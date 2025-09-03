Egyszerre dicsőség és fejfájás: van, amiben Marco Rossi csapata az első a világon

Rendkívüli

Ki a világ legjobb jobbhátvédje? Objektív és szubjektív választ is adhatunk erre a kérdésre. Szoboszlai Dominik felbukkanása ezen a poszton azonban minden kalkulációt felforgat, elég két meccs ahhoz, hogy mindkét lista élére kívánkozzon. S ott van még Sallai Roland, Bolla Bendegúz, Loic Nego, de még Filkor Attila is. A bőség zavara. Marco Rossi fejében persze meg sem fordul, hogy Szoboszlait és Sallait új, kényszerposztján szerepeltesse, de az biztos, velük együtt ebben a pozícióban jelenleg a magyar válogatott a legerősebb a világon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 5:15
Szoboszlai Dominik és Sallai Roland összetart. De nem abban, hogy jobbhátvéddé avanzsálnának... Fotó: Mirkó István
Nem csak a magyar és az angol, nem túlzás, a világsajtó is Szoboszlai Dominiket méltatja e napokban, hiszen világklasszis teljesítményt nyújtott az Arsenal ellen, a védelem jobb oldalán is képes volt meghatározni a Liverpool játékát. Fokozhatjuk a dicséretet, sőt felhetjük a kérdést: vajon Szoboszlai a világ legjobb jobbhátvédje? Az biztos, villámgyorsan felforgatta a posztok megszokott rendjét.

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként nem csupán kiváló teljesítményt nyújtott az Arsenal ellen, ráadásul pazar gólt rúgott. Marco Rossi azonban biztosan középpályásként számít rá
Szoboszlai Dominik jobbhátvédként nem csupán kiváló teljesítményt nyújtott az Arsenal ellen, ráadásul pazar gólt rúgott. Marco Rossi azonban biztosan középpályásként számít rá. Fotó: AFP/Darren Staples

És ha ez nem lenne elég, klubszinten Sallai Roland is a védelem jobb szélén futballozik a Galatasaray színeiben, miközben Bolla Bendegúz a Rapid Wienben stabil kezdő, Loic Nego pedig válogatott szinten nyújt évek óta magas szintű teljesítményt, s ne feledkezzünk meg Marco Rossi egyik kedvencéről, az elnyűhetetlen veteránról, Filkor Attila sem. A jobbhátvédposzton a magyar válogatott pillanatnyilag olyan mélységgel rendelkezik, amely világszinten is ritkaságszámba megy…

A világ legjobb jobbhátvédei a piaci érték alapján

A Transfermarkt adatai és a nemzetközi sajtó elemzései alapján a jelenlegi top 10 jobbhátvéd piaci érték szerint:

  1. Trent Alexander-Arnold – 75 millió euró
  2. Achraf Hakimi – 65 millió euró
  3. Jules Koundé – 55 millió euró
  4. Ben White–50 millió euró
  5. Pedro Porro – 45 millió euró
  6. Rico Lewis – 40 millió euró
  7. Diogo Dalot – 40 millió euró
  8. Malo Gusto – 35 millió euró
  9. Tino Livramento – 35 millió euró
  10. Reece James – 35 millió euró

Nos, Szoboszlai Dominik jelenlegi piaci értéke (ugyancsak a Transfermarkt alapján) 80 millió euró, amivel egyből a rangsor élére kívánkozik!

 

Trent Alexander-Arnold lenne a világ legjobb jobbhátvéde? Lehet vitatkozni...
Trent Alexander-Arnold lenne a világ legjobb jobbhátvédje? Lehet vitatkozni... Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Szubjektív top 10: Szoboszlai itt is az élcsoportban

A szurkolók, edzők és szakírók persze nem az ár, a piaci érték, hanem a pályán nyújtott teljesítmény alapján ítélik meg a játékosokat. Ez alapján a sérüléséből lábadozó Dani Carvajal aligha hagyható ki a top 10-ből. Íme egy szubjektív, de azért szakmailag is megalapozott top 10, nem feltétlenül ebben a sorrendben, rövid jellemzéssel együtt.

  • Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid-pletykák) – kreativitás, passzjáték, szervező szerep.
  • Achraf Hakimi (PSG) – gyorsaság, támadóhatékonyság, stabilitás.
  • Jeremie Frimpong (Liverpool) – gólérzékeny, szélsőt idéző jobbhátvéd.
  • Denzel Dumfries (Inter) – fizikum és állóképesség, kulcsember nagy meccseken.
  • Jules Koundé (Barcelona) – taktikai intelligencia, védekező stabilitás.
  • Pedro Porro (Tottenham) – befelé húzódó, technikás szélső hátvéd.
  • Reece James (Chelsea) – sérülékenység ellenére világklasszis képességekkel.
  • Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – kapitányi erények, megbízható játék.
  • Tino Livramento (Newcastle) – fiatal, dinamikus, nagy potenciál.
  • Dani Carvajal (Real Madrid) – rutinos, nagy harcos.

Aligha tévedünk, hogy Szoboszlai Dominik ebből a felsorolásból se hiányozhatna – már ha valóban jobbhátvéd lenne. Ez azonban nyilván csak átmeneti állapot, ő maga sem szeretne itt lehorgonyozni, a Liverpoolnak is szüksége van a kreatív játékára a középpályán, a magyar válogatottban pedig ő a vezér, akkor is irányít, ha éppen a szélen helyezkedik.

Marco Rossi: Vissza a gyökerekhez

Nem is kérdés, Marco Rossi sem Szoboszlait, sem Sallait nem szerepelteti majd jobbhátvédként az Írország és Portugália elleni a vb-selejtezőkön. Ezúttal is Bolla Bendegúz és Loic Nego közül kell választania, de az sem kizárt, a két játékos között elosztja a két meccset.

A kérdés inkább így hangzik: gondot jelenthet-e, hogy Szoboszlai és Sallai a klubjaikban más poszton futballoznak, mint a válogatottban? A válasz röviden: nem. Szoboszlai és Sallai sokkal inkább a technikai és taktikai sokszínűségét bizonyítja azzal, hogy jobbhátvédként is képesek klasszis teljesítményre. Sőt, különösen Sallai esetében még hasznos is lehet – különösen Portugália ellen –, hogy a védekezésből is hatékonyan kiveszi a részét.

Rossi számára persze így is fejfájás, hogyan illessze be a sztárjait a lehető legjobban, de ez az a luxusprobléma, amelyről a legtöbb szövetségi kapitány csak álmodhat. Csupán érdekesség, hogy a jobbhátvédposzton Magyarország pillanatnyilag nagyhatalomnak számít.

 

