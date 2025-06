Marco Rossi érthetetlen pofont kapott Azerbajdzsánban, alapembere viszont a csúcsra ért

Marco Rossi az elmúlt években több nagy tettet végrehajtott a magyar válogatott kispadján: két egymás utáni Európa-bajnokságra kivezette a nemzeti csapatot, amelynek élén Anglia és Németország ellen is ünnepelhetett győzelmet. Most viszont olyan feladat vár rá, amelyet eddig minden magyar szövetségi kapitány megoldott, köztük már maga Marco Rossi is. Azerbajdzsán ellen eddig hét meccsen hét győzelem és 19-2-es gólkülönbség a magyar válogatott mérlege. 2019-ben Rossi is ülhetett két Azerbajdzsán ellen megnyert meccsen a kispadon, pontosabban a bakui, Willi Orbán-duplával 3-1-re megnyert meccsen nem a lefújásig, ugyanis az utolsó percekben piros lapot kapott.

Willi Orbán egyszer duplázott a magyar válogatott színeiben, hat éve Azerbajdzsán kapuját kétszer is bevette Marco Rossi alapembere (Fotó: Mirkó István)

Az mindössze a kilencedik mérkőzés volt Marco Rossi kinevezése óta, s a szakembert már másodszor állították ki magyar szövetségi kapitányként, pedig az első után megfogadta, hogy többet nem foglalkozik a játékvezetővel.

Miért küldték el a kispadról Marco Rossit?

Fontos különbség volt, hogy amíg az első piros lapja után Rossi bánta a tettét, a bakui előtt értetlenül állt: akkor szerinte semmi rosszat nem tett.