmit nem tisztel, még a saját családját is elárulta

– fogalmazott hangsúlyozva, hogy Orbán Viktor nemcsak a nézettségben verte rommá Magyar Pétert, hanem politikai szempontból is.

Orbán Viktor
Orbán Viktor az ATV-ben. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Varga Judit 1,3 millió felett

Bár az Orbán Viktorral készített anyag is hamarosan elérheti a milliós nézőszámot, Varga Judit Hajdú Péternek adott interjúja már egy ideje átlépte a bűvös egymilliót. A volt igazságügyi miniszter exférjével kapcsolatos személyes drámáját bemutató beszélgetés jelenleg 1,34 millió megtekintésnél van, ami azt jelenti, hogy az ő interjújára több mint ötször annyian voltak kíváncsiak a YouTube-on, mint Magyar Péter legutóbbi ATV-s szereplésére. 

Ezzel a Varga Judit-interjú minden idők egyik legnézettebb magyar közéleti beszélgetésévé vált.


