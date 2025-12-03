Egy kaliforniai orvos az első, akit börtönbüntetésre ítéltek a Jóbarátok sztárjának halála miatt

Dr. Salvador Plasencia volt az öt vádlott egyike egy többéves szövetségi nyomozásban, amely azt vizsgálta, hogyan jutott Matthew Perry a ketaminhoz egy hollywoodi illegális kábítószer-hálózaton keresztül.

Matthew Perry és a Jóbarátok

Az 54 éves Perryt 2023-ban holtan találták Los Angeles-i jakuzzijában, miután évekig küzdött depresszióval és függőséggel. A színész családja azt kérte a bírótól, hogy Plasenciát hosszú börtönbüntetésre ítélje, őt tartották a „leginkább felelősnek” szerettük haláláért, és részletesen leírták, hogy miért nem tudják elfogadni, hogy Matthew Perry kábítószerrel látta el.

Plasencia nyáron a ketamin-terjesztési vádpontban bűnösnek vallotta magát. A vádakért legfeljebb 40 év börtönbüntetés szabható ki, bár az ügyészek hároméves büntetést kértek.

A ügyben vádolt másik négy személy – köztük egy másik orvos, az asszisztense és a két személy, akik a halálált okozó ketaminadagot adták a sztárnak – szintén bűnösnek vallották magukat, és az elkövetkező hónapokban ítéletet fognak hozni az ügyükben – írja a BBC.

A Jóbarátok című sitcomban Chandler Binget alakító sztár évek óta nyíltan beszélt depressziójáról és drogfüggőségéről.

A bíróhoz írt levelében Plasencia bocsánatot kért, és kijelentette, hogy teljes felelősséget vállal tetteiért és Perry halálában játszott szerepéért.

Nem állt szándékomban senkinek ártani, de azokban a napokban hozott döntéseim megsértették orvosi kötelességemet

– írta Plasencia.

Átléptem azokat a határokat, amelyeket egyetlen orvosnak sem szabad átlépnie. Senki sem kényszerített erre, saját rossz ítélőképességem miatt tettem, és ez helytelen volt.

Kifejtette, hogy klinikája nehézségekkel küzdött, és bár Perry „függőségi tüneteit” észrevette, a „nagy összegű pénz” vonzó ajánlatnak bizonyult.

Plasencia azt is elmondta, hogy letartóztatásakor önként lemondott orvosi engedélyéről, és feladta klinikáját és azt a szakmát, amely egykor meghatározta őt. Azt mondta, hogy „elfogadja a bíróság által megfelelőnek ítélt büntetést”.

A ketamin hallucinogén hatással rendelkezik, és csak orvos adhatja be. A színész legális, felírt mennyiségben szedte a gyógyszert depressziója kezelésére, de aztán többet akart, mint amennyit kapott.