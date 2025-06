Megint nekimentek a szurkolók Marco Rossinak

Az M4 Sport Facebook-oldalán jelent meg az a mondat, amit az ottani kollégák fontosnak tartottak kiemelni Marco Rossi pénteki nyilatkozatából. Marco Rossi azt mondta, hogy: „Aki azt gondolja, hogy Böde Dani tudna nekünk segíteni, az nem érti a futballt.” El lehet gondolkodni azon, hogy a magyar válogatott kapitánya miért tartotta szükségesnek újra megnyitni ezt a témát, bár sok ész nem kell hozzá, hogy rájöjjünk a titok nyitjára. A magyar nemzeti csapat most már hosszú hónapok óta nem képes azt a játékot nyújtani, amit korábban, ez pedig azoknak is feltűnik, akik egy-egy meccs előtt kórusban ordítják Marco Rossi nevét a Puskás Arénában. Egy ideig meg lehet még élni a múlt eredményeiből, de ha nem változik meg a játék, Rossi hamarosan még kellemetlenebb helyzetben találhatja magát.

Marco Rossi újra elővette Böde Dániel ügyét

Marco Rossi ellen fordulnak a szurkolók?

A varázs tehát mindenképpen oszlóban van, de a kétkedések és a támadások egyelőre megmaradnak a közösségi média felületein. Ámbátor ezt sem lehet egy kézlegyintéssel elintézni, főleg akkor nem, ha tudjuk, hogy az olasz edző előszeretettel nézegeti a szurkolói véleményeket. Legalábbis erre engedtek következtetni korábbi nyilatkozatai is.

Ha a mostani poszt alatti kommenteket olvassa (vagy felolvassák neki), azt látja, hogy egyre nő azoknak a száma, akik nem értenek egyet bizonyos döntéseivel.

Szó sincs tehát már arról, hogy a magyar drukkerek egy emberként sorakoznának fel a szövetségi kapitány mögött.

Van, aki kevésbé idézhetően fogalmaz, a többség azonban megmarad a normalitás keretein belül. Érdemes néhány véleményt idézni.

„Ha megnézzük az elmúlt 1 évet mester... az utolsó 15 percre mindenképp erősítést jelenthetne, ennyit azért értünk hozzá.”

„Aki azt gondolja, hogy majd Marco Rossi kivezet minket egy világbajnokságra, az nem érti a futballt... kb. ennyi...”

„Szerencsére, akiket helyette behívsz, azok úgy rugdossák a gólokat, hogy csak kapkodjuk a fejünket! Ja, nem.”

„Aki meg azt gondolja, hogy a mai Marco Rossi jelenleg tudna segíteni az meg pláne nem érti!”

„Minden tiszteletem, de a mester kicsit lehetne szerényebb ilyen kijelentések előtt. Jó lenne, ha nem mennénk át ebbe a harcos stílusba.”

„Hát az elmúlt 1 év impotens támadójátékát nézem, más szövetségi kapitánynak már régen megköszöntük volna a munkát!”

Természetesen nem idéztük azt a több mint 400 véleményt, ami ennek a cikknek a megírásáig született és azt is elmondjuk, hogy vannak olyanok, akik ebben a kérdésben teljes mellszélességgel kiállnak Rossi döntése mellett. Ebben az esetben nem is az a legérdekesebb, hogy kinek van igaza, mert a válogatás a mindenkori szövetségi kapitány szíve-joga, a döntés felelőssége is az övé. Sokkal inkább arról van szó, hogy

az utóbbi időszak gyengébb játéka miatt egyre többen vesztik el a bizalmukat abban a szövetségi kapitányban, akinek a szerződését nem is olyan régen hosszabbította meg 5 évvel az MLSZ.

Egészen biztosak lehetünk abban is, hogy Rossi vállára ez a hosszabbítás is teherként nehezedik mindaddig, amíg nem találja meg a kiutat ebből a helyzetből. Bár éppen a szövetségi kapitány volt az, aki igyekezett elejét venni a túlzott várakozásoknak, már ami a vb-selejtezős szereplést illeti.

Rossi szerint a magyar csapatnak nincs reális esélye az első hely és a közvetlen kvalifikáció megszerzésére, mert a Nemzetek Ligája-győztes portugálok sokkal erősebbek nálunk.

A szövetségi kapitány most mindenesetre időt nyert, hiszen legközelebb csak szeptember 6-án kell pályára küldenie a nemzeti csapatot. Igaz, az már kőkemény vb-selejtező lesz Dublinban.

Felmelegített pörkölt nokedlivel

Ha ott nyerünk az írek ellen, a kritikusok elhallgatnak, ha nem, akkor lesz csak igazán nehéz helyzetben a szövetségi kapitány. Ami Böde Dánielt, ennek a sztorinak a másik szereplőjét illeti, ő nagyon bölcsen nem nyilvánul meg ebben a kérdésben. Igaz, az ember azt gondolta, hogy Rossi is lezárta már magában ezt a sztorit, erre jött a pénteki nyilatkozata, amelyben újra felmelegítette a lassan teljesen hideg töltött káposztát.

Vagyis inkább a pörköltet nokedlivel.

A témában korábban a Rapid Sport adásában már beszélgettünk, a pénteki nyilatkozat fényében azonban érdemes újra megnézni ezt az adást.