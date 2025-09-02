Szoboszlai DominikLiverpoolszabadrúgásgólelismerésálomcsapat

Az „ördögi” Szoboszlai lába előtt hever a világ, óriási elismerést kapott

Eddigi legjobb hetét zárta a Liverpool magyar középpályása, aminek koronája az Arsenal elleni parádés szabadrúgásgólja volt. Szoboszlai Dominik ugyan kényszerből jobbhátvédet játszik csapatában, ám bármilyen furcsa, amióta Arne Slot megtalálta ezzel a feladattal – némi túlzással – vele foglalkozik a nemzetközi sajtó. Ezúttal az öt topliga álomcsapatába került be a jelenleg már a válogatottal készülő 24 éves játékos.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 17:11
Szoboszlai Dominik újabb elismerése is azt bizonyítja, megérkezett a legjobbak közé
Szoboszlai Dominik újabb elismerése is azt bizonyítja, megérkezett a legjobbak közé Fotó: AFP/Andy Buchanan
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben hétfőn Etyeken, a HLSZ díjátadóján a Liverpool magyar klasszisa – miután sorrendben harmadszor választották a legjobb külföldön játszó magyarnak – hosszú időn keresztül osztogatta az autogramot a rá várós gyermekek százainak, még nem sejtette, hogy ez az elismerés nem az utolsó lesz ezen a héten. Szoboszlai Dominik ugyanis bekerült a hétvége álomcsapatába a spanyol hírügynökségnél (EFE), amely mindig az öt európai élbajnokságból választja ki a hétvége legjobbjait. Mondanunk sem kell, hogy a válogatott csapatkapitánya többek között a remekműnek is beillő szabadrúgásgóljának köszönheti az elismerést, illetve annak, hogy jobbhátvédként egészen pazar teljesítményre képes.

Érthető Szoboszlai öröme, elkéesztő gólt lőtt az Arsenalnak
Érthető Szoboszlai öröme, elképesztő gólt lőtt az Arsenalnak. Fotó: Europress/AFP/Darren Staples

Szoboszlai teljesítménye előtt tiszteleg az EFE

A magyar játékos pazar találatát és a teljesítményét Arne Slot is dicsérte, mondván, Szoboszlai testesíti meg leginkább, hogy mit is jelent a Liverpool. A spanyol hírügynökség – melynek álomcsapatába a Liverpoolon kívül az FC Barcelona, a Bournemouth, a Crystal Palace, a Werder Bremen, az Eintracht Frankfurt, a Paris Saint-Germain, a Sevilla, az Everton, a Borussia Dortmund és a Lazio is adott játékost – hosszan dicsérte a magyar játékos fantasztikus találatát az Arsenal ellen, amely eldöntötte a Premier League csúcsrangadóját.

– Az Arsenal elleni mérkőzésen jobbhátvédként játszó magyar válogatott támadó középpályás a 83. percben egy rendkívüli szabadrúgásgóllal biztosította az 1-0-s győzelmet a címvédő Liverpoolnak. 

Lövése tökéletes volt, ördögi csavarral, nagy erővel, és olyan remekül helyezve, hogy David Raya számára elérhetetlen volt

– írták a magyar válogatott csapatkapitányának vasárnapi bombagóljáról. Egy biztos, a remek átlépős „gólpassza” után most a csodagólja a téma, és senki sem lenne meglepve, ha jövőre feltűnne a neve az Aranylabda-várományosok között.

Szoboszlai csodagólja az Arsenal ellen:


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.