Egyszerre dicsőség és fejfájás: van, amiben Marco Rossi csapata az első a világon

Nem csak a magyar és az angol, nem túlzás, a világsajtó is Szoboszlai Dominiket méltatja e napokban, hiszen világklasszis teljesítményt nyújtott az Arsenal ellen, a védelem jobb oldalán is képes volt meghatározni a Liverpool játékát. Fokozhatjuk a dicséretet, sőt felhetjük a kérdést: vajon Szoboszlai a világ legjobb jobbhátvédje? Az biztos, villámgyorsan felforgatta a posztok megszokott rendjét.

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként nem csupán kiváló teljesítményt nyújtott az Arsenal ellen, ráadásul pazar gólt rúgott. Marco Rossi azonban biztosan középpályásként számít rá. Fotó: AFP/Darren Staples

És ha ez nem lenne elég, klubszinten Sallai Roland is a védelem jobb szélén futballozik a Galatasaray színeiben, miközben Bolla Bendegúz a Rapid Wienben stabil kezdő, Loic Nego pedig válogatott szinten nyújt évek óta magas szintű teljesítményt, s ne feledkezzünk meg Marco Rossi egyik kedvencéről, az elnyűhetetlen veteránról, Filkor Attila sem. A jobbhátvédposzton a magyar válogatott pillanatnyilag olyan mélységgel rendelkezik, amely világszinten is ritkaságszámba megy…

A világ legjobb jobbhátvédei a piaci érték alapján

A Transfermarkt adatai és a nemzetközi sajtó elemzései alapján a jelenlegi top 10 jobbhátvéd piaci érték szerint:

Trent Alexander-Arnold – 75 millió euró Achraf Hakimi – 65 millió euró Jules Koundé – 55 millió euró Ben White–50 millió euró Pedro Porro – 45 millió euró Rico Lewis – 40 millió euró Diogo Dalot – 40 millió euró Malo Gusto – 35 millió euró Tino Livramento – 35 millió euró Reece James – 35 millió euró

Nos, Szoboszlai Dominik jelenlegi piaci értéke (ugyancsak a Transfermarkt alapján) 80 millió euró, amivel egyből a rangsor élére kívánkozik!

Trent Alexander-Arnold lenne a világ legjobb jobbhátvédje? Lehet vitatkozni... Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Szubjektív top 10: Szoboszlai itt is az élcsoportban

A szurkolók, edzők és szakírók persze nem az ár, a piaci érték, hanem a pályán nyújtott teljesítmény alapján ítélik meg a játékosokat. Ez alapján a sérüléséből lábadozó Dani Carvajal aligha hagyható ki a top 10-ből. Íme egy szubjektív, de azért szakmailag is megalapozott top 10, nem feltétlenül ebben a sorrendben, rövid jellemzéssel együtt.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid-pletykák) – kreativitás, passzjáték, szervező szerep.

Achraf Hakimi (PSG) – gyorsaság, támadóhatékonyság, stabilitás.

Jeremie Frimpong (Liverpool) – gólérzékeny, szélsőt idéző jobbhátvéd.

Denzel Dumfries (Inter) – fizikum és állóképesség, kulcsember nagy meccseken.

Jules Koundé (Barcelona) – taktikai intelligencia, védekező stabilitás.

Pedro Porro (Tottenham) – befelé húzódó, technikás szélső hátvéd.

Reece James (Chelsea) – sérülékenység ellenére világklasszis képességekkel.

Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – kapitányi erények, megbízható játék.

Tino Livramento (Newcastle) – fiatal, dinamikus, nagy potenciál.

Dani Carvajal (Real Madrid) – rutinos, nagy harcos.

Aligha tévedünk, hogy Szoboszlai Dominik ebből a felsorolásból se hiányozhatna – már ha valóban jobbhátvéd lenne. Ez azonban nyilván csak átmeneti állapot, ő maga sem szeretne itt lehorgonyozni, a Liverpoolnak is szüksége van a kreatív játékára a középpályán, a magyar válogatottban pedig ő a vezér, akkor is irányít, ha éppen a szélen helyezkedik.