A politikus szerint Mogherini „eltűnve”, maga mögött hagyta az EU-s tisztséget, majd a bruges-i Európa Kollégium rektora lett. Medvegyev azt is hozzátette, hogy bár Mogherini számára „tiszteletreméltóbbnak” tűnt, mint a jelenlegi európai vezetők, szerinte visszavonulása után „elvesztette a józan ítélőképességét” – írja a Life.ru

Medvegyev Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Kaja Kallast, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét is élesen támadta. Azt állította, hogy ők Mogherinivel ellentétben nem vártak a nyugdíjazásig, mielőtt korrupciós ügyekbe keveredtek volna.