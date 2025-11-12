Orbán ViktorSzentkirályi AlexandraATVMagyar Péter

Szembetűnő különbség: Orbán Viktor higgadt és nagyvonalú, Magyar Péter pedig sértegeti a műsorvezetőket + videó

Amíg Magyar Péter sértegeti a műsorvezetőket és kitér a válaszok elől, addig a miniszterelnök higgadtan és nagyvonalúan reagál minden felvetésre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 13:43
Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„Magyar Péter gyakorlatilag minden tévés interjújában megsérti az éppen aktuális műsorvezetőt, legyen szó Rónai Egonról vagy Szöllősi Györgyiről” – mondta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videóban.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Youtube/ATV)

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője Magyar Péter közszerepléseiről így vélekedett:

Ahogy tud, állandóan közbevág, idegbeteg módon viselkedik, nem hagyja, hogy a riporterek elvégezzék a munkájukat, és nem hajlandó válaszolni a kellemetlen kérdésekre.

Ezzel szemben Orbán Viktor az ATV-nek adott interjúban sok fontos, nem alákérdezős felvetést kapott, és azokra 

értelmesen, higgadtan, nagyvonalúan és elegánsan válaszolt.

Szentkirályi szerint a beszélgetés tartalmi részében is fontos üzenetek hangzottak el, többek között az, hogy a miniszterelnök Donald Trumppal kötött megállapodása hosszú távon biztosítja Magyarország energiabiztonságát.

A világpolitika nem úgy működik, hogy Magyar Péter behelyettesítheti Orbán Viktort. A megállapodások két vezető között köttettek, és addig érvényesek, amíg Orbán Viktor vezeti Magyarországot

– fogalmazott a videóban.

Borítókép: Orbán Viktor és Rónai Egon (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

