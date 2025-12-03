Václav KlausEurópai UnióMCC

Václav Klaus: Brüsszel megtestesítőjévé vált mindannak, amivel egy európai demokratának szembe kell szállnia

Brüsszel az 1990-es évek óta megtestesítőjévé vált mindannak, amivel egy európai demokratának szembe kell szállnia. Ezt Václav Klaus volt cseh államfő és miniszterelnök jelentette ki szerdán Brüsszelben. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli központja által Harc Európa lelkéért elnevezésű konzervatív konferenciáján tartott előadásában hangsúlyozta: az Európai Unió intézményrendszere olyan irányba fejlődött, amely aláássa a nemzetállamokat és a piacgazdaság alapelveit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 23:59
Václav Klaus Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
Václav Klaus kiemelte: ellenzi a szupranacionális intézmények túlzott térnyerését, valamint azokat a brüsszeli szabályozásokat, amelyek szerinte a kommunizmusban tapasztalt központi tervezést idézik. Úgy vélte, a politikai korrektség és a brüsszeli elit beavatkozása olyan rendszerhez vezetett, amelyből hiányoznak a demokrácia működéséhez elengedhetetlen fékek és ellensúlyok. A volt államfő szerint sokan ma már felismerik, hogy a jelenlegi európai berendezkedés nemcsak a kommunizmushoz, hanem más kollektivista ideológiákhoz is hasonlítható. Előadásában továbbá két témakört emelt ki: az „Európa lelke” fogalmát és az EU gazdaságpolitikai irányát.

A konferencia címére – Harc Európa lelkéért – reagálva azt mondta: 

Európának nincs közös lelke vagy közös eszméje, ilyen soha nem is volt, és nincs is rá szükség. 

Úgy érvelt: a kontinens sokszínű, történelme nem egységes, és a közös eszme keresése csak a történelem és a valóság meghamisításához vezethet.

Kiemelte: a szabadság fontos európai érték, de nem tekinthető Európa lelkének, és nem indokolja egy pánkontinentális, egységes politikai tér megteremtését. 

Európa nem homogén, Európának nincs közös történelme

– fogalmazott.

Klaus határozottan bírálta az Európa és az Európai Unió közötti gyakori fogalmi összemosást. Az Európai Unió nem Európa – hangsúlyozta. Szerinte az EU nem filozófiai vagy civilizációs tér, hanem országok együttműködése közös érdekek mentén, amelyet pragmatikusan kell szemlélni. Hozzátette: a közgazdaságtan szerint kontinentális szinten csak kevés valódi közjó létezik, mégis úgy látja, Brüsszel mindent közjónak minősít.

A migrációval kapcsolatban kifejtette: Európa saját maga teremtett keresletet a bevándorlás iránt, és ezzel ösztönözte a folyamatot. Bírálta azt az európai szemléletet, amely a migrációt természetesnek és jogosnak tekinti. Úgy véli, ez a hozzáállás a nemzetállami keretek tagadásához vezetett, amelynek következményei Európa-szerte láthatók.

Václav Klaus a EU gazdaságpolitikáját és a szabályozási környezetet is helytelenítette: mint mondta, Mario Draghi korábbi olasz miniszterelnök, a 2024-es gazdasági és versenyképességi uniós jelentés szerzője olyan, mintha Ursula von der Leyen Európai Uniójának Gorbacsovja lenne, aki meg akarja őrizni a jelenlegi rendszert, csupán technokratikus hatékonyságnöveléssel. Klaus felidézte: Közép- és Kelet-Európában a kommunizmus bukása után elutasították a „harmadikutas” reformokat, és a kapitalizmus mellett döntöttek. Szerinte ma egész Európában hasonló, rendszerszintű fordulatra lenne szükség.

Úgy véli, a piacok mára elvesztették szabadságukat, mivel az elmúlt évtizedekben túlzottan adóztatták, szabályozták és elnyomták őket. Ma az EU országainak gazdaságai alárendelt helyzetben vannak: a gazdaságot ismét a politika diktálja – mutatott rá. 

A digitalizáció szerinte nem a túlszabályozás ellentéte, hanem annak hatékonyabbá tételét szolgálja. Az uniós zöldmegállapodást a zöldpolitika leglátványosabb megtestesülésének nevezte, amelynek a csapdájába – a sok kritika ellenére is – egyre mélyebben esik az EU.

Az uniós országok egyre inkább elfogadják ezt a felelőtlen téveszmét. Ahhoz, hogy kiszabaduljunk belőle, szólásszabadságra van szükség, ez az egyetlen út az alapvető változáshoz, nem csupán egy újabb peresztrojkához

– hívta fel a figyelmet.

Klaus előadását azzal zárta: a jelenlegi uniós folyamatokkal szembeni kritika nem Európa kritikája, hanem egy olyan rendszeré, amelyet szerinte meg kell reformálni, hogy a nemzetállamok, a szabadság és a piacgazdaság ismét elsődleges szerephez juthassanak.

Borítókép: Václav Klaus (Fotó: AFP)

