Matthew PerryMatthew Perry halálaítéletJóbarátok

Egy kaliforniai orvos az első, akit börtönbüntetésre ítéltek a Jóbarátok sztárjának halála miatt

A kaliforniai orvost, aki ketamint adott a Jóbarátok sztárjának, 30 hónapos börtönbüntetésre ítélték. Így ő lett az első személy, aki börtönbüntetést kapott Matthew Perry halála miatt.

Munkatársunktól
Forrás: BBC2025. 12. 03. 22:56
Matthew Perry színész Forrás: MTI/AP/Invision/Brian Ach
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dr. Salvador Plasencia volt az öt vádlott egyike egy többéves szövetségi nyomozásban, amely azt vizsgálta, hogyan jutott Matthew Perry a ketaminhoz egy hollywoodi illegális kábítószer-hálózaton keresztül.

Matthew Perry
Matthew Perry és a Jóbarátok

Az 54 éves Perryt 2023-ban holtan találták Los Angeles-i jakuzzijában, miután évekig küzdött depresszióval és függőséggel. A színész családja azt kérte a bírótól, hogy Plasenciát hosszú börtönbüntetésre ítélje, őt tartották a „leginkább felelősnek” szerettük haláláért, és részletesen leírták, hogy miért nem tudják elfogadni, hogy Matthew Perry kábítószerrel látta el.

Plasencia nyáron a ketamin-terjesztési vádpontban bűnösnek vallotta magát. A vádakért legfeljebb 40 év börtönbüntetés szabható ki, bár az ügyészek hároméves büntetést kértek.

A ügyben vádolt másik négy személy – köztük egy másik orvos, az asszisztense és a két személy, akik a halálált okozó ketaminadagot adták a sztárnak – szintén bűnösnek vallották magukat, és az elkövetkező hónapokban ítéletet fognak hozni az ügyükben – írja a BBC.

A Jóbarátok című sitcomban Chandler Binget alakító sztár évek óta nyíltan beszélt depressziójáról és drogfüggőségéről.

A bíróhoz írt levelében Plasencia bocsánatot kért, és kijelentette, hogy teljes felelősséget vállal tetteiért és Perry halálában játszott szerepéért.

Nem állt szándékomban senkinek ártani, de azokban a napokban hozott döntéseim megsértették orvosi kötelességemet

 – írta Plasencia. 

Átléptem azokat a határokat, amelyeket egyetlen orvosnak sem szabad átlépnie. Senki sem kényszerített erre, saját rossz ítélőképességem miatt tettem, és ez helytelen volt.

Kifejtette, hogy klinikája nehézségekkel küzdött, és bár Perry „függőségi tüneteit” észrevette, a „nagy összegű pénz” vonzó ajánlatnak bizonyult.

Plasencia azt is elmondta, hogy letartóztatásakor önként lemondott orvosi engedélyéről, és feladta klinikáját és azt a szakmát, amely egykor meghatározta őt. Azt mondta, hogy „elfogadja a bíróság által megfelelőnek ítélt büntetést”.

A ketamin hallucinogén hatással rendelkezik, és csak orvos adhatja be. A színész legális, felírt mennyiségben szedte a gyógyszert depressziója kezelésére, de aztán többet akart, mint amennyit kapott.

Az ügyészek szerint Plasencia és a többi vádlott „kihasználta Perry függőségét, hogy meggazdagodjon”.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.