Egyszerre dicsőség és fejfájás: van, amiben Marco Rossi csapata az első a világon

Nem csak a magyar és az angol, nem túlzás, a világsajtó is Szoboszlai Dominiket méltatja e napokban, hiszen világklasszis teljesítményt nyújtott az Arsenal ellen, a védelem jobb oldalán is képes volt meghatározni a Liverpool játékát. Fokozhatjuk a dicséretet, sőt felhetjük a kérdést: vajon Szoboszlai a világ legjobb jobbhátvédje? Az biztos, villámgyorsan felforgatta a posztok megszokott rendjét.
És ha ez nem lenne elég, klubszinten Sallai Roland is a védelem jobb szélén futballozik a Galatasaray színeiben, miközben Bolla Bendegúz a Rapid Wienben stabil kezdő, Loic Nego pedig válogatott szinten nyújt évek óta magas szintű teljesítményt, s ne feledkezzünk meg Marco Rossi egyik kedvencéről, az elnyűhetetlen veteránról, Filkor Attila sem. A jobbhátvédposzton a magyar válogatott pillanatnyilag olyan mélységgel rendelkezik, amely világszinten is ritkaságszámba megy…
A világ legjobb jobbhátvédei a piaci érték alapján
A Transfermarkt adatai és a nemzetközi sajtó elemzései alapján a jelenlegi top 10 jobbhátvéd piaci érték szerint:
- Trent Alexander-Arnold – 75 millió euró
- Achraf Hakimi – 65 millió euró
- Jules Koundé – 55 millió euró
- Ben White–50 millió euró
- Pedro Porro – 45 millió euró
- Rico Lewis – 40 millió euró
- Diogo Dalot – 40 millió euró
- Malo Gusto – 35 millió euró
- Tino Livramento – 35 millió euró
- Reece James – 35 millió euró
Nos, Szoboszlai Dominik jelenlegi piaci értéke (ugyancsak a Transfermarkt alapján) 80 millió euró, amivel egyből a rangsor élére kívánkozik!
Szubjektív top 10: Szoboszlai itt is az élcsoportban
A szurkolók, edzők és szakírók persze nem az ár, a piaci érték, hanem a pályán nyújtott teljesítmény alapján ítélik meg a játékosokat. Ez alapján a sérüléséből lábadozó Dani Carvajal aligha hagyható ki a top 10-ből. Íme egy szubjektív, de azért szakmailag is megalapozott top 10, nem feltétlenül ebben a sorrendben, rövid jellemzéssel együtt.
- Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid-pletykák) – kreativitás, passzjáték, szervező szerep.
- Achraf Hakimi (PSG) – gyorsaság, támadóhatékonyság, stabilitás.
- Jeremie Frimpong (Liverpool) – gólérzékeny, szélsőt idéző jobbhátvéd.
- Denzel Dumfries (Inter) – fizikum és állóképesség, kulcsember nagy meccseken.
- Jules Koundé (Barcelona) – taktikai intelligencia, védekező stabilitás.
- Pedro Porro (Tottenham) – befelé húzódó, technikás szélső hátvéd.
- Reece James (Chelsea) – sérülékenység ellenére világklasszis képességekkel.
- Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – kapitányi erények, megbízható játék.
- Tino Livramento (Newcastle) – fiatal, dinamikus, nagy potenciál.
- Dani Carvajal (Real Madrid) – rutinos, nagy harcos.
Aligha tévedünk, hogy Szoboszlai Dominik ebből a felsorolásból se hiányozhatna – már ha valóban jobbhátvéd lenne. Ez azonban nyilván csak átmeneti állapot, ő maga sem szeretne itt lehorgonyozni, a Liverpoolnak is szüksége van a kreatív játékára a középpályán, a magyar válogatottban pedig ő a vezér, akkor is irányít, ha éppen a szélen helyezkedik.