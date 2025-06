Szoboszlai Dominik egymagában édeskevés lesz a sorsdöntő vb-selejtezőn

A folytatásban szinte egykapuzott a magyar válogatott, de sokáig minden helyzetet kihagyott.

A 33. percben aztán Varga visszakészített labdáját Szoboszlai Dominik bombázta az azeri kapuba (1-2).

Fordulás után még nagyobb volt a vendégek fölénye, Rossi több cserével is próbálta frissíteni a csapatát, ám újabb gól már nem született. Noha a végére 27:9 volt a kapura lövési arány a magyarok javára, a hajrában az azeriek jártak közelebb a gólhoz: a 93. percben egy szöglet után a hazaiak kapusának közeli próbálkozását a csereként beállt Szappanos Péter hárította bravúrral. Az előny ezzel megmaradt, és Magyarország története során a nyolcadik, azeriek elleni meccsét is megnyerte.

Bakuban Rossi tesztelte a négyvédős rendszert is, ami a gyengébb ellenfél ellen nem működött rosszul. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is dicsérte az új felállást. – Szerintem jól néztünk ki, főleg labda ellen. Többen voltunk elől, a labdával is szabad szerepet kaptunk hárman a középpályán. Majd kiderül, hogy a vb-selejtezőkön hogy állunk fel.

A magyar válogatott csapatkapitánya, @_SZD10 a labdaszerzések és a kulcspasszok számában is a mezőny legjobbja volt Azerbajdzsánban, továbbá ő szerezte a nemzeti együttes győztes gólját.#magyarok #csakegyutt #AZEHUN pic.twitter.com/Z1mYiaMp1X — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 10, 2025

Mire lesz ez elég a 2026-os vb selejtezőin?

Sallai Roland talán válogatottbeli karrierje leggyengébb másfél félidejét produkálta az elmúlt napokban, de a többiek is szinte kivétel nélkül magukhoz képest gyengébb teljesítményt nyújtottak, amire csak részben lehet magyarázat, hogy egy hosszú idény utolsó napjait töltötték. A két 19 éves játékosnál, Dárdai Bencénél és Tóth Alexnél ez talán még kevésbé lehet magyarázat (még ha mindketten pályafutásuk messze legmegerőltetőbb évadját is teljesítették), hiszen Azerbajdzsán ellen, az első válogatottságuk egyikén még így is sokkal jobb és tüzesebb játékot lehetett volna remélni tőlük.

Pláne, mert volt egy magyar futballista, akinek mindenki másnál hosszabb volt ez az idény, mégis felfelé lógott ki kedden. Szoboszlai Dominik a 2024–25-ös idényben az angol bajnok Liverpoollal 49 tétmeccsen 3429 percet töltött a pályán, ehhez jön hozzá a magyar válogatott színeiben további 10 mérkőzés és 889 játékperc.

A magyar keretből messze Szoboszlaié volt a legfárasztóbb elmúlt egy év – és mégis toronymagasan kiemelkedett a teljesítménye az összes játékos közül kedden este.

A 85. perc után kicsit leengedett, valószínűleg elfáradt a csapat, és ő is elmondta, hogy jó tanulópénz volt, és örül, hogy végre pihenhet. Így is volt 10 labdaszerzése, 7 kulcspassza, 4 lövése és 1 gólja, és vitathatatlanul a mérkőzés legjobbjaként zárt. A svédek ellen Szoboszlai nem volt ennyire kimagasló, de a lecserélésééig ott is egyértelmű vezére volt a magyar válogatottnak, még talán jobban is, mint az egy csapatkapitánytól elvárható lenne.

Legközelebb az év legfontosabb meccsén lenne szükség hasonlóra, de nem csupán tőle: a magyar válogatott a következő, szeptember 6-ai meccsén Írországban lép pályára világbajnoki selejtezőn. Ez nem csupán azért kulcsfontosságú, mert a csapat elindulhatna az úton, hogy negyven év után ismét ott legyen a vb-n. Azért, mert alighanem ez a találkozó máris sorsdöntő lesz. A csoportban ugyanis még a papíron leggyengébb Örményország, valamint a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugália van – a négyesből az első helyezett automatikusan kijut a 2026-os vb-re, míg a második helyezett a jövő márciusi pótselejtező útján kvalifikálhat.

Szoboszlai Dominik maratoni idényt zárt le. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A világranglistán 37. magyar válogatott minden bizonnyal nem véletlenszerűen választotta ezt a két ellenfelet júniusban. Az azeriek (119.) ellen fel lehetett készülni az örményekre (102.), akiket muszáj lesz oda-vissza legyőzni – Marco Rossi szerint a papíron gyengébb csapatok ellen az elmúlt időszakban hozta a papírformát a csapat, hiszen ellenük belefér a már jó ideje produkált gyengébb helyzetkihasználás.