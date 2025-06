Tizenhárman kijutottak, hatvannyolcnak már esélye sincsen – vb-selejtezős körkép

Hét évvel ezelőtt dőlt el, hogy 2026-ban Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban kerül sor a történelem első 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságára. Noha már addig is egyértelműnek tűnt, csak 2023 februárjában lett hivatalos, hogy a három házigazda ország alanyi jogon részt vehet a foci-vb-n, amelyet jövőre június 11. és július 19. között rendeznek. A 2026-os vb selejtezői aztán 2023 szeptemberében kezdődtek el a dél-amerikai földrészen, azóta pedig már a többi zónában is elrajtoltak a kvalifikációs csoportok. Összesen 206 ország pályázott a kiadó 45 helyre, közülük éppen egy évvel a mexikóvárosi nyitómérkőzést megelőzően 68-an kénytelenek voltak máris lemondani a szereplésről – a három rendező nemzet mellett hat ázsiai, három dél-amerikai és egy óceániai nemzet részvétele viszont már biztossá is vált. Európában pedig van huszonnégy olyan csapat (köztük a magyar válogatott), amely meg sem kezdte még a selejtezőket.

Kedden este Ausztrália is biztosította a helyét a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, miután csoportmásodikként zárt a vb selejtezőiben. Fotó: AFP/Saeed Khan

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság biztos résztvevői: Afrika (9 hely+1 interkontinentális pótselejtező): –

– Ázsia (8+1): Ausztrália, Irán, Japán, Jordánia, Dél-Korea, Üzbegisztán

Ausztrália, Irán, Japán, Jordánia, Dél-Korea, Üzbegisztán Dél-Amerika (6+1): Argentína, Brazília, Ecuador

Argentína, Brazília, Ecuador Európa (16+0): –

– Észak- és Közép-Amerika (6+2): Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként)

Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként) Óceánia (1+1): Új-Zéland

A vb selejtezőinek állása földrészenként

Afrika (CAF)

Az 54 afrikai országot kilenc darab hatfős csoportba osztották, de Eritrea már a selejtezősorozat kezdete előtt visszalépett. Oda-vissza vágós körmérkőzés formájában (az Eritreát eredetileg tartalmazó E jelű hatos kivételével) mindenki tíz meccset vív, és a kilenc csoportelső automatikusan kijut a jövő évi foci-vb-re.

A tízből hat fordulót játszottak már le, a maradék négyre ősszel kerül sor.

Biztos kijutó még nincsen, de Dél-Afrika és Egyiptom is már ötpontos előnnyel áll a maga csoportja élén, ahogy Marokkó és Tunézia is közel van a kvalifikációhoz, a többi csoportban viszont még nagy csata várható. Az októberi zárás után a négy legjobb csoportmásodik novemberben egyenes kieséses rendszerben összecsap, majd közülük a győztes pályára léphet az interkontinentális pótselejtezőn.

Ázsia (AFC)

Kedden (tegnap) már a selejtező harmadik szakasza is véget ért Ázsiában, és ebből az etapból hatan már ki is jutottak a 2026-os tornára. Japán és Irán már márciusban bebiztosította a helyét, hozzájuk Dél-Korea, Jordánia és Üzbegisztán múlt csütörtökön, Ausztrália pedig kedden csatlakozott. A csoportharmadikok és -negyedikek ősszel folytatják a küzdelmet újabb két, esetleg három helyért.

Az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia, Irak, Katar, Omán és Szaúd-Arábia két háromfős csoportba lesznek beosztva, és ott októberben körmérkőzést vívnak.

A két első helyezett szintén ott lesz a foci-vb-n, a másodikok pedig novemberben oda-vissza vágós párharcban döntik el, hogy melyikük vesz részt az interkontinentális pótselejtezőn.