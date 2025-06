Szabálytalan volt az azeriek gólja? Első kézből jött a válasz

A júniusiak az újoncok nagy mérkőzései voltak. A Svédország ellen 2-0-ra elveszített találkozón Csongvai Áron és Szalai Gábor is debütált a nemzeti csapatban, az Azerbajdzsán elleni 2-1-es győzelem során pedig pályafutása során először Tóth Balázs védte a mieink kapuját.

Tóth Balázs a meccs előtt még izgult. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd

– A bemelegítésig izgultam, aztán már nem. Nagyon büszke pillanat volt nekem, amikor a Himnuszt énekeltük a csapattal. Ezt a meccset le kellett volna hoznunk kapott gól nélkül, emiatt egy kicsit csalódott vagyok – nyilatkozta az M4 Sportnak a Blackburn futballistája.

Tóth Balázs szerint kezezés előzte meg az azeriek gólját

A kapott gól megért egy-két szót, hiszen ha a stadionban ki van építve a VAR-rendszer, akkor minden bizonnyal érvénytelenítették volna. De nem volt, így Renat Dadasov kezezés után szerzett góljával egyenlítettek az azeriek.

– Nem láttam a felvételeket, de úgy éreztem, hogy kezezett az ellenfél játékosa. Lehet, hogy szabálytalan gól volt, de magát a szituációt meg kellett volna előzni, engedtük őket fejelni, nem voltunk elég kemények a párharcban. Sajnos így alakult, de ebből is levonjuk a következtetéseket, tanulnunk kell belőle – fogalmazott Tóth Balázs, aki a saját teljesítményét így látta: – Úgy gondolom, jól működött a labdakihozatal, de nem voltam nagy nyomás alatt, úgyhogy, mondhatni, könnyű dolgom volt.

Nagy Zsolt végre gólt látott

Nagy Zsolt örül, hogy a válogatottnak sikerült megtörnie a kétmeccses gólcsendjét. Bár a helyzetkihasználással most is akadtak gondok, hiszen a 28 próbálkozásból tíz talált kaput, és csak kettő hozott gólt.

– Kipróbáltunk egy más felállást. Ha Milos (Kerkez – a szerk.) itt van, talán más szerepkörben játszottam volna. Jól bontottuk meg az ellenfél védelmét, sok helyzetet alakítottunk ki, csak a több gól hiányzott. Mindig az a fontos, mi a meccs vége. Most magunknak tettük nehézzé az utolsó tíz percet, akár sárga lapok árán is meg kellett volna őket állítani. Ebből tanulnunk kell – szögezte le a Puskás Akadémia játékosa, aki a szeptemberi vb-selejtezőkre is előretekintett.