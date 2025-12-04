MedvegyevEurópakorrupció

Medvegyev: Félőrült vénasszonyok vezetik Európát

Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke élesen bírálta az Európai Unióban kirobbant korrupciós botrányt, amelyben Federica Mogherini volt uniós külügyi vezető is érintett. A politikus minderről saját Telegram-csatornáján osztotta meg véleményét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 1:00
Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke és jelenlegi Biztonsági Tanácsának alelnöke
Dmitrij Medvegyev (balra), Oroszország korábbi elnöke és jelenlegi Biztonsági Tanácsának alelnöke Fotó: Yekaterina Shtukina Forrás: SPUTNIK/AFP
„Volt egy film brit gyilkosokról, akiket egy kis európai városban rejtettek el Belgiumban. Nálunk In Bruges (magyar címén: Erőszakik) címmel mutatták be. Pontosan ezt tette Mogherini asszony is” – írta Medvegyev.

Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke élesen bírálta az Európai Unióban kirobbant korrupciós botrányt (Fotó: AFP)
A politikus szerint Mogherini „eltűnve”, maga mögött hagyta az EU-s tisztséget, majd a bruges-i Európa Kollégium rektora lett. Medvegyev azt is hozzátette, hogy bár Mogherini számára „tiszteletreméltóbbnak” tűnt, mint a jelenlegi európai vezetők, szerinte visszavonulása után „elvesztette a józan ítélőképességét” – írja a Life.ru

Medvegyev Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és Kaja Kallast, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét is élesen támadta. Azt állította, hogy ők Mogherinivel ellentétben nem vártak a nyugdíjazásig, mielőtt korrupciós ügyekbe keveredtek volna. 

Ursula von der Leyen esetében a koronavírus-járvány alatti vakcinabeszerzéseket említette, míg Kaja Kallas kapcsán arra hivatkozott, hogy a média értesülései szerint férje cége az ukrajnai háború kitörése után is üzleti kapcsolatban maradt Oroszországgal.

Összegzésként Medvegyev azt írta: miközben Oroszország és az Egyesült Államok a konfliktus lezárásának lehetőségeiről tárgyal, Európa képviseli „a leghajlíthatatlanabb és legprovokatívabb álláspontot”. Az EU-t „rideg Európának” nevezte, amelyet szerinte „félőrült vénasszonyok” irányítanak. 

A politikus azzal is megvádolta az európai vezetést, hogy „makacsul az utolsó ukránig szorgalmazzák a háborút”, ezzel Brüsszelt téve felelőssé a harcok folytatásáért és a béketárgyalások meghiúsulásáért.

Emlékeztetőül: a belga rendőrség tegnap letartóztatta Federica Mogherinit, az európai diplomácia korábbi vezetőjét és az Európa Kollégium rektorát. Őt és két másik európai tisztviselőt uniós forrásokkal való visszaéléssel, csalással, közbeszerzési korrupcióval és hivatali titoktartás megsértésével gyanúsítanak.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)

