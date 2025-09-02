Az „ördögi” Szoboszlai lába előtt hever a világ, óriási elismerést kapott

Miközben hétfőn Etyeken, a HLSZ díjátadóján a Liverpool magyar klasszisa – miután sorrendben harmadszor választották a legjobb külföldön játszó magyarnak – hosszú időn keresztül osztogatta az autogramot a rá várós gyermekek százainak, még nem sejtette, hogy ez az elismerés nem az utolsó lesz ezen a héten. Szoboszlai Dominik ugyanis bekerült a hétvége álomcsapatába a spanyol hírügynökségnél (EFE), amely mindig az öt európai élbajnokságból választja ki a hétvége legjobbjait. Mondanunk sem kell, hogy a válogatott csapatkapitánya többek között a remekműnek is beillő szabadrúgásgóljának köszönheti az elismerést, illetve annak, hogy jobbhátvédként egészen pazar teljesítményre képes.

Érthető Szoboszlai öröme, elképesztő gólt lőtt az Arsenalnak. Fotó: Europress/AFP/Darren Staples

Szoboszlai teljesítménye előtt tiszteleg az EFE

A magyar játékos pazar találatát és a teljesítményét Arne Slot is dicsérte, mondván, Szoboszlai testesíti meg leginkább, hogy mit is jelent a Liverpool. A spanyol hírügynökség – melynek álomcsapatába a Liverpoolon kívül az FC Barcelona, a Bournemouth, a Crystal Palace, a Werder Bremen, az Eintracht Frankfurt, a Paris Saint-Germain, a Sevilla, az Everton, a Borussia Dortmund és a Lazio is adott játékost – hosszan dicsérte a magyar játékos fantasztikus találatát az Arsenal ellen, amely eldöntötte a Premier League csúcsrangadóját.

– Az Arsenal elleni mérkőzésen jobbhátvédként játszó magyar válogatott támadó középpályás a 83. percben egy rendkívüli szabadrúgásgóllal biztosította az 1-0-s győzelmet a címvédő Liverpoolnak.

Lövése tökéletes volt, ördögi csavarral, nagy erővel, és olyan remekül helyezve, hogy David Raya számára elérhetetlen volt

– írták a magyar válogatott csapatkapitányának vasárnapi bombagóljáról. Egy biztos, a remek átlépős „gólpassza” után most a csodagólja a téma, és senki sem lenne meglepve, ha jövőre feltűnne a neve az Aranylabda-várományosok között.

Szoboszlai csodagólja az Arsenal ellen:



